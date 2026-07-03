Оленин день: кого вспоминают православные 3 июля

В православии сейчас вспоминают равноапостольную царицу Елену Константинопольскую. Она была матерью императора Константина Великого. Царица жила на рубеже III-IV веков. С ее именем связывают обретение Животворящего Креста Господня в Иерусалиме.

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В народном календаре это Оленин день, Елена-Льносейка или "Длинные льны".

Прозвище день получил из-за посева льна, который начинали сажать в хорошо прогретую почву. Чтобы был хороший урожай этого растения, в этот день старались надевать красную или светлую одежду.

Доверяли сеять лен только высоким людям, чтобы и стебли льна были высокие и крепкие. Перед тем как выйти на посевную, их кормили пищей белого цвета - творогом, молоком, яйцами. Считалось, что это придаст силу урожаю.

Также в этот день сажали огурцы, считалось, что рассада быстро пойдет в рост, а огурцы будут сладкими и хрустящими.

Не заплетали в этот день косы, верили, что до локонов может коснуться дух Алены-Льносейки, тогда волосы станут длинными, крепкими и мягкими, как лен.

Начинали копать сейчас колодец, чтобы вода в нем была всегда чистой и целебной.

В этот день плохой приметой было свататься или признаваться в любви. Верили, что брак будет несчастливым. Не подметали полы, так как вымести можно было удачу.

Если услышали с утра кукушку - день будет теплым и ясным.

Дождь идет - осень будет сырой и ненастной.

Заметили много насекомых, скоро погода переменится.