27 января (8 февраля) 1837 года в перелеске близ Комендантской дачи на окраине Петербурга прозвучали два выстрела. Первый — смертельный для Александра Сергеевича Пушкина. Второй — лишь легкое ранение его противника, Жоржа Дантеса.

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Казалось бы, за два века изучения биографии Пушкина историки должны были исчерпать все детали этого поединка. Но чем глубже исследователи погружаются в архивы, тем больше вопросов возникает. События, предшествовавшие дуэли, и сама дуэль полны странностей, нестыковок и откровенных нарушений дуэльного кодекса. Что же на самом деле произошло между великим поэтом и молодым кавалергардом?

Анонимный удар

Поводом к трагедии послужили анонимные письма, которые Пушкин и несколько его друзей получили в ноябре 1836 года. В пасквиле на французском языке, озаглавленном «Патент на звание рогоносца», поэта называли «историографом ордена рогоносцев», намекая на мнимую связь его жены Натальи Николаевны с поручиком Жоржем Дантесом.

Для Пушкина, человека болезненно самолюбивого и привыкшего защищать свою честь с оружием в руках, это было смертельным оскорблением. Он был убеждён, что автором пасквиля является приёмный отец Дантеса — голландский посланник барон Луи Геккерн. Впрочем, письма получили не только Пушкин, но и Вяземские, Карамзины, Виельгорский — так что заговор, если он и был, носил более широкий характер.

Игра с огнём

Но почему вообще Дантес оказался в центре этого скандала? Ответ лежит в двусмысленной ситуации, в которой оказался молодой француз.

В петербургских кругах хорошо знали о нетрадиционных пристрастиях Жоржа Дантеса, в частности, о его близких отношениях с бароном Геккерном (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Чтобы отвести от себя пересуды, Геккерн усыновил Дантеса и посоветовал ему завести ни к чему не обязывающую интрижку с какой-нибудь известной замужней дамой. Выбор пал на Наталью Гончарову — первую красавицу Петербурга.

Однако при первом же знакомстве Наталья, по имеющимся сведениям, резко отказала Дантесу. Уязвлённое самолюбие француза превратило Гончарову в своего рода дело чести. По утверждениям современников, в 1836 году состоялась встреча Натальи и Дантеса с глазу на глаз. Дантес, угрожая ей пистолетом, требовал то ли отдаться ему, то ли выйти замуж. Наталья, как говорят, ответила, что будет «век ему верна».

Спасительный брак

Пушкин, узнав об этой истории, отправил гневное письмо барону Геккерну и через него вызвал Дантеса на дуэль. Но Дантес использовал план «Б»: он сделал предложение руки и сердца старшей сестре Натальи — Екатерине Гончаровой. И получил согласие.

Пушкин, руководствуясь родственными чувствами, вынужден был отозвать свой вызов. Брак Дантеса и Екатерины состоялся. Но это не остановило сплетен — слухи о связи француза с Натальей не утихали. Тогда Пушкин написал новое оскорбительное письмо барону Геккерну, после чего последовал вызов на дуэль, уже от Дантеса.

Нечестный поединок

Именно здесь начинаются самые тёмные и противоречивые страницы этой истории. По мнению пушкиниста Владимира Орлова, пара Геккерн-Дантес сделала всё возможное, чтобы поединок стал для Дантеса максимально безопасным.

Во-первых, подготовка проходила спешно. Секундантом Пушкина стал его лицейский товарищ полковник Константин Данзас — человек, по свидетельствам, малосведущий в дуэльных правилах. А ведь именно секунданты должны были следить за строжайшим соблюдением всех условий поединка.

Во-вторых, условия дуэли, которые якобы были закреплены сторонами письменно, впоследствии военному суду не предоставлялись. Они были обнародованы много позже.

В-третьих, пистолеты для поединка выбирались каждой стороной самостоятельно, что грубо нарушало дуэльный кодекс. Секунданты должны были убедиться, что оружие абсолютно одинаково и исправно. Историки склоняются к мнению, что Геккерн и Дантес могли заранее подготовить и пристрелять свои пистолеты, тогда как Пушкин получил своё оружие непосредственно перед дуэлью.

Наконец, сам момент выстрела. Дантес стрелял первым, причём начал целиться ещё до того, как дуэлянты начали сходиться. Он выстрелил на девятом метре, не дойдя до барьера, как только Пушкин поднял свой пистолет. По условиям дуэли, стрелять можно было с любого расстояния на пути к барьеру, но в том, как Дантес действовал, многие видели нарушение неписаного рыцарского кодекса.

Важно и другое: по мнению Владимира Орлова, Дантес, будучи отличным стрелком, целился в ногу. Попал же он Пушкину в живот. Случайность или нет — остаётся предметом споров.

Последние слова

Раненный в живот, Пушкин упал на снег. Он ненадолго потерял сознание, но очнулся и заявил, что сделает ответный выстрел. Он выстрелил и легко ранил Дантеса в правую руку.

В завершение дуэли Дантес хотел произнести несколько примирительных фраз, но поэт отрезал: «Как только поправимся, снова начнём». Это были его последние слова, обращённые к сопернику.

Через два дня, 29 января (10 февраля), Пушкина не стало.

Заключение

Что же на самом деле произошло между Пушкиным и Дантесом? Ответ сложнее, чем кажется. Это была не просто история ревности и оскорблённой чести. Это была история, в которой переплелись личные амбиции, светские интриги, двусмысленные отношения и, возможно, хладнокровный расчёт.

Дантес, скорее всего, не был хладнокровным убийцей в классическом смысле. Он был человеком, который пытался спасти свою репутацию, играя в опасные игры с чувствами других людей. Он не рассчитал, что Пушкин, «невольник чести», зайдёт так далеко.

Геккерн, приёмный отец, действовал как циничный дипломат, для которого репутация сына и его собственная стояли выше любой человеческой жизни. Он вёл двойную игру и, по мнению Пушкина, был автором анонимного пасквиля.

А Пушкин? Он был человеком, который не умел прощать оскорблений. Он знал, что идёт на смерть. И всё равно пошёл.

Дуэль состоялась. Поэт погиб. А Дантес прожил долгую жизнь, до самой смерти неся на себе клеймо убийцы. Но до конца ли мы знаем правду о том, что произошло на Черной речке? Вряд ли. Слишком много теней, слишком много умолчаний, слишком много тех, кому та или иная версия была выгодна. Остаётся лишь то, что сказал друг Пушкина Василий Жуковский: дуэль «не была вызвана какими-либо обстоятельствами, которые можно было бы определить и оправдать».