Сражение при Столовичах: как 900 солдат Суворова разбили пять тысяч поляков

В истории любого полководца есть сражения, которые становятся его визитной карточкой. У Суворова таких битв было много — Измаил, Рымник, Фокшаны. Но есть одно сражение, которое стоит особняком. Оно не такое громкое, как штурм турецкой твердыни, и не такое масштабное, как итальянский поход. Но именно оно в полной мере продемонстрировало главное качество Суворова-полководца: умение побеждать не числом, а умением. Речь о бое при Столовичах, где девятьсот русских солдат наголову разгромили пятитысячный корпус литовского гетмана. И сделали это так, что противник даже не понял, что произошло.

Барская конфедерация: война, о которой мы забыли

1768 год. Речь Посполитая — некогда могущественная держава — доживает свои последние десятилетия. В польском городке Бар группа недовольной шляхты создаёт конфедерацию — вооружённый союз против короля Станислава Понятовского и его покровительницы, Российской империи. Поводом послужило уравнение в правах православных и протестантов-«диссидентов». Для конфедератов это было оскорблением веры и национальной гордости. Началась война, которая длилась четыре года и завершилась первым разделом Польши.

К 1771 году основные силы конфедератов были разбиты. Но в Литве появился новый лидер — великий гетман литовский Михаил Казимир Огинский. Долго колебавшийся магнат согласился возглавить восстание не без помощи французского правительства, которое посулило ему в случае победы польский престол. Огинский внезапно напал на русский отряд под Барановичами, разбил его и взял в плен 500 солдат. К нему начали стекаться шляхтичи со всей Литвы. Вокруг Огинского стала собираться серьёзная сила.

Марш-бросок на двести вёрст

Узнав об этом, Суворов понял: медлить нельзя. Если дать Огинскому время собрать армию, Литва вспыхнет, а война затянется на годы. Решение было принято мгновенно: идти к Огинскому, не дожидаясь подкреплений, и разбить его до того, как он успеет объединиться с другими отрядами конфедератов.

С отрядом в 900 человек Суворов за четыре дня прошёл около двухсот вёрст — по тем временам это был немыслимый темп. Армия двигалась через леса и болота, по узким просекам, без отдыха и привалов. Суворов понимал: только внезапность и скорость могут компенсировать пятикратное превосходство противника.

К 11 сентября отряд вышел к местечку Столовичи — там, в окрестностях Несвижа, расположился лагерем Огинский с основными силами. В распоряжении гетмана было около 4000 пехоты и лёгкой кавалерии с восемью орудиями. У Суворова — 902 человека: около 600 пехотинцев, 28 артиллеристов, 69 кирасир, 78 карабинеров, 63 казака и всего четыре пушки. Соотношение — один к пяти.

Ночная атака, решившая всё

Подступы к Столовичам преграждало болото. Через трясину вела узкая гать — ненадёжная, простреливаемая пушками конфедератов. Лобовая атака означала верную гибель. Но Суворов и не думал атаковать в лоб.

Он решил действовать ночью. Без шума, без барабанного боя русские солдаты ворвались в Столовичи. Конфедераты, не ожидавшие нападения, были застигнуты врасплох. Началась паника. Огинский успел выскочить из местечка и укрылся в лагере, который разбил в поле — там стояло около 500 человек шляхетского конного ополчения. Но и здесь Суворов не дал им опомниться. На рассвете он атаковал и этот лагерь.

В ходе боя русские освободили 435 пленных солдат из разбитого ранее отряда Албычева. Освобождённые пленные, схватив оружие, тут же присоединились к своим. Силы Суворова выросли на глазах.

Итог сражения оказался сокрушительным. Конфедераты потеряли около тысячи человек убитыми и 700 пленными. Вся артиллерия Огинского — восемь орудий — досталась победителю. Сам гетман бежал за границу. Потери русских — по разным данным, от 8 до 100 человек убитыми.

«Прощальный полонез Огинского»

Это сражение вошло в историю под разными названиями. В польской традиции его иногда иронично называют «Прощальным полонезом Огинского». И в этом есть своя правда: после Столовичей литовское восстание было подавлено окончательно. Огинский больше никогда не возвращался в большую политику.

Для Суворова победа при Столовичах стала одной из самых ярких страниц его ранней полководческой биографии. Ему было всего 41 год. Впереди — Измаил, Рымник, штурм Праги, итальянский и швейцарский походы. Но уже тогда, в 1771 году, проявился главный суворовский принцип: «бить не числом, а уменьем». Девятьсот человек против пяти тысяч — и полный разгром противника. Не случайно молва о молодом русском генерале докатилась даже до Фридриха II, который, узнав о Столовичах, обратил на Суворова внимание.

Вместо послесловия

Сегодня на месте битвы при Столовичах стоит памятный камень. Надпись на нём гласит: «12 IX 1771 тут адбылася бiтва канфедэратаў гетмана М.К.Агiнскага з войскамi А.Суворава». Местечко Столовичи — сейчас это Беларусь, Брестская область — остаётся скромным напоминанием о том, как несколько сотен русских солдат под командованием человека, который не проиграл ни одного сражения, изменили ход истории.

Победа при Столовичах была не просто военным успехом. Она показала Европе: в России появился полководец, с которым нельзя не считаться. И она положила начало тому мифу о непобедимости Суворова, который он будет подтверждать до самого конца своей жизни — на полях сражений от Измаила до Альп. А началось всё с маленького местечка в белорусских лесах, где девятьсот русских солдат доказали, что один Суворов стоит целой армии.