Куликовская битва: сколько на самом деле человек в ней погибло

Мы привыкли к стройной картинке из школьных учебников: осень 1380 года, Дмитрий Донской выводит против Мамая стотысячную рать, и полегло там чуть ли не две трети войска. Только вот цифры эти — из разряда эпических преувеличений, щедро сдобренных патриотическим пафосом средневековых летописцев. Историки до сих пор спорят о том, сколько же человек на самом деле сошлось на Куликовом поле и сколько из них оттуда не вернулось. И ответ, как это часто бывает, куда сложнее и запутаннее, чем нам рассказывали в школе.

Главный парадокс: поле без мёртвых

Начнём с самого удивительного. Археологи много лет прочёсывают легендарное поле в междуречье Дона и Непрядвы, но до сих пор не нашли массовых захоронений павших воинов. По свидетельству летописей, тысячи погибших хоронили шесть дней, однако отсутствие археологического подтверждения этого факта давало простор для спекуляций о том, что битва произошла в другом месте и в другое время.

Конечно, можно объяснить это тем, что победители собрали всё оружие, а тела кремировали или захоронили вдали от поля. Но для такого кровавого побоища, которое описывают источники, отсутствие братских могил выглядит, мягко говоря, странно. Найдены лишь нательные кресты и наконечники стрел, а крупные находки являются редкостью. Этот археологический парадокс — первая серьёзная трещина в монолите традиционных представлений о масштабах сражения.

Летописный кликбейт: как рождались сотни тысяч

Забудьте о строгой статистике. Главные источники наших знаний о битве — «Задонщина», «Летописная повесть о Куликовской битве» и «Сказание о Мамаевом побоище» — это скорее патриотические поэмы, чем военные отчёты. Их задача была не подсчитать потери, а возвеличить победу.

Отсюда и берутся сотни тысяч воинов. Пространная редакция «Задонщины» пишет о 300 тысячах русских ратников, из которых половина полегла. «Сказание» идёт дальше, называя 400 тысяч «кованой рати». В более поздних рукописях XVII века численность русской рати и вовсе доходит до фантастических полутора миллионов человек. Очевидно, что эти цифры — не более чем литературный приём, показывающий размах сражения. Средневековый кликбейт, если угодно.

Некоторые исследователи, впрочем, до сих пор принимают летописные данные за чистую монету. Так, С.Н. Азбелев из Института русской литературы РАН утверждает, что четыреста тысяч участников с обеих сторон — таков приблизительный масштаб сражения, а русское войско насчитывало порядка двухсот тысяч человек. Но таких сторонников буквального прочтения летописей с каждым годом становится всё меньше.

Голос разума: что говорят историки

Когда к делу подключились профессиональные историки, сказочные цифры рассыпались. Учёные, подсчитав мобилизационные возможности русских княжеств, пришли к куда более скромным, но зато реалистичным выводам.

Самые смелые оценки современных историков допускают цифры от 80 до 150 тысяч человек для каждой из сторон. Достаточно реалистичной выглядит оценка исследователя Е.А. Разина, который, исходя из общей численности населения русских княжеств и учитывая принцип комплектования войск, назвал цифру в 50–60 тысяч русских и 90–100 тысяч ордынцев.

При этом существуют и крайне скептические оценки, указывающие на то, что с обеих сторон сражались армии в 6–10 тысяч человек. Подобные точки зрения разделяют учёные Веселовский, Булычев и другие. В современной исторической науке всё ещё существует слишком большой разброс мнений — от 6–10 до 100–150 тысяч сражающихся в каждой из армий.

Сколько же всё-таки погибло?

С потерями та же история. Вместо конкретного числа мы видим разброс оценок, порой отличающихся на порядок.

Летописцы, разумеется, сильно преувеличивают число погибших ордынцев, доводя его до 800 тысяч и даже до полутора миллионов человек. Это, конечно, абсурд — в средневековой Европе с трудом набирались армии в несколько десятков тысяч.

Что касается русских потерь, то здесь оценки историков таковы:

Е.А. Разин полагал, что погибло около 25–30 тысяч человек, что составляет половину от оценённой им общей численности русского войска.

А.Н. Кирпичников допускает цифру в 5–8 тысяч павших.

Булычев указывает на то, что погибло около трети княжеских войск.

«Сказание» смакует потери среди знати, перечисляя 300 князей и 40 уцелевших бояр — явное преувеличение, но оно указывает на одну важную деталь: потери среди командного состава действительно были огромны.

Так сколько же на самом деле?

Если попытаться найти золотую середину между летописными фантазиями и гиперскептицизмом, наиболее вероятной представляется следующая картина.

Русское войско вряд ли превышало 30–40 тысяч человек. Ордынцев было, возможно, несколько больше — до 50–60 тысяч. Потери русских, скорее всего, составили от 8 до 20 тысяч убитыми. Это, согласитесь, далеко от сотен тысяч, но для XIV века и такая цифра — колоссальная трагедия, обескровившая несколько поколений русских княжеств.

Важно понимать: мы никогда не узнаем точного числа. Источников конца XIV века о сражении не сохранилось. Есть лишь поздние литературные обработки, каждая со своей политической и идеологической задачей. И археология, увы, пока не спешит давать однозначные ответы.

Но, возможно, в этом и заключается главный урок Куликовской битвы. Она важна для нас не количеством павших — эта цифра навсегда останется предметом академических споров. Она важна тем, что произошла. Тем, что русские княжества впервые за долгое время выступили единым фронтом против общего врага. Тем, что Дмитрий получил прозвище Донской, а Русь — надежду на освобождение от ордынского ига. И сколько бы тысяч или десятков тысяч ни полегло на том поле — каждый из них был нашим предком. И каждый заслуживает памяти, независимо от того, попал ли он в летописные своды или остался безымянным в братской могиле, которую археологам ещё только предстоит найти.