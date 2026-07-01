1 июля: почему жадность в Ярилин день может обернуться бедностью

В христианских храмах вспоминают мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Эти святые пострадали за веру в III веке Финикии. Считается, что Леонтий был военачальником при императоре Веспасиане. Он обратил в христианство воинов Ипатия и Феодула. За это был казнен. В народном календаре это Ярилин день или Макушка лета.

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Наши предки верили, что сейчас солнце достигает пика активности, а после начинает активность светила сходить. В честь праздника устраивали шумные гулянья, водили хороводы, прыгали через костры. Чем выше был огонь, тем от большего количества недугов можно было избавиться, здоровье укрепить.

Обязательно в этот день выходили в поле, смотрели посевы и плели венки из цветов. Считалось, что так символически присматривает за урожаем и Ярило. Знахари собирали лекарственные травы, сейчас они обладали большой силой.

Плохой приметой было работать в поле или огороде после полудня, верили, что урожай сгорит. Жадность, проявленная в этот день, могла привести в дальнейшем к бедности. Сейчас не следовало ругаться, так как бранные слова могли привести к болезням. Не стригли волосы и ногти, чтобы не укорачивать себе жизнь. В этот день в одиночку не ходили в лес, чтобы не встретить там лешего.

Если в этот день идет дождь, то будет плохой урожай зерновых. Яркое солнце светит - предвещает теплую и сухую погоду до конца месяца. Если дует южный ветер, значит будет теплая осень, а северный - осень пройдет в дождях.