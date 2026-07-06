6 июля: сколько стран отмечают День поцелуя

6 июля в России отмечают День финансовой службы МВД. В разных уголках мира проходят Международный день кардиолога и Всемирный день поцелуя. Свой день рождения празднует американский актер Сильвестр Сталлоне. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 6 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День финансовой службы МВД РФ

6 июля 1918 года в докладе наркома внутренних дел V съезду Советов впервые была упомянута финансовая служба МВД. В 2000-м году в календаре официально закрепили памятную дату.

Главная цель финансовых подразделений МВД — обеспечить законное и эффективное расходование бюджетных средств на обеспечение порядка, а также противодействие преступности. На данный момент финансовая служба МВД РФ состоит более чем из двух тысяч центров финансового обеспечения, бюджет МВД является третьим по величине среди федеральных органов исполнительной власти и составляет почти пять процентов от всех расходов федерального бюджета.

Праздники в мире

Международный день кардиолога

Лента.ру

Праздник в честь кардиологов установили в 2000 году по инициативе Всемирной федерации сердца. 6 июля — годовщина первого успешного испытания вакцины от бешенства, ее поставил французский химик и микробиолог Луи Пастер в 1855 году. Почему именно в этот день принято отмечать День кардиолога, доподлинно неизвестно.

По статистике, около 90 процентов заболеваний в современном мире связаны с работой сердца. В России сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают более 23 миллионов человек. Врачи-кардиологи занимаются изучением, диагностикой и лечением болезней сердца.

Всемирный день поцелуя

Считается, что Всемирный день поцелуя придумали в XIX веке в Великобритании. По одной из версий, инициатором проведения праздника стал стоматолог. Он рассудил, что если люди станут чаще целоваться, то и ухаживать за полостью рта будут тщательнее, так что у стоматологов появится больше клиентов. Неизвестно, удалось ли врачу расширить клиентскую базу, но праздник быстро обрел популярность, и сейчас его отмечают в 60 странах, в основном в Европе и Америке.

Какие еще праздники отмечают в мире 6 июля

Всемирный день зоонозных заболеваний;

День учителя в Перу.

Какой церковный праздник 6 июля

День Владимирской иконы Божией Матери

Лента.ру

Согласно преданию, Владимирскую икону написал евангелист