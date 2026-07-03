Как в русском языке появилось словечко «чувак»

Со сленговыми словами в наши дни знакомы все. Иногда, употребляя их, мы даже не догадываемся, что они относятся к жаргону. Одни жаргонизмы внезапно появляются, распространяются как инфекция и также стремительно теряют популярность. Другие остаются в нашем языке на десятилетия, как слово «чувак». Слышали его многие, но очень мало кто задумывался, как оно появилось.

© Кадр из фильма "Стиляги"

Слово «чувак» пришло в русский язык более полувека назад, в 50–60-е годы. А уже в 70-х в СССР начали с ним активно бороться. К середине 90-х популярность сленгового слова стала минимальной, но полностью его не забыли. В определенных кругах услышать его можно даже сегодня.

Это очень неоднозначное слово. Одни воспринимают его как нечто обыденное, а другие считают оскорблением. Дурную славу жаргонизм приобрел благодаря некомпетентным журналистам и блогерам. Очень часто в сети можно наткнуться на заголовки типа: «Почему нельзя использовать слово „чувак“». Обычно в них говорится о том что «чувак» — это кастрированный баран.

Но если вы начнете искать этот факт в словарях, то ничего подобного не найдете. В словаре современного русского языка Ефремовой сказано, что слово трактуется в молодежной среде как жаргонный синоним слов «парень», «юноша» и «мужчина». В старых словарях пишут, что это старинный русский термин.

Некоторые авторы уклончиво объясняют, что слово «чувак» существовало в одном из языков народов СССР. Иногда даже утверждают, что у него еврейское происхождение. А вот про баранов нигде ни слова. Хотя у разных народов есть множество версий названия охолощенных животных. Например, на юге России таких баранов называют «валухами».

Народные версии происхождения слова

Сразу стоит сказать, что единого мнения о происхождении сленгового слова «чувак» до сих пор нет. Зато существует несколько правдоподобных версий, сторонники которых уверены в своей правоте. В СССР жаргонизм первыми начали употреблять в среде неформальной молодежи — стиляг и битников. Существовала и женская версия слова — «чувиха».

В литературе впервые оно появилось в 1961 году. Его употребил в романе «Звездный билет» писатель Василий Аксенов. В 50–60-е годы в СССР начала зарождаться «золотая молодежь». Это были дети высокопоставленных партийных чиновников, дипломатов, торговых работников. В их среде пользовались спросом вещи, привезенные с Запада, зарубежная музыка и стиль жизни.

Представители такой молодежи называли друг друга «чуваками» и «чувихами». Из-за этого в народе начали говорить, что слово расшифровывается как «Человек Уважающий Высокую Американскую Культуру». Позднее стиляги, появившиеся как раз среди избранного класса, тоже начали это утверждать.

В эпоху хиппи появилась еще одна интересная версия. Тогда многие считали, что «чувак» происходит от английских слов chew (жевать) или chewing (жевательный, жующий). Скорее всего, это объяснение не имеет под собой никаких оснований. Но что говорят по этому поводу ученые-лингвисты?

Научное объяснение

Происхождение слова «чувак» основательно изучали серьезные ученые мужи. Они не пришли к общему мнению, но некоторые гипотезы предложили. Одна из них говорит о том что сначала появилось слово «чувиха». Оно существовало в блатном жаргоне еще до революции. В криминальных кругах так могли называть подругу какого-нибудь авторитета, или даже вора.

Произошел термин из цыганско-воровского арго, где «чаво», «чяво», «чяве» называли парня. Получается, что «чувиха» — девушка или жена цыгана, а позднее — криминального авторитета. В некоторых регионах России «чувихой» также называли солому, которую подстилали в стойло домашним животным. Вполне возможно, что именно поэтому «подстилкой» нередко называют женщин легкого поведения.

В послевоенные годы многие блатные словечки перекочевали в молодежные субкультуры. «Чувак» и «чувиха» в среде стиляг и хиппи уже не имели криминального смысла, но зато они сохранили некий доверительный и непринужденный оттенок. Особенно любили эти слова в музыкальной тусовке.

Писатель Василий Аксенов, которого мы уже упоминали, считал, что «чувак» относится к сленгу «лабухов» — музыкантов, игравших за деньги в ресторанах и кафе. Якобы, после длительной игры на духовых музыкальных инструментах, человеку сложно выговаривать правильно слова. Поэтому вместо «человек» произносили «чевеек», что трансформировалось в «чувака».

Интересно, что до сих пор нет единого мнения и о происхождении слова «пацан».