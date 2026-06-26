Историческое знакомство англичан с Русью произошло в 1553 году, когда британский король Эдуард VI направил экспедицию из трёх кораблей на поиск альтернативного пути в Индию через Северный Ледовитый океан. Не учтя ряд параметров, мореплаватели не смогли выполнить эту миссию: два судна разбились о скалы, зато третье под началом капитана Ченслора вместо тёплого пряного берега достигло сурового побережья неизвестной им Московии.

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С этого момента можно вести отсчёт многолетнего сотрудничества между Англией и Русью, сопровождавшегося модным взаимовлиянием в разных сферах жизни. Налаживание торговых отношений способствовало проникновению в Англию «московского меха», который во все века отличался высоким качеством и большим разнообразием.

Мягкое «золото»

Делая оптовые закупки на ярмарке в Новгороде, британские купцы привозили в Лондон широкий ассортимент пушнины: шкуры горностаев и куниц, чёрно-бурых лисиц и песцов, белок и бобров, и, конечно же, бесподобных соболей.

Русские меха пользовались большой популярностью в Британии. Их можно рассмотреть на портретах знаменитостей, написанных художником Гольбейном. Королева Анна Болейн, сэр Том Годселв, утопист Томас Мор и другие персонажи его полотен облачены в костюмы с модной меховой отделкой. Все эти люди однозначно принадлежали к привилегированному сословию, поскольку в Англии существовал «Закон, ограничивающий ношение дорогостоящей одежды», строго регламентировавший фасон, цвет и стоимость облачения для каждого класса.

Большим любителем «русского золота» был король Генрих VIII, который в первый же год своего восшествия на престол дал бал, на который все придворные обязаны были прийти в русских костюмах с меховой отделкой.

Мусковит: московское стекло для английских окон

Из Руси помимо меха англичане вывозили добываемую на Кольском полуострове русскую слюду, из которой делали самые высококачественные по тем временам стёкла. Называя этот минерал «московским стеклом», модные британцы стеклили им окна домов, окошки карет и уличные фонари, поскольку материал хорошо переносил перепад температур и не деформировался.

Деликатесы

Благодаря налаживанию торговых связей на британский стол попали изысканные рыбные деликатесы из Руси. Осетрина, белуга, стерлядь, севрюга пленили вкус чопорных аристократов, чья прислуга активно разрабатывала рецепты приготовления блюд из этих продуктов.

Наряду с благородной рыбой англичане завезли домой чёрную икру, которая до сих пор не вышла из кулинарной моды. Работавший в Московии врач Коллинс различал два вида икры: чёрную осетровую и тёмно-серую белужью. Последнюю он именовал в своих записках «армянской», поскольку её первыми изготовителями были армяне, и именно под таким названием она была известна в Англии XVII века.

Топлёное масло: синоним богатства

Вместе с рыбными новинками англичане познакомились с экзотическим для них провиантом – топлёным маслом, которое стоило так дорого, что полакомиться им могли только очень обеспеченные люди. Высокая цена на «русское масло», как его именовали в Британии, была обусловлена технологией производства, при которой выход готовой продукции был весьма мал. Изготавливалось оно из перетопленных в печи сливок, которые затем отстаивались, чтобы было легче удалить вершки и осадок. Только чистая от всяких примесей маслянистая середина была пригодна для дальнейшей обработки: её сбивали специальной спиральной палочкой и три раза промывали под холодной ключевой водой.

Доставляемое на британский рынок в глиняных горшочках топлёное масло вошло не только в рацион, но и во фразеологию англичан, где выражение «он ест русское масло» является синонимом слова «богач».

Лексикон

Постоянные контакты с Русью не могли не сказаться на английском лексиконе, куда проникли заимствованные русские слова: czar, rouble, pood, shuba, vodka, matrioshka, samovar, izba, sterlet (стерлядь), sable (соболь), kvas, troika, ukase, taiga, tundra, copeck (копейка).

Так что, когда сегодня кто-то говорит о «влиянии Запада» на Россию, стоит вспомнить: процесс был взаимным. И если бы не капитан Ченслор, заблудившийся во льдах, английские аристократы, возможно, так и не узнали бы вкуса чёрной икры. И не научились бы говорить shuba и vodka. А выражение «он ест русское масло» так и осталось бы неизвестным миру.