Оленин день: кого вспоминают православные 3 июля

Народные приметы на 3 июня: Ешь творог, надевай красное и иди в поле
В православии сейчас вспоминают равноапостольную царицу Елену Константинопольскую. Она была матерью императора Константина Великого. Царица жила на рубеже III-IV веков. С ее именем связывают обретение Животворящего Креста Господня в Иерусалиме.
В народном календаре это Оленин день, Елена-Льносейка или "Длинные льны".
Прозвище день получил из-за посева льна, который начинали сажать в хорошо прогретую почву. Чтобы был хороший урожай этого растения, в этот день старались надевать красную или светлую одежду.
Доверяли сеять лен только высоким людям, чтобы и стебли льна были высокие и крепкие. Перед тем как выйти на посевную, их кормили пищей белого цвета - творогом, молоком, яйцами. Считалось, что это придаст силу урожаю.
Также в этот день сажали огурцы, считалось, что рассада быстро пойдет в рост, а огурцы будут сладкими и хрустящими.
Не заплетали в этот день косы, верили, что до локонов может коснуться дух Алены-Льносейки, тогда волосы станут длинными, крепкими и мягкими, как лен.
Начинали копать сейчас колодец, чтобы вода в нем была всегда чистой и целебной.
В этот день плохой приметой было свататься или признаваться в любви. Верили, что брак будет несчастливым. Не подметали полы, так как вымести можно было удачу.
Если услышали с утра кукушку - день будет теплым и ясным.
Дождь идет - осень будет сырой и ненастной.
Заметили много насекомых, скоро погода переменится.