Львовский погром: как украинские националисты уничтожали евреев

85 лет назад начался Львовский погром. После того как гитлеровцы вступили на Западную Украину, города региона на какое-то время оказались в полной власти пришедших с вермахтом украинских националистов. Одной из первых их акций стало массовое уничтожение евреев во Львове. Тысячи людей были жестоко убиты, многие подверглись грабежам и насилию. По словам историков, львовские события стали отправной точкой массовых зверств украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.

Начало погрома

Польша захватила Львов в результате Советско-польской войны, но в 1939 году он вместе с территорией Западной Украины вошёл в состав СССР по итогам Освободительного похода Красной армии. До Второй мировой население города превышало 300 тыс. человек, треть из которых были евреями. По словам историков, во Львов также бежали многие еврейские семьи с территорий, которые захватывали гитлеровцы.

По состоянию на 22 июня 1941 года в составе нацистских сил находилось множество украинских националистов. Одни из них в личном порядке поступали на службу в немецкие части, другие были добровольцами отдельных национальных батальонов, в том числе подчинявшегося абверу «Нахтигаля». Формировались такие части при поддержке Организации украинских националистов (ОУН)*.

В конце июня подразделения Красной армии и других советских силовых структур вынуждены были отступить из города. При этом значительная часть гражданских остались: одни не имели возможности выехать, другие не понимали, что их ждёт впереди. Рано утром 30 июня в город вошли части вермахта, включая украинские национальные подразделения, а также представители структур ОУН.

«На некоторое время во Львове образовался вакуум власти, поскольку немецкая администрация сформирована не была, а вошедшие в город гитлеровские части фактически не вмешивались в действия националистов и бойцов батальона «Нахтигаль», — рассказал в беседе с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

Ещё до вступления во Львов украинские националисты стали выпускать листовки и радиопередачи, в которых призывали украинцев расправляться с представителями «неугодных» национальностей, включая евреев.

«Так называемые украинские милиционеры и местные жители из числа приверженцев националистов принялись сводить счёты с теми, кого они считали своими врагами, — с евреями, поляками и русскими», — подчеркнул Александр Кадира.

После захвата Львова нацистами в городе сразу началось формирование так называемой украинской народной милиции. В её состав входили как прибывшие вместе с немцами радикалы ОУН, так и ранее внедрённые в состав советской милиции агенты-националисты. «Милиционеры» носили сине-жёлтые повязки на руках и трезубцы на фуражках.

Представители ОУН заявили, что советские силовики перед отступлением расстреляли в тюрьмах преступников из числа украинских националистов. Радикалы призвали «наказать» за это евреев, которые якобы сотрудничали с советской властью.

Уже 30 июня во Львове начался еврейский погром. Его масштабы резко возросли на следующий день. Евреев забирали из квартир и ловили на улицах. Их раздевали и унижали. Так, одного из мужчин заставили убирать своей шляпой конский навоз с мостовой. Женщин обнажёнными гоняли палками по улицам и насиловали. Жертвами пыток становились даже беременные.

«Основными участниками погрома можно считать Организацию украинских националистов со всеми её производными, включая батальон «Нахтигаль», сформированный немцами, и «украинскую народную милицию». К ним примкнули также рядовые националисты и маргинальные элементы, которые, пользуясь вседозволенностью, сводили личные счёты или, поддавшись низменным инстинктам, выплёскивали ненависть, унижая и уничтожая людей, оказавшихся в беде», — отметил в разговоре с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

Очевидцы тех событий рассказывали, как украинец в красивой вышиванке бил своих жертв железной палкой, буквально срывая с них кожу, отрывая уши и выбивая глаза.

Нацистские подручные

Тех евреев, кого не забивали на улицах, расстреливали во львовских тюрьмах. Убийства совершали в том числе украиноязычные военнослужащие в немецкой форме. Ряд специалистов утверждают, что это были боевики батальона «Нахтигаль».

В преследовании евреев принимали активное участие местные дети и подростки. Исследователи полагают, что речь идёт о членах молодёжного крыла ОУН — «Юнацтво».

Впоследствии, по словам историков, инициатива в погромах перешла к немцам. В арестах и убийствах стали принимать активное участие сотрудники айнзацгруппы С и войск СС. Но действовали они, всё равно опираясь на оуновцев и боевиков «народной милиции».

«Украинские боевики стали основным ударным элементом, с помощью которого немцы решали «еврейский вопрос». Националисты, с которыми немецкая разведка работала ещё с 1920-х годов, выступили тараном и исполнителями воли нацистов», — подчеркнул Михаил Кузовкин.

Захватив в заложники несколько тысяч человек, организаторы погромов потребовали у еврейской общины 20 млн рублей в виде выкупа. Эти деньги были переданы, но заложники так и остались под арестом.

Погромы во Львове продолжались до конца июля — начала августа 1941 года, то разгораясь с новой силой, то затихая. В 20-х числах июля националисты с разрешения немцев устроили в городе погром в память о Симоне Петлюре, который был за свои зверства застрелен в Париже в 1926 году евреем Самуилом Шварцбардом. Часть жертв националисты убили прямо в городе, остальных вывозили в лес и расстреливали там.

Точных данных о числе жертв Львовского погрома не сохранилось. Немецкая служба безопасности отрапортовала 16 июля руководству об убийстве во Львове 7 тыс. евреев. По оценкам еврейских исследователей, от 2 тыс. до 5 тыс. человек погибли от рук националистов во время первого погрома, 2,5—3 тыс. стали жертвами сотрудников айнзацгруппы и ещё более 1 тыс. были убиты в ходе «петлюровской резни».

«Львовский погром — один из самых ужасных и кровавых эпизодов в череде массовых убийств евреев на Украине», — отметил Михаил Кузовкин.

В дальнейшем нацисты сделали свои преступления более организованными. Осенью 1941 года они создали во Львове еврейское гетто, в котором в пиковые моменты содержались до 120 тыс. узников. По словам историков, большинство из них были уничтожены на месте или отправлены в лагеря смерти. Пережили войну менее 1% львовских евреев.

Сейчас на Украине пытаются поставить под вопрос участие в погроме членов ОУН и батальона «Нахтигаль», но это противоречит данным многочисленных исторических источников, а также фактам, установленным судами различных стран.

«Львовские события стали первым и одним из самых кровавых погромов на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Немцы опробовали и затем использовали украинцев как исполнителей, которые своими руками решали вопрос уничтожения мирного населения для «очищения жизненного пространства», — резюмировал Михаил Кузовкин.

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* «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).