Кем на самом деле был по национальности отец Ленина

Вопрос о том, кем по национальности был отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов, — один из тех исторических ребусов, которые обрастают домыслами куда быстрее, чем появляются документальные подтверждения. Официальная биография скромно именует его «русским», но эта лаконичная формулировка не даёт покоя ни историкам, ни обывателям. Слишком уж необычна внешность самого Владимира Ильича — азиатские скулы, разрез глаз — чтобы не искать в его роду «восточный след».

Загадка отцовского происхождения вождя мирового пролетариата — это не просто генеалогический курьёз. Это своего рода зеркало, в котором отразилась сложная, многонациональная история самой Российской империи. Кто же был Илья Николаевич на самом деле: потомственный русский, чуваш, калмык или «смесь» всего вышеперечисленного? И что об этом говорят документы?

Астраханский мещанин с русской душой

Сам Илья Николаевич, если верить его дочери Анне Елизаровой-Ульяновой, считал себя русским. И для этого были все формальные основания. Он родился в 1831 году в Астрахани в семье портного Николая Васильевича Ульянина. Его отец изменил окончание фамилии, и сына записали уже как Ульянова.

Биография Ильи Николаевича — это классическая история успеха человека, который своим трудом пробил себе дорогу в жизни. Рано лишившись отца, он окончил гимназию с серебряной медалью, а затем и Казанский университет, получив степень кандидата математических наук. Дослужившись до чина действительного статского советника и поста директора народных училищ Симбирской губернии, он получил право на личное дворянство.

Он был убеждённым сторонником равного образования для всех детей, независимо от национальности. Эта его гражданская позиция, а также абсолютно русское самосознание, зафиксированное в семейных воспоминаниях, дали основания для самой простой и очевидной версии: отец Ленина был русским.

Калмыцкий след: скулы и разрез глаз

Однако даже родная дочь Ильи Николаевича, Анна, описывая его внешность, добавляла важную деталь: «некоторая примесь монгольской крови несомненно имелась, на что указывали несколько выдающиеся скулы, разрез глаз и черты лица». Эти же «азиатские» черты унаследовал и Владимир Ильич.

Откуда же взялась эта «примесь»? Версия о калмыцких корнях — одна из самых популярных. Её главный «аргумент» — сама Астрахань, где издавна проживало значительное калмыцкое население. Исследователи предположили, что мать Ильи Николаевича, Анна Алексеевна, могла быть крещёной калмычкой.

Прямых документальных подтверждений этому нет. Однако сам факт, что Илья Николаевич признавал своё «отчасти калмыцкое» происхождение, косвенно указывает на то, что в семье об этом знали и говорили.

Чувашская гипотеза: крепостной из Андросова

Есть и другая версия, которая пытается объяснить «восточный след» чувашскими корнями. Её сторонники обращают внимание на происхождение отца Ильи Николаевича. Согласно некоторым данным, Николай Васильевич Ульянин был крепостным крестьянином из села Андросово Нижегородской губернии.

В этих краях в те времена проживало в основном чувашское население. Отсюда и родилась гипотеза, что предки Ульяновых по отцовской линии были чувашами. Однако и эта версия не имеет прямых документальных подтверждений. Известно лишь, что сам Илья Николаевич в одном из документов указал свою национальность как «великоросс» — то есть русский.

Коктейль из крови: от калмыков до шведов

На самом деле дискуссия о национальности отца Ленина — это лишь верхушка айсберга. Вся родословная Ульяновых представляет собой удивительный «плавильный котёл». Если по отцу могли быть калмыцкие или чувашские корни, то по материнской линии — еврейские (Мария Александровна Бланк) и немецко-шведские.

Таким образом, даже если Илья Николаевич и был «чистым» русским по паспорту и самосознанию, его гены, как и гены его знаменитого сына, впитали в себя кровь множества народов, населявших Российскую империю.

Что мы знаем на самом деле?

Подводя итог, можно сказать, что однозначного ответа на вопрос о национальности отца Ленина нет и, вероятно, уже не будет.

Официальная позиция и самоидентификация самого Ильи Николаевича и его детей — он русский.

Версия о калмыцких корнях основана на внешних признаках и астраханском происхождении, но не подтверждена документально.

Версия о чувашском происхождении связана с местом, откуда был родом его отец, но также остаётся лишь гипотезой.

Пожалуй, в этой истории важнее другое. Илья Николаевич Ульянов был выдающимся педагогом-просветителем, который всю жизнь боролся за равные права на образование для детей всех национальностей. И эта его позиция, возможно, была лучшим ответом на все вопросы о его собственном происхождении. Он был русским чиновником, гражданином великой империи, и в этом качестве его, безусловно, стоит помнить, независимо от того, какая именно «примесь» крови текла в его жилах.