Как выжил русский солдат, который девять лет стоял в карауле

Он простоял в карауле девять лет. В полной темноте, под землёй, в одиночестве, верный приказу, который давно потерял всякий смысл. Когда в 1924 году поляки нашли его в подземельях крепости Осовец, он всё ещё ждал смену. И отказался покидать пост без приказа. Эта история — о грани между подвигом и абсурдом, о верности присяге, доведённой до предела. Но вот вопрос: а было ли это на самом деле?

© Unsplash

Крепость, которая не сдалась

Август 1915 года. Первая мировая война в самом разгаре. Крепость Осовец в Восточной Польше — та самая, что вошла в историю благодаря легендарной «атаке мертвецов» — больше полугода сдерживала натиск германской армии. Но линия фронта откатилась далеко на восток, и держать этот стратегический пункт стало бессмысленно.

Русское командование приняло решение об эвакуации. Вывозили всё, что могли: по ночам, прячась от немецких аэропланов, тяжелые орудия тащили на себе по 30–50 солдат. То, что нельзя было забрать, — взрывали. 22 августа 1915 года сапёры подорвали укрепления, склады и припасы. Газеты того времени напишут: «Осовец умер, но не сдался!» Гарнизон покинул крепость. Генерал-майор Бржозовский ушёл последним.

Казалось, история Осовца закончена. Руины отошли к немцам, затем — к полякам. Но в 1924 году, когда польская администрация начала разбирать завалы, чтобы включить крепость в свою оборонительную систему, случилось то, что превратило военную рутину в легенду.

Окрик из тьмы

Польские рабочие расчищали завал у одного из фортов и пробили ход в подземный тоннель. Первым в темноту шагнул унтер-офицер. И из мрака раздался окрик по-русски: «Стой! Кто идёт?!»

Испуганный поляк поспешил обратно на свет. Нашёлся офицер, говоривший по-русски. Он спустился вниз — и снова услышал тот же окрик и лязг затвора винтовки. Перед поляками стоял живой часовой. Солдат русской армии в старой, истлевшей форме, с винтовкой образца 1891 года в отличном состоянии и, как водится, с длинной бородой. Он нёс караул уже девять лет.

В 1915 году, когда крепость готовили к взрыву, командир приказал ему охранять склад с боеприпасами и продовольствием. Приказ был отдан. Солдат его выполнял. Всё остальное значения не имело.

Жизнь в каменном мешке

Как можно выжить под землёй почти десять лет? Ответ прост и страшен одновременно.

Воздух поступал через вентиляционную шахту. Света почти не было — лишь редкий луч пробивался через небольшую щель. Еда у солдата была: на складе хранились консервы, которые оказались вполне пригодными. Воду он добывал из грунтовых источников.

Условия были чудовищными. Антисанитария, холод, крысы, с которыми приходилось вести борьбу. Одиночество — самое страшное из всего. Чтобы не потерять рассудок, он считал дни. Каждое утро, когда в щель пробивался красный свет, он делал на стене зарубку. Так он знал, что прошло девять лет.

Он не выходил наружу — не мог и не хотел. Выход был завален взрывом. Да и приказ не позволял.

Только приказ

Когда поляки нашли его, они попытались объяснить: Российской империи больше нет, императора нет, и армии, которой он служил, тоже нет.

Солдат их не слушал. Он заявил: приказать ему покинуть пост может только разводящий или «Государь Император». Он был готов открыть огонь, если кто-то приблизится к складу. Поляки оказались в тупике. Они не могли ни сдвинуть его с места, ни пройти мимо. Тогда они пошли на крайний шаг — обратились к президенту Польши. Тот прислал телеграмму с приказом оставить пост. Солдату зачитали текст. Только после этого он согласился сдать оружие и покинуть караул.

Его вывели на свет. Но поляки забыли надеть ему на глаза повязку. Девять лет в кромешной тьме закончились слепотой — он ослеп мгновенно. Солдата отправили в варшавский госпиталь. По одним данным, он ослеп полностью, по другим — частично. Затем его с почестями передали советской стороне на одной из железнодорожных станций, где его встречала семья. Имя его история не сохранила. Дальнейшая судьба неизвестна.

Правда или легенда?

Так что же это — быль или вымысел? У этой истории много признаков легенды. В разных источниках она обрастает новыми подробностями. Одни говорят, что солдата нашли в 1924 году, другие — что в 1925-м. Одни утверждают, что он ослеп полностью, другие — что лишь частично. Имя солдата не называется, фамилия командира не упоминается. Советский писатель Сергей Смирнов, автор книги «Рассказы о неизвестных героях», в 1960 году писал об этом случае с подзаголовком «Пока ещё легенда». Он признавал: достоверность истории не подтверждена.

И всё же легенда эта — не пустой вымысел. Она о том, что в русской армии приказ был законом. О том, что солдаты могли ждать смену годами — не потому, что глупы, а потому что иначе не умели. О том, что верность присяге не имеет срока давности. И о том, что иногда подвиг и трагедия — одно и то же.

Был ли этот солдат на самом деле — вопрос открытый. Но даже если он — лишь легенда, легенда эта стала правдой. Потому что в ней — вся русская армия: та, что не сдавалась, уходила в землю и ждала приказа, даже когда ждать было уже некого.