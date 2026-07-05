Зачем в 1951 году СССР и Польша обменялись территориями

В 1951 году произошёл крупнейший в истории польско-советских отношений мирный обмен государственными территориями. 15 февраля в Москве был подписан договор, по которому две страны обменялись участками площадью ровно по 480 квадратных километров каждый. «Километр на километр» — так формулировали эту сделку современники.

© РИА Новости

На первый взгляд — образец геополитического паритета. Но за сухими цифрами и дипломатическими формулировками скрывалась операция, затронувшая судьбы десятков тысяч людей, изменившая карту Восточной Европы и до сих пор вызывающая споры историков. Что это было — взаимовыгодный обмен, экономический расчёт или грубая игра человеческими судьбами?

Как строилась граница

После Второй мировой войны границы Восточной Европы перекраивались заново. На Ялтинской и Потсдамской конференциях союзники определили новое территориальное устройство континента. Польша оказалась главным бенефициаром этого передела: она получила земли бывшей нацистской Германии, увеличив свою площадь примерно на 100 тысяч квадратных километров. Если до войны страна имела лишь 70-километровую полосу побережья Балтийского моря, то после войны её протяженность возросла до 536 километров.

16 августа 1945 года вступил в силу договор между СССР и Польшей о государственной границе. Согласно этому документу, Польше передавались три района Брестской и семнадцать районов Белостокской области БССР. Тогда же началось и великое переселение народов: к октябрю 1946 года из Польши в СССР переселилось около 518 тысяч человек, в обратном направлении проследовало порядка 1 миллиона 90 тысяч человек.

Но эти соглашения не стали финальной точкой. Через шесть лет после войны границу решили подправить снова.

Нефть против угля

Инициатором обмена выступила Польская Народная Республика. Варшава хотела получить в своё владение нефтепромыслы в Нижне-Устрицком районе Дрогобычской области — там добывали до 85 тонн нефти в сутки.

Официальная советская версия гласила: взамен СССР получает «удобное железнодорожное сообщение». Звучало неубедительно, и современники это понимали. На деле Советский Союз был заинтересован в совершенно конкретном приобретении — Львовско-Волынском месторождении каменного угля, часть которого находилась на передаваемой ему территории. Есть мнение, что именно из-за угля правительство СССР и инициировало весь этот процесс.

Так выглядел экономический баланс сделки: Польша получала нефть, СССР — уголь. Всё остальное было лишь приложением к этим двум полезным ископаемым.

Обмен по километражу

Договор был составлен с педантичной точностью. СССР уступал Польше участок государственной территории в Дрогобычской области, включая город Нижние-Устрики. Польша передавала Советскому Союзу аналогичный по площади участок в Люблинском воеводстве.

Вместе с землями стороны получали и недвижимость. Польше отошли: нефтепромысел, нефтеперегонный завод, лесопильный завод, две электростанции, телефонная станция в Нижних Устриках, почти 8 тысяч административных и жилых зданий, 17 километров железных и 76 километров шоссейных дорог, несколько десятков школ и больниц.

СССР получил: 65 километров железных и 78 километров шоссейных дорог, железнодорожные станции Сокаль, Белз, Ульвувек, 44 километра высоковольтных линий, более 9 тысяч зданий, спиртзавод, элеватор, два кирпичных завода.

Вся недвижимость переходила в собственность нового владельца без какой-либо компенсации. Земли просто меняли хозяев — вместе с домами, дорогами и заводами.

Судьбы людей

Но самым драматичным оказалось не перемещение границ, а перемещение людей. Согласно договору, население обмениваемых территорий подлежало принудительному переселению. Операция получила кодовое название «Акция-51».

Всего были выселены жители нескольких десятков украинских сёл и города Нижние-Устрики — более 32 тысяч человек с советской стороны и около 14 тысяч с польской. Украинцев, бо́льшей частью бойков и лемков, переселяли в Одесскую, Сталинскую (ныне Донецкую), Херсонскую и Николаевскую области. Поляков депортировали вглубь Польши.

Переселенцы имели право вывозить только движимое имущество. Недвижимость оставалась — и переходила к новым хозяевам вместе с территориями. Люди, чьи семьи веками жили на этих землях, оказались в чужих краях, зачастую в степных, необжитых районах.

Скрытые мотивы

У историков нет единого мнения о том, что стояло за этим обменом. Экономическая логика просматривается: обе страны получили доступ к стратегическим ресурсам. Но остаются вопросы.

Почему Сталин согласился отдать нефтеносные земли, пусть и в обмен на уголь? Одна из гипотез — геополитический расчёт. СССР укреплял союзнические отношения с Польшей, которая оставалась ключевым сателлитом в Восточной Европе. Другая версия — внутриполитическая: Львовско-Волынский угольный бассейн был нужен для развития советской промышленности, и его значение перевешивало карпатскую нефть.

Некоторые исследователи указывают на тайный характер соглашения. Официально обмен объясняли «потребностями народного хозяйства», но реальные мотивы могли быть куда сложнее.

Заключение

Обмен территориями 1951 года стал одним из крупнейших пересмотров границ в послевоенной истории Европы. Формально — образец мирного урегулирования, равный обмен площадью 480 на 480 квадратных километров. По сути — операция, сломавшая судьбы почти 47 тысяч человек.

Сегодня об этом событии напоминают лишь старые карты с изменившимися границами да фамилии переселенцев, разбросанных по югу Украины. В Дрогобычской области, отошедшей к Польше, давно уже говорят по-польски. А в Люблинском воеводстве, ставшем советским, уголь добывают до сих пор.

Экономический расчёт оказался точным. Человеческий — нет. За каждой квадратной верстой стояли дома, поля, могилы предков. И те, кто покидал их навсегда, вряд ли думали о том, что где-то в кабинетах подсчитывают баланс нефти и угля. Для них это был не обмен, а потеря. И память об этой потере — единственное, что осталось неизменным за прошедшие десятилетия.