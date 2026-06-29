29 июня: почему православные в день Тихона Тихого не месили тесто и не сватались

В православном календаре это день святителя Тихона из Кипра. Считается, что во время чтения священных книг у него открылся дар чудотворения. А было это так: отец-пекарь отправил Тихона продавать хлеб. Но мальчик раздал его нищим, а отцу объяснил свой поступок строчкой из Священного писания:

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"Дающий Богу сторицей примет".

Вернувшись домой, отец обнаружил нетронутые запасы хлеба. В народном календаре день прозвали Тихоном Тихим. Связано это было с тем, что в этот день птицы не поют, звери прячутся, а солнце тихонько идет по небосклону.

Хорошей приметой в этот день было оказывать милость к страждущим. Устраивали пиры для работников, причем сопровождались они не только трапезой, но и играми, хороводами.

В этот день многие обращались к зубным врачам, так как вылеченные сейчас зубы долго не болели.

Сейчас запрещено было готовить пироги и месить тесто - считалось, что это добавит трудностей в финансовой сфере. Не устраивали сватовство, так как совместная жизнь будет очень тяжелой. Плохой приметой было ругаться с кем-то или обижаться на кого-то, считалось, что так можно ухудшить собственную жизнь.

Если в этот день днем домашний скот спит - значит, погода ухудшится. Туман вечером появился - придут жаркие и солнечные дни. Много рыбы у поверхности плавает - ливень скоро начнется. Дождь начался - долгая непогода будет. Заметили играющих в пыли воробьев - теплый день впереди.