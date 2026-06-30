30 июня: какой праздник отмечают в России и мире

30 июня в мире отмечают День астероида. День рождения празднует известный боксер Майк Тайсон. У активных пользователей соцсетей — «профессиональный» праздник. «Лента.ру» рассказывает, какие еще торжества приходятся на 30 июня, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России и мире

День астероида

В 2016 году Генассамблея ООН постановила отмечать День астероида 30 июня, в годовщину падения Тунгусского метеорита. Цель дня — рассказать людям о том, как стоит действовать в критических ситуациях и какие меры должны принимать правительства стран для минимизации последствий возможного столкновения с астероидом.

Падение Тунгусского метеорита в 1908 году стало самым крупным столкновением Земли с астероидом за всю историю наблюдений. Тогда в Сибири случился сверхмощный взрыв космического объекта неустановленной природы. На площади более двух тысяч километров были повалены деревья, несколько дней наблюдалось свечение неба и облаков на территории от Атлантики до центральной Сибири.

Международный день парламентаризма

30 июня 1889 года в Париже прошла первая международная конференция Межпарламентского союза — самого крупного и старейшего объединения парламентариев в мире. Это событие стало отправной точкой истории международного парламентаризма.

По ООН, сильные парламенты — это основа демократии. Они отражают мнение народа, принимают законы и выделяют средства на их реализацию. Сейчас из 193 государств-членов ООН в 79 странах Федеральное собрание) является представительным и законодательным органом, состоящим из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы.

Какие еще праздники отмечают в мире 30 июня

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Минюста РФ; День независимости Конго; День экономиста в Республике Беларусь; Всемирный день социальных сетей.

Какой церковный праздник 30 июня

День памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Братья Мануил, Савел и Исмаил жили в IV веке и происходили из знатной персидской семьи. Мать-христианка крестила их и воспитала в вере. Поступив на военную службу, они стали послами персидского царя. Братья должны были заключить мирный договор с римским императором Юлианом Отступником, но отказались участвовать в языческих обрядах. За это их бросили в темницу и подвергли мукам. Согласно преданию, когда тела святых сжигали, началось землетрясение, и земля приняла их останки, но вскоре вернула нетленные мощи по молитве других христиан.

В народном календаре этот день называется Мануил-солнцестой. Предки верили, что в это время солнце застывает в зените, а после Мануила начинается самый бурный рост растений.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 июня

День памяти священномученика Аверкия Северовостокова; День памяти исповедника Максима (Попова), иеромонаха; День памяти мученицы Пелагии Балакиреевой.

Приметы на 30 июня

Радуга вечером — к ясной погоде; Красный закат предвещает непогоду; Если чихают животные — также к ненастью; Яркий рассвет обещает богатый урожай; Если дождевые черви выползли на поверхность, будет ливень.

Кто родился 30 июня

Майк Тайсон — один из самых известных боксеров мира. В 1987-1990 годах он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. За годы карьеры Тайсон участвовал в шести из десяти самых дорогих боев мира и установил множество рекордов, некоторые из которых не побиты до сих пор. Например, нанес 9 нокаутов менее чем за минуту. В 2005-м Майк Тайсон завершил карьеру.

Американский пловец 23 раза Лондоне, но позже он отобрался на Игры в Рио-де-Жанейро. Там спортсмен выиграл 6 медалей и окончательно ушел из плавания.

Кто еще родился 30 июня

Владимир Петров (1947-2017) — советский хоккеист и олимпийский чемпион; Винсент Д’Онофрио (67 лет) — американский актер; Ральф Шумахер (51 год) — немецкий автогонщик, брат Михаэля Шумахера; Лина Иванова (40 лет) — российская актриса театра, кино и озвучания, голос Гермионы в фильмах о Гарри Поттере; Алиса Вокс (39 лет) — российская певица.