Страх — это чувство, которое еврейский народ, пожалуй, знает лучше любого другого. Почти две тысячи лет изгнания, преследований и погромов не могли не оставить глубокого следа в коллективной памяти и психике. Но если спросить, чего или кого больше всего боялись евреи на протяжении своей долгой истории, ответ окажется не таким простым. Это была не одна конкретная угроза, а целый спектр ужасов — от потусторонних сил до вполне реальных соседей и правителей. И все они, переплетаясь, формировали мировоззрение, фольклор и даже политические движения целого народа.

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Страх потустороннего: погоня за диббуком

На первый взгляд может показаться странным, что в век просвещения и эмансипации многие евреи продолжали испытывать мистический ужас перед нечистой силой. В ашкеназской традиции, распространённой среди восточноевропейских евреев, существовало понятие «keyn ayin horeh» — аналог нашего «чур меня». Этот суеверный страх был вызван верой в иббуров — духов, злых сущностей, самой опасной из которых считался диббук.

Слово «диббук» происходит из иврита и означает «прилепившийся». В еврейском фольклоре диббук — это злой дух, душа умершего грешника, которая не может покинуть земное существование из-за совершённых при жизни тяжких преступлений, например, самоубийства. Изгоняли диббука специальным ритуалом: цадик (праведник) и десять членов общины в погребальных рубашках читали молитвы, дули в шофар и сжигали благовония. Упоминания о диббуках встречаются в каббалистической литературе с XVII века, и сегодня многие ортодоксальные евреи по-прежнему верят в их существование. Этот страх перед неведомым, перед душами, застрявшими между мирами, был частью повседневной жизни.

Кровавый навет: страх перед соседями

Однако куда более реальным и повседневным был страх, исходивший от соседей-христиан. В Средние века — и даже позже — по Европе регулярно прокатывались волны обвинений в ритуальных убийствах. Евреев обвиняли в том, что они используют кровь христианских младенцев для изготовления мацы или других ритуальных целей. Это называлось «кровавым наветом» (англ. blood libel), и оно было одним из самых живучих и разрушительных стереотипов.

В 1144 году в английском Норвиче, а затем и по всей Европе, эти обвинения приводили к массовым убийствам и погромам. Христианская церковь заклеймила евреев «убийцами Христа», и в искусстве, литературе и проповедях прочно укоренились антисемитские стереотипы. Так еврей превращался в образ врага, почти сверхъестественного злодея, а реальный страх перед насилием смешивался с мистическим ужасом перед обвинениями в колдовстве и сговоре с дьяволом.

Погром: реальность, от которой нельзя спрятаться

В Восточной Европе, особенно в Российской империи, где к концу XIX века проживало более половины всех евреев мира, этот страх обрёл конкретную и ужасающую форму — погром. Массовые избиения, грабежи и убийства еврейского населения были настолько частым явлением, что породили само это слово.

Волна погромов 1881 года, а затем и кишиневский погром 1903 года, стали катализаторами массового исхода евреев из России. Страх был всепроникающим. Свадебные клятвы теряли смысл, растворённые в страхе за жизнь. Погромы часто происходили на Пасху, когда история распятия Христа и возобновление употребления алкоголя после Великого поста служили искрой для беспорядков. Государство не просто закрывало глаза на это насилие, но часто и поощряло его. Этот страх перед погромами стал той силой, которая заставляла подавляющее большинство евреев покидать послевоенную Европу.

Холокост: апокалипсис, ставший реальностью

В XX веке страхи, копившиеся веками, обрели своё чудовищное воплощение. Нацистская идеология, соединившая средневековый религиозный антисемитизм с псевдонаучным расизмом, привела к Холокосту — систематическому уничтожению шести миллионов европейских евреев. Это была не просто волна погромов, а индустриализированное, планомерное истребление целого народа.

Холокост стал самой тёмной страницей еврейской истории, травмой, которую невозможно забыть или преодолеть. Две трети евреев Европы были уничтожены. Уцелевшие после войны боялись возвращаться в свои старые дома из-за сохранившегося антисемитизма и пережитых страданий. Страх перед новым погромом в послевоенной Польше, как, например, в Кельце в 1946 году, где выжившие после Холокоста евреи вновь стали жертвами насилия, только подтверждал, что кошмар не закончился.

Вместо послесловия: страх как двигатель истории

Так кого же больше всего боялись евреи? Ответ многогранен. Они боялись мистических диббуков, вселяющихся в души. Они боялись кровавых наветов и религиозной ненависти. Они боялись погромов и государственного антисемитизма. И, наконец, они боялись Холокоста — апокалипсиса, который превзошёл все их самые страшные кошмары.

Но этот страх не был парализующим. Он стал двигателем истории. Именно страх перед погромами подтолкнул многих еврейских интеллектуалов к пересмотру идеалов ассимиляции и привёл к зарождению сионистского движения — стремления создать собственное государство, где евреи могли бы жить без вечного страха. Именно память о Холокосте лежит в основе современной израильской политики безопасности.

Еврейский народ выжил не вопреки страху, а, возможно, отчасти благодаря ему. Постоянная угроза заставляла быть начеку, адаптироваться, искать новые пути. История еврейских страхов — это история выживания, адаптации и невероятной стойкости народа, который, несмотря на все попытки его уничтожить, продолжает жить и помнить.