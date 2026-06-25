Какой исчезнувший народ основал Киев

Вопрос о том, какой народ основал Киев, — это не столько историческая загадка, сколько поле битвы за идентичность. Вокруг него сломано немало копий, а ответ до сих пор остается предметом жарких споров. Традиционная версия, знакомая каждому со школьной скамьи, гласит: город на Днепре заложили славяне. Однако летописные свидетельства и данные археологии рисуют куда более сложную и неоднозначную картину.

Легенда о трех братьях

Согласно канонической «Повести временных лет», Киев был основан вождями восточнославянского племени полян: братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. Летописец Нестор даже указывает места их «посадки» — горы, позднее названные в их честь. Эта версия настолько прочно вошла в культурный код, что сам город получил прозвище «мать городов русских», а фигура князя Кия стала символом начала русской государственности.

Однако происхождение самих полян — тоже загадка. Одни исследователи включают их в «дулебский племенной союз», другие видят корни в скифском племени палов или даже сарматах. И, что важнее, историки от Карамзина до современного Алексея Толочко указывают: «Повесть…» — это скорее блестящее литературное произведение, сочетающее фольклор и политический заказ, чем документальная хроника. Доверять ей безоговорочно нельзя. Имена Щек и Хорив — это, скорее всего, не реальные персонажи, а производные от названий киевских гор Щекавица и Хоривица. Проще говоря, люди сначала дали имена горам, а потом придумали братьев, чтобы объяснить, откуда эти названия взялись.

Хазарский след

Альтернативная и, пожалуй, самая интригующая версия — хазарская. Согласно ей, к VIII–IX векам Киев был не столицей славян, а рядовой пограничной крепостью Хазарского каганата, прикрывавшей его западные рубежи. Эту гипотезу, в частности, поддерживал историк Георгий Вернадский.

В чем суть этой теории? В период раннего средневековья западная хазарская граница проходила по Днепру. Для Хазарского каганата контроль над стратегическим путем «из варяг в греки» был жизненно важен, и появление здесь порубежных гарнизонных и торговых городков было совершенно естественным. К числу таких городов Прицак и причисляет Киев.

Название города, по этой версии, происходит не от имени «Кий», а от хазарского вазира Куйи, который и основал здесь крепость. Византийские и арабские источники X века действительно называют Киев не иначе как Куйава (Kuyawa).

Прямое доказательство — «Киевское письмо»

Главный козырь сторонников хазарской теории — археологическая находка 1962 года. Это так называемое «Киевское письмо» — документ на древнееврейском языке, датируемый X веком. Оно является древнейшим аутентичным документом, найденным на территории Восточной Европы. Само существование такого письма говорит о том, что в Киеве была организованная еврейская община за несколько десятилетий до официального «крещения» города варягами. Это напрямую подтверждает, что город долгое время находился в сфере влияния Хазарского каганата, элита которого исповедовала иудаизм.

Варяги — менеджеры, а не создатели

Появление варягов на киевских холмах в IX веке — это факт, но это была не «постройка города», а смена управляющей компании. Дружины Аскольда и Дира, а затем и Вещего Олега, не основывали город с нуля. Они захватили уже существующий, хорошо укрепленный и многонациональный торговый центр. Скандинавы называли его Кёнугардом («Королевский город») и видели в нем лишь ключевой пункт на пути к Царьграду.

Единого «народа-основателя» не было

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод: Киев не был основан каким-то одним «древним народом». Он вырос из хазарской пограничной крепости, где бок о бок жили ираноязычные аланы, тюрки-кочевники, славяне-поляне и еврейская община. Именно этот плавильный котёл, а не воля одного князя или одного племени, и создал тот город, который позже стал «матерью городов русских». Вопрос не в том, «кто основал», а в том, как сплелись воедино разные культуры, породив уникальный феномен средневекового Киева.