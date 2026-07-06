От любви до ненависти: почему поляки напали на евреев в городе Кельце

80 лет назад произошёл еврейский погром в Кельце — самый масштабный в послевоенной Польше. Толпа националистически настроенных местных жителей напала на евреев, в том числе на героев войны и бывших узников концлагерей. Представителей еврейской общины обвинили в похищении ребёнка. В итоге несколько десятков людей были убиты, среди них женщины и дети. По словам историков, среди реальных мотивов участников беспорядков значились бытовой антисемитизм и домыслы о связях евреев с коммунистами. Несмотря на то что погромщики были строго наказаны, выжившие после холокоста евреи больше не чувствовали себя в Польше в безопасности и стали массово покидать страну.

От любви до ненависти

Польша столетиями считалась одним из центров еврейской жизни в Европе. В то время, когда западноевропейские монархи, феодалы и церковные иерархи преследовали иудеев, власти Речи Посполитой были к ним толерантны и позволяли селиться на своей территории. Еврейское население осталось жить на этих землях и после раздела Речи Посполитой в XVIII веке между Россией, Германией и Австро-Венгрией. Но жизнь еврейской общины резко усложнилась в ХХ веке, после восстановления польской независимости.

«Межвоенная Польша характеризовалась заметным ростом националистических настроений и распространением антисемитизма. Уже в 1930-е годы существовали кампании по бойкоту еврейской торговли и требования ограничить доступ евреев к отдельным профессиям. Хотя польское государство не проводило политики физического уничтожения евреев, многие антисемитские установки были широко распространены в обществе», — рассказала в беседе с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Евгения Тарнягина.

Доходило и до проявлений откровенной сегрегации в различных сферах жизни — например, в области образования.

«Существовало так называемое гетто за партами, когда поляки отсылали евреев на отдельные места в учебных аудиториях», — рассказал в разговоре с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

По его словам, у роста бытового антисемитизма в этот период было несколько предпосылок: конкуренция между польским и еврейским бизнесом, религиозная напряжённость, наличие в еврейской общине множества образованных людей.

«Существуют зависть и определённое неприятие, когда человек, как говорят, «слишком умный», — отметил Кузовкин.

Но все проблемы межвоенного периода не шли ни в какое сравнение с тем, что случилось в годы Второй мировой войны. Евреи, не успевшие бежать из Польши до нацистской оккупации, были отправлены гитлеровцами в гетто и концлагеря. Большинство из них нацисты уничтожили в лагерях смерти.

«Отношение поляков к евреям в годы Второй мировой войны было неоднозначно», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

По словам Евгении Тарнягиной, с одной стороны, в рамках деятельности польского подполья существовал совет помощи евреям, а более 7,2 тыс. поляков были признаны праведниками народов мира, но с другой — отмечались случаи участия поляков в нацистских массовых убийствах и в вымогательстве денег у скрывающихся от гитлеровцев евреев.

«Этим промышляли как маргинальные элементы, так и люди, формально остававшиеся добропорядочными гражданами», — отметила Евгения Тарнягина.

В ходе освобождения Польши Красной армией выжившие в концлагерях и скрывавшиеся в подполье евреи были спасены. Они начали возвращаться домой, но поляки не всегда были им рады.

«Польское общество переживало тяжёлый послевоенный кризис. Разрушенная экономика, нехватка продовольствия, высокий уровень преступности и политическая нестабильность способствовали распространению слухов и поиску «виновных». Сохранялся довоенный антисемитизм, который не исчез после окончания войны. Важную роль сыграл имущественный вопрос. После холокоста многие квартиры, дома и предприятия евреев оказались заняты новыми владельцами. Возвращение выживших евреев нередко воспринималось как угроза сложившемуся распределению собственности», — рассказала Тарнягина.

Кроме того, националистически и антикоммунистически настроенные поляки зачастую верили в связь между евреями и распространением левых идей. Соответствующие тезисы в своё время распространяли нацистские пропагандисты, и они прижились среди радикальных представителей правых сил, в том числе за пределами Германии.

