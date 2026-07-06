6 июля: сколько стран отмечают День поцелуя

6 июля: какой праздник отмечают в России и мире
6 июля в России отмечают День финансовой службы МВД. В разных уголках мира проходят Международный день кардиолога и Всемирный день поцелуя. Свой день рождения празднует американский актер Сильвестр Сталлоне. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 6 июля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День финансовой службы МВД РФ
6 июля 1918 года в докладе наркома внутренних дел V съезду Советов впервые была упомянута финансовая служба МВД. В 2000-м году в календаре официально закрепили памятную дату.
Главная цель финансовых подразделений МВД — обеспечить законное и эффективное расходование бюджетных средств на обеспечение порядка, а также противодействие преступности. На данный момент финансовая служба МВД РФ состоит более чем из двух тысяч центров финансового обеспечения, бюджет МВД является третьим по величине среди федеральных органов исполнительной власти и составляет почти пять процентов от всех расходов федерального бюджета.
Праздники в мире
Международный день кардиолога
Лента.ру
Праздник в честь кардиологов установили в 2000 году по инициативе Всемирной федерации сердца. 6 июля — годовщина первого успешного испытания вакцины от бешенства, ее поставил французский химик и микробиолог Луи Пастер в 1855 году. Почему именно в этот день принято отмечать День кардиолога, доподлинно неизвестно.
По статистике, около 90 процентов заболеваний в современном мире связаны с работой сердца. В России сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают более 23 миллионов человек. Врачи-кардиологи занимаются изучением, диагностикой и лечением болезней сердца.
Всемирный день поцелуя
Считается, что Всемирный день поцелуя придумали в XIX веке в Великобритании. По одной из версий, инициатором проведения праздника стал стоматолог. Он рассудил, что если люди станут чаще целоваться, то и ухаживать за полостью рта будут тщательнее, так что у стоматологов появится больше клиентов. Неизвестно, удалось ли врачу расширить клиентскую базу, но праздник быстро обрел популярность, и сейчас его отмечают в 60 странах, в основном в Европе и Америке.
Какие еще праздники отмечают в мире 6 июля
- Всемирный день зоонозных заболеваний;
- День учителя в Перу.
Какой церковный праздник 6 июля
День Владимирской иконы Божией Матери
Лента.ру
Согласно преданию, Владимирскую икону написал евангелист Лука — он изобразил Богоматерь на доске от стола, за которым сидели Иисус Христос, Мария и Иосиф. В XII веке икону прислали из Константинополя в дар русскому князю Мстиславу. Сначала ее установили в Девичьем монастыре Вышгорода, а затем — в Успенском соборе Владимира. В XIV веке икона попала в Москву.
Считается, что Владимирская икона трижды спасала Русь от захватчиков. 3 июня верующие вспоминают, как чудотворный образ избавил Москву от войск крымского хана Мехмеда Герая. Праздник 6 июля посвящен спасению Москвы от ига хана Ахмата, а 8 сентября церковь вспоминает первое чудо иконы — избавление Москвы от отрядов хана Тамерлана в 1395 году.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 июля
- Собор Владимирских святых;
- День памяти мученицы Агриппины Римляныни;
- День памяти праведного отрока Артемия Веркольского;
- День памяти священномученика Митрофана (Краснопольского);
- День памяти священномучеников Александра Миропольского и Петра Смородинцева.
Приметы на 6 июля
- Если 6 июля муравьи днем спрятались в муравейник, то будет ненастная погода;
- Если на небе много звезд, то осенью будет много грибов;
- Сверчок поет — зима будет мягкая и теплая.
Кто родился 6 июля
Николай I (1796-1855)
Лента.ру
Император Николай I вступил на российский престол в 1825 году. Начало его царствования омрачило кровопролитное Восстание декабристов, после которого император счел своим долгом бороться с революционными настроениями в стране.
При нем были составлены цензурный устав и свод законов Российской империи. Николай I отказался от идеи отмены крепостничества, однако расширил права крестьян. Также в эпоху Николая I появилось Третье отделение (тайная полиция), открылась первая в стране железная дорога и был основан ряд университетов.
Сильвестр Сталлоне (80 лет)
Американский актер итальянского происхождения Сильвестр Сталлоне прославился благодаря ролям в серия фильмов «Рокки», «Рэмбо», «Неудержимые» и других популярных картинах. За годы карьеры он снялся более чем в 60 фильмах. В 2011 году его имя внесли в Международный зал боксерской славы — за заслуги в популяризации этого вида спорта.
Кто еще родился 6 июля
- Ева Грин (46 лет) — французская актриса театра и кино;
- 50 Cent (51 год) — американский рэп-исполнитель;
- Джеффри Раш (75 лет) — австралийский актер;
- Джордж Буш-младший (80 лет) — 43-й президент США;
- Нурсултан Назарбаев (86 лет) — первый президент Казахстана.