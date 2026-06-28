Галина Брежнева: самые скандальные романы дочки генсека

Галина Брежнева была, пожалуй, самой эпатажной фигурой в советской элите. Сравнение с Пэрис Хилтон, которое ей дают сегодня, пожалуй, даже приуменьшает масштаб её скандальной славы. Она была не просто светской львицей — она была «советской принцессой», дочерью всесильного генсека, и её похождения знала вся страна. Свободная, взбалмошная и невероятно богатая, она жила так, как не мог позволить себе никто в СССР. И её мужчины, её романы — это отдельная глава в истории брежневской эпохи, полная драмы, абсурда и роскоши. Представьте: на одном конце спектра — брак с 18-летним иллюзионистом, продлившийся всего девять дней, на другом — любовник-цыган, которого она водила по Москве на черном «Мерседесе», пока её муж, замминистра внутренних дел, тщетно пытался сохранить лицо. Вся жизнь Галины Брежневой — это калейдоскоп громких скандалов, и её отношения с мужчинами были в центре каждого из них.

Евгений Милаев: побег из-под венца

Первая любовь Галины оказалась самой романтичной и самой неожиданной для её отца. В 1951 году она, бросив учебу в институте, сбежала из дома с цирковым артистом Евгением Милаевым. Выбор был шокирующим для дочери партийного деятеля — Милаев был старше почти на 20 лет, вдовцом с двумя детьми-близнецами.

Галина стала для его детей мачехой, а в 1952 году родила ему дочь Викторию. Сопровождая мужа на гастролях, она работала костюмершей — странный труд для той, кого вскоре назовут «бриллиантовой принцессой СССР». Но идиллия рухнула, когда Милаев увлекся молодой артисткой цирка. Галина, не стерпев унижения, закрутила ответный роман — с 18-летним Игорем Кио. Этот шаг положил конец её первому браку.

Игорь Кио: скандал на девять дней

Роман с Игорем Кио стал самой скандальной страницей в личной жизни Галины. В 1961 году 32-летняя Брежнева во время гастролей в Японии влюбилась в 18-летнего иллюзиониста. Разница в возрасте — почти полтора десятка лет — никого не смутила.

Галина действовала стремительно. Она оставила отцу записку: «Папа, я влюбилась. Ему 25». Брежнев, в то время уже председатель Президиума Верховного Совета СССР, пришёл в ярость. Их брак продлился всего девять дней. Под видом проверки у влюбленных изъяли паспорта и силой разлучили. Но даже после развода они продолжали тайно встречаться — прятались от отца-генсека в гостиницах и на квартирах друзей.

Юрий Чурбанов: брак по расчёту?

Третий брак Галины, с военным Юрием Чурбановым, стал самым долгим. В отличие от предыдущих, этот союз не вызвал претензий у Леонида Ильича. Свадьбу сыграли в 1971 году. Карьера Чурбанова пошла в гору — он стал генералом и заместителем министра внутренних дел. Но даже в этом браке Галина не изменила себе.

Борис Буряце: «бриллиантовый» роман

Самым скандальным из всех её увлечений стал роман с Борисом Буряце. Цыганский певец, солист театра «Ромэн», был моложе её на 17 лет. Когда они встретились, Галине было уже за 50, и она была женой замминистра МВД.

Брежнева и не думала скрывать связь. Она «подарила» Буряце роскошную квартиру и устроила его солистом Большого театра. Артист разъезжал по Москве на черном «Мерседесе», носил шубы до пят и бархатные пиджаки. Друзья прозвали его «Борисом Бриллиантовым». Коллекция драгоценных камней в его квартире могла бы составить конкуренцию музею. Но за показной роскошью последовала расплата. В 1981 году его пытались уличить в краже драгоценностей у известной дрессировщицы Ирины Бугримовой. Доказать это не удалось, но посадили за спекуляцию. Муж Галины, Юрий Чурбанов, поспособствовал этому аресту. Зять генсека не мог стерпеть публичного унижения.

Дальнейшая судьба Буряце покрыта мраком. По слухам, он умер то ли в тюремной больнице, то ли был убит уже на свободе. Так закончилась одна из самых ярких и скандальных историй любви в СССР.

Вся эта череда романов и скандалов привела Галину к краху. После ареста мужа и смерти отца она стала пить. В 1994 году дочь Виктория поместила её в психиатрическую лечебницу. Там, в селе Добрыниха, 30 июня 1998 года Галина Брежнева и умерла от инсульта.

Галина Брежнева была не просто дочерью генсека. Она была символом целой эпохи — эпохи застоя, лицемерия и скрытой роскоши. Её жизнь, полная громких романов и скандалов, была вызовом системе, в которой она жила. Она была «советской принцессой», которая хотела любить и быть любимой, но расплачивалась за это своей репутацией, свободой и, в итоге, жизнью.