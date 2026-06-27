Нос с горбинкой: у каких народов есть такая форма

Нос с горбинкой — одна из самых узнаваемых черт внешности, которую в разных культурах называют то «римским», то «орлиным» профилем. Одни народы считают его признаком аристократизма и волевого характера, другие — национальной особенностью, третьи — просто случайностью. Но где эта форма действительно распространена, а где является скорее исключением? И почему у одних народов она встречается сплошь и рядом, а у других — почти никогда?

От Кавказа до Месопотамии: главные «горбоносые» регионы

Если искать регион, где нос с горбинкой — скорее правило, чем исключение, то пальма первенства, безусловно, принадлежит Кавказу. Антропологи подсчитали, что почти 60% населения этого горного края имеют такую форму носа. Причём перечень народов впечатляет: грузины, азербайджанцы, армяне, осетины, абазины, абхазы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, адыги, ногайцы, даргинцы, кумыки, табасараны, талыши, удины, шапсуги, аварцы, ингуши и лезгины. У многих из них горбинка — не просто деталь, а важная часть национального типажа. Самые красивые носы, по общему мнению, — у грузин, и они, как говорят, ими по-настоящему гордятся.

Не отстаёт и Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Горбинка «почти всегда есть у выходцев из Месопотамии и с Ближнего Востока». В первую очередь это семитские народы — евреи и арабы, а также ассирийцы, курды, езиды, персы, караимы. Дальше — больше: пуштуны, сераики, белуджи, туркоманы, черкесы.

Интересно, что эта черта не ограничивается европеоидными народами. На северо-востоке Индии живут тибето-бирманские горцы, которые, хоть и относятся к монголоидам, «медной кожей и орлиными носами напоминают индейцев». А на острове Новая Гвинея у коренного населения — папуасов — горбинка на носу также является часто встречающейся особенностью.

Европейский юг и «римский нос»

В Европе горбинка — тоже не редкость, но её распространение имеет ярко выраженную географию. Это, прежде всего, южные народы: сербы, болгары, венгры, хорваты, албанцы. Отдельного упоминания заслуживают итальянцы, у которых «римский нос» с горбинкой стал едва ли не визитной карточкой нации.

Впрочем, и на юге России, на побережье Чёрного моря, горбинка — явление нередкое. Здесь она встречается у греков, у казаков (которые веками смешивались с горскими народами), у крымчаков и крымских татар. Даже у некоторых башкир, особенно из гористо-лесистой местности, энциклопедии XIX века отмечали «кавказский тип»: длиннолицые, горбоносые, высокого роста. А у цыган, чьи корни уходят в Индию и Иран, горбинка также встречается часто, напоминая об их древнем происхождении.

А что же русские?

А вот тут начинается самое интересное. Вопреки устоявшемуся стереотипу, что «настоящий» русский обязательно курнос, исследования XIX века, проведённые врачом Иваном Пантюховым, показали: курносый нос встречался лишь у 15% населения Великороссии и Малороссии. А вот нос с горбинкой был довольно распространённым явлением.

Правда, его частота сильно зависела от региона. Во Владимирской губернии, например, 92% населения имели прямые носы, и только 5% — с горбинкой. А вот в южных регионах доля обладателей «орлиного» носа доходила уже до 15%. Пантюхов объяснял это близостью азиатских и кавказских народностей, с которыми русские веками смешивались. Современные исследования подтверждают эту логику: среди русских горбоносые чаще всего встречаются в Причерноморье, а также в волжском, казанском и астраханском регионах.

Так что курносый русский — это скорее литературный и живописный штамп, чем статистическая реальность. В старых летописях, например, новгородцев описывали как «высоких, длиннолицых, с большими носами» — прямыми, но горбинка там была «совсем не редким исключением».

Почему она возникает?

На этот вопрос у антропологов нет единого ответа. Есть несколько гипотез, и все они выглядят убедительно.

Первая — климатическая. Считается, что узкий и высокий нос с горбинкой лучше согревает вдыхаемый воздух в холодном климате. В то же время он помогает увлажнять сухой воздух в горах и пустынях. Именно поэтому, по одной из версий, у азиатов, живущих во влажном климате, нос «утонул» и потерял горбинку.

Вторая — генетическая. Антропологи признают: «почему у одних народов носы бывают с горбинками, в то время как у других, живущих в таких же условиях, они могут быть прямыми или курносыми, точно не знает никто». Остаётся только разводить руками и ссылаться на наследственность. Видимо, эта черта просто закрепилась в определённых популяциях сотни и тысячи лет назад, а дальше передавалась из поколения в поколение.

Нос с горбинкой — это не маркер «благородства» или «варварства», не признак «своей» или «чужой» крови. Это просто одна из многих черт, которые делают человечество таким разнообразным. У одних народов она встречается чаще, у других — реже, у третьих — почти никогда. Но в эпоху глобализации и активных миграций эта граница всё больше размывается. Горбинка на носу сегодня может быть у кого угодно — независимо от национальности и происхождения. И в этом, пожалуй, нет ничего плохого.