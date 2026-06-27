Сколько зарабатывали в Российской империи

В спорах о том, «жили лучше или хуже» в царской России, цифры обычно стоят на последнем месте — слишком уж легко манипулировать эмоциями. Но если отбросить идеологию и посмотреть на сухие факты, картина получается неожиданной. Счетная палата России в 2016 году провела любопытное исследование: перевела дореволюционные зарплаты в современные рубли. И оказалось, что учитель гимназии в 1913 году получал больше, чем средний чиновник, а слесарь — больше участкового.

Впрочем, любые сравнения с сегодняшним днём лукавы: мир изменился до неузнаваемости. Но сам масштаб доходов, их разница между сословиями и то, что можно было купить на эти деньги, — это готовый срез целой эпохи. Давайте разберемся, сколько на самом деле зарабатывали в Российской империи.

Нижний этаж: дворники, чернорабочие и крестьяне

На самом дне социальной лестницы находились те, чей труд был самым тяжёлым и наименее оплачиваемым. Дворник в 1913 году получал 18 рублей в месяц. В переводе на современные деньги — около 27 тысяч рублей. На эту сумму можно было снимать комнату, питаться, но не более того. Участковый, представлявший низшую ступень полицейской иерархии, зарабатывал уже 50 рублей (примерно 76 тысяч современных).

А что же крестьяне? Здесь всё сложнее. Крестьянство не было монолитом: кто-то батрачил на помещика, кто-то уходил в отхожие промыслы, кто-то имел свой надел. Бурлак на Волге в середине XIX века мог заработать от 10 до 40 рублей серебром за сезон. В центральной России в конце XIX века арендная плата за землю на один урожай составляла около 14-18 рублей. Крестьянская семья жила в основном своим хозяйством, и деньги были скорее дополнением к натуральному продукту, чем основным источником существования.

Рабочий класс: от 16 до 57 рублей

Промышленный пролетариат — та самая сила, которая через несколько лет сотрясёт империю до основания — в среднем получал немного, но и здесь были свои нюансы. Первые систематизированные данные о заработках рабочих относятся к концу 1870-х годов. Тогда средний годовой доход рабочего в Москве составлял 189 рублей, то есть 15,75 рубля в месяц. В последующие годы из-за наплыва в города бывших крестьян заработки даже снижались, и только с 1897 года начался их устойчивый рост.

В 1900 году средняя зарплата рабочего в Петербургской губернии была уже 21 рубль в месяц, а по империи в целом — 16 рублей 17 с половиной копеек. К 1913 году ситуация заметно улучшилась: у ткачей заработки выросли на 74%, а у красильщиков — на все 133%.

Квалифицированный рабочий, например слесарь, в 1913 году получал уже 57 рублей в месяц. Это в пересчёте на современные деньги около 86 тысяч рублей. Стоит, правда, помнить, что рабочий день тогда длился 10 часов, а отпусков в нынешнем их понимании не существовало.

Служилые и интеллигенция: чиновники, учителя, врачи

Здесь начинаются сюрпризы. Чиновник среднего класса в 1913 году зарабатывал 62 рубля в месяц — это 94 тысячи современных рублей. Учитель гимназии получал уже 85 рублей (129 тысяч). Образование в империи ценилось выше бюрократической рутины.

Ещё выше — военные. Подпоручик имел 70 рублей в месяц (около 106 тысяч современных). Полковник — 325 рублей (492 тысячи).

Инженеры в начале XX века зарабатывали около 1000 рублей в год. Врачи — 500-900 рублей годовых. Фельдшер — 200-600. Профессор университета мог получать от 3000 до 6000 рублей в год. Это были уже совсем иные деньги, позволявшие жить в достатке и даже роскоши.

Вершина пирамиды: императорская семья

Говоря о доходах в империи, нельзя обойти вниманием тех, кто стоял на самом верху. Первым императором, установившим себе и своей семье регулярное жалование, был Павел I. 17 ноября 1796 года он подписал указ «Об ежегодном отпуске денег Императорской фамилии».

Суммы были колоссальными для того времени. Император и его супруга получали по 500 000 рублей в год. Наследник престола — 200 000 рублей, его супруга — 100 000. Другие сыновья — по 100 000, дочери — по 60 000. Для сравнения: писарь на государственной службе в те годы зарабатывал лишь 20 рублей в год.

В XIX веке порядок менялся. Александр III, известный своей хозяйственностью, урезал императорское жалование до 200 000 рублей в год, а детям до 16 лет установил всего 33 000. Но даже эти суммы были баснословными на фоне доходов простых подданных.

Что можно было купить на царский рубль?

Но просто знать цифры недостаточно. Рубль рублю рознь. Один царский рубль 1913 года с золотым обеспечением, по разным оценкам, равнялся примерно 1513 современным рублям. Однако покупательная способность была другой: цены на товары и продукты в то время были весьма высоки.

Средняя семья тратила на продукты питания не менее 20-25 рублей в месяц (это около 30-38 тысяч современных). Небольшая квартира в Москве стоила 15-20 рублей в месяц (22-30 тысяч современных). Отопление обходилось в 3-5 рублей (4,5-7,5 тысячи), освещение — около 1 рубля (1,5 тысячи).

Фунт (0,4 кг) пшеничной муки стоил 8 копеек, рис — 12 копеек, томаты — 22 копейки, судак — 25, яблоки — 3 копейки, бутылка молока — 8 копеек.

Таким образом, даже 18 рублей дворника — это не нищета в сегодняшнем понимании, но и не достаток. А 85 рублей учителя гимназии позволяли снимать приличное жильё, кормить семью и даже откладывать.

Заключение

Зарплаты в Российской империи были такими же разными, как и сама страна. От 18 рублей у дворника до 500 000 у императора. От 16 рублей у рабочего-неквалифицированного до 325 у полковника. От натурального хозяйства крестьянина до профессорской кафедры, дававшей 3000-6000 рублей в год.

Главное, что стоит помнить: эти цифры не про «хорошо» или «плохо». Они про устройство общества, в котором социальный лифт работал, но работал медленно и с огромными перекосами. И про то, что статус человека в империи определялся не столько его трудом, сколько его местом в табели о рангах. Дворник мог работать не меньше, чем профессор, но их доходы разделяла пропасть. Эта пропасть, в конечном счёте, и стала одной из причин, по которой империи не стало.