Почему жители Запада на самом деле самые грязные в мире

В западном мире на протяжении всего XX века считалось хорошим тоном ругать Советскую Россию, а затем и постсоветскую Россию за грязь, бытовую неустроенность и отсутствие элементарной гигиены. Мол, мы — цивилизованная Европа, а они — «варвары», живущие в антисанитарии. Но если заглянуть в историю, картина меняется до неузнаваемости. Оказывается, развитая Европа на протяжении нескольких столетий сама была далеко позади «немытой» России. И дело не в случайных эксцессах, а в системе — в образе жизни, который формировался веками.

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Запах, от которого падали в обморок

Начнём с того, что творилось на улицах средневековых европейских городов. Канализации не было. Все помои, включая человеческие испражнения, выливались из окон прямо на улицу. Грязными, воняющими реками текли отходы большого города по узким улочкам, которые изредка убирал лишь один дворник — дождь. В Париже даже появилась река Мердерон — название которой переводится с французского как «дерьмо».

Французский король Филипп II Август однажды, выйдя из своего дворца, упал в обморок от смрада, источаемого парижскими улицами. И это был не просто королевский каприз — запах был настолько невыносим, что валил с ног даже монархов.

Впрочем, от зловония не спасали и дворцовые стены. При Людовике XIV, жившем уже в XVII веке, Версаль превратился в настоящий общественный туалет. Придворные испражнялись и опорожняли мочевой пузырь за ближайшей занавеской или портьерой. Всё «добро» из ночных ваз сливали, как правило, в дворцовые сады. Был даже случай, когда к Людовику прибыл посол из Испании и от зловония просто потерял сознание.

Короли, которые не мылись

В исторической литературе можно встретить упоминания, что королева Испании Изабелла Кастильская, чьё правление пришлось на конец XV века, мылась лишь два раза в жизни — во время рождения и перед свадьбой. Французский «король-солнце» Людовик XIV, по свидетельству исторических хроник, принимал ванну всего дважды за жизнь. Русские послы, находясь при его дворе, с презрением писали на родину, что его величество «смердит аки дикий зверь».

Особенно не любили мыться европейские священнослужители. Папа Климент V скончался от дизентерии, а взошедший вслед за ним Климент VII умер от чесотки. Подобных примеров множество.

Был и вовсе курьёзный случай с герцогом Норфолкским, который считал, что вода происходит от нечистой силы, и категорически отказывался от омовения. В итоге его тело покрылось ужасающими гнойными язвами. Положение герцога спасли слуги, которые дождались, пока он опьянеет и уснёт, и только тогда тщательно его помыли.

В средневековой Европе не доверяли даже чистым и белым зубам. Подобное «злодейство» считалось символом низкого происхождения. А вот если зубы были плохими и слегка гнилыми — это означало уважение и почёт. Знатные дамы гордились своими жуткими чёрными зубами. Остаётся только догадываться, какое зловоние испускали эти «красавицы» во время поцелуев.

Мыться — опасно и грешно

Почему же жители европейских столиц, не страдающие от недостатка воды, избегали принимать ванну или посещать баню, как это практиковалось, например, на Руси?

Причины две — материальная и духовная.

Материальная: для бани нужны вода и дрова. Вода бралась из реки, и её нужно было много. Дров требовалось ещё больше — разогрев воды требует длительного горения древесины. В Европе шла тотальная вырубка лесов, топливо дорожало, и посещение бани становилось роскошью, доступной далеко не всем.

Но главное — духовная. В Европе искренне верили, что воду для гигиенических процедур использовать вредно. Медицинский трактат XV века сообщал всем желающим, что бани расширяют поры на теле человека, через которые в него проникает опасная инфекция, вызывающая страшные заболевания и в конечном итоге смерть. Якобы летом вода делает лицо восприимчивым к жаре, а зимой — к холоду. Не удивительно, что запуганные жители Европы предпочитали не мыться вовсе.

Церковь тоже внесла свою лепту. Священнослужители считали, что только отказ от мытья и хождение в рванье позволяют достичь духовного очищения и попасть в рай. На всякую чистоту смотрели с отвращением. Даже святые часто кичились тем, что никогда не мылись.

Максимум, что позволяли себе напуганные люди, — периодическое ополаскивание рук и полоскание рта. До второй половины XVIII века все гигиенические процедуры французов сводились именно к этому. Чтобы хоть как-то заглушить запах, во Франции начала развиваться парфюмерия. Французы увлечённо протирали свои тела надушенной тканью, а под мышками носили мешочки с ароматическими травами.

Методы оказались неэффективными. Несоблюдение гигиенических норм привело к эпидемии чумы, которая унесла треть населения страны. Эпидемии косили европейцев куда чаще, чем русских.

А что же на Руси?

Пока европейские короли задыхались от смрада собственных дворцов, на Руси царила совсем иная традиция. Баня на Руси была не просто местом для мытья, а настоящим культурным институтом. Даже самая бедная семья имела баню во дворе. Мылись обычно по субботам — чтобы в воскресенье пойти в церковь чистыми.

Посещение бани один, а то и два раза в неделю было для наших предков обязательным ритуалом. Древние славяне, по мнению западных историков, всегда были народом, льющим воду. Наши предки мылись в проточной воде, тогда как в этот же время чистоплотные европейцы плескались в тазах или кадушках. Только состоятельные жители европейских государств могли себе позволить принимать ванну, да и то нечасто.

Великое зловоние — апогей антисанитарии

Многие думают, что с наступлением Нового времени и промышленной революции ситуация с гигиеной в Европе кардинально изменилась. Ничего подобного. Апогей европейской антисанитарии пришёлся на середину XIX века.

Летом 1858 года Лондон, крупнейший город Земли с населением более 2,5 миллиона человек, накрыло «Великое зловоние». Жаркая погода привела к разложению фекалий и промышленных отходов, скопившихся на берегах Темзы. Устаревшая и неадекватная потребностям растущего города канализационная система выводила сточные воды прямо в реку в городской черте.

30 июня 1858 года центр Лондона накрыла ужасная вонь от экскрементов, гнили и всяких нечистот, плавающих в Темзе. Когда запах заполнил здание парламента, его члены вынуждены были прервать заседание и, заткнув носы платками, немедленно покинуть Вестминстер. Этот день вошёл в историю Лондона.

И это был не единичный случай, а закономерный итог векового пренебрежения элементарными санитарными нормами.

А что сегодня?

Казалось бы, после открытий Луи Пастера и Джозефа Листера, после того как медицина доказала связь между грязью и болезнями, Европа должна была стать образцом чистоплотности. Но нет — современная статистика рисует не менее удручающую картину.

Согласно данным опросов, половина голландцев не моют руки после посещения туалета. Итальянцы на втором месте — 43% отказываются мыть руки мылом. На третьем месте испанцы с 39%. Французы и россияне отстают от испанцев на один и два процента соответственно. В России, кстати, 37% опрошенных признались, что не моют руки после туалета.

В Британии и Канаде, а также во многих других странах, для того чтобы вымыть руки, принято набирать в раковину воду, затыкать сливное отверстие пробкой, после чего плескаться в образовавшейся грязной пене. Конечно, экономия воды нужна, но не в ущерб здоровью.

Всплеск заболеваемости сифилисом и гонореей в Европе, зафиксированный в последние годы, эксперты связывают в том числе с несоблюдением базовых требований гигиены.

Вместо заключения

«Немытая Европа» — это не миф и не пропагандистский штамп. Это историческая реальность, которую подтверждают сотни источников — от хроник и мемуаров до современных социологических опросов. Веками европейцы жили в собственных нечистотах, мылись раз в жизни, умирали от дизентерии и чесотки и искренне считали, что вода — источник болезней.

Пока в русских банях парились и мылись каждую субботу, европейские короли «смердели аки дикие звери» и падали в обморок от запаха собственных улиц. И это не высокомерие — это просто факты, которые не должны быть забыты. Тем более в наши дни, когда некоторые европейцы вновь начинают забывать о том, что чистота — это не роскошь, а залог здоровья.