В 1944—1945 годах в Польше произошло несколько локальных еврейских погромов, а также ряд отдельных нападений. Их жертвами стал как минимум 351 человек — преимущественно бывшие узники концлагерей и партизаны. 11 августа 1945 года толпа закидала камнями синагогу и дома, в которых жили евреи в Кракове. Но части Войска польского и Советской армии пресекли беспорядки.

Погром в Кельце

В Кельце евреи до войны составляли треть населения — примерно 20 тыс. человек. После изгнания нацистов в город вернулись около 200 евреев, большую часть которых составляли бывшие узники концлагерей. Многие из них на первое время поселились в здании, в котором располагался еврейский комитет.

По словам историков, межнациональным отношениям в Кельце были свойственны те же проблемы, что и в других польских городах. Поляки не горели желанием возвращать евреям отобранную собственность и считали их сторонниками новой власти, которая не нравилась польским националистам. Ситуация усугублялась тем, что в Кельце в то время не стояли крупные подразделения силовых структур, способные эффективно поддерживать правопорядок.

«Всё это создало эффект пороховой бочки, которой достаточно было только спички, чтобы взорваться», — отметил Михаил Кузовкин.

По его словам, этой «спичкой» стало исчезновение 1 июля 1946 года восьмилетнего Генрика Блашчика. Вернувшись два дня спустя, он заявил, что сбежал от похитивших его евреев, якобы планировавших его убить. Позже расследование показало, что родные на самом деле отправили ребёнка за город, где научили его, что нужно говорить о причинах исчезновения.

Слухи о «похищении мальчика» спровоцировали утром 4 июля 1946 года в Кельце еврейский погром. В районе полудня примерно двухтысячная толпа собралась возле здания еврейского комитета. Среди них были люди в военной форме. Собравшиеся выкрикивали лозунги, требуя убивать евреев и «завершить работу Гитлера».

Затем в здание зашла группа людей во главе с сержантом милиции Владиславом Бахутом. По словам историков, присутствие представителя власти заставило расслабиться приготовившихся к обороне в комитете людей, и это стало их роковой ошибкой. Евреи безропотно сдали имевшееся у них оружие и оказались беззащитны перед окружившей их толпой.

Когда евреи отказались выходить к погромщикам, Бахут стал бить некоторых револьвером по голове, выкрикивая:

«Немцы не успели уничтожить вас, но мы закончим их работу».

Остальные погромщики выломали окна и двери, после чего начали избивать людей. Защищать евреев пытались сотрудники госбезопасности, но их, по словам историков, было слишком мало.

Согласно различным источникам, в этот день в Кельце были убиты от 40 до 47 человек, а от 50 до 80 — получили серьёзные ранения. Погромщики убили в том числе имевших высокие польские награды участников войны, беременную женщину и мать с младенцем. Также погибли двое поляков, которых участники погрома перепутали с евреями.

«Все обстоятельства произошедшего не установлены до сих пор. Никто с уверенностью не может полностью восстановить цепочку событий, приведших к зверскому массовому убийству», — отметил Виталий Захаров.

По словам историков, в Кельце были переброшены дополнительные подразделения силовых структур, после чего власти установили контроль над событиями в городе.

«Погромы и в Кракове, и в Кельце — это были симптомы, которые отображали реальное состояние польского общества на тот момент», — подчеркнул Михаил Кузовкин.

9 июля началась выездная сессия Верховного военного суда по делу о погроме в Кельце. На скамье подсудимых оказались 12 подозреваемых. Девять из них были приговорены к смертной казни, остальные — к различным срокам лишения свободы.

«Погром стал точкой невозврата для большинства польских евреев, переживших катастрофу», — отметила Тарнягина.

Евреи, осознавшие, как к ним относятся националистически настроенные поляки, массово бежали из страны — сначала в соседние государства, а затем на Ближний Восток, где они стали в дальнейшем одними из первых граждан Израиля.

«Польша, бывшая многовековым центром еврейской жизни, практически лишилась своего еврейского населения. Еврейская община Польши, которая до войны была одной из крупнейших в Европе, так и не восстановилась», — подчеркнула Тарнягина.

По словам специалистов, Польша стала государством с одним из самых высоких уровней моноэтничности в мире, но история его достижения выглядит совершенно неблаговидно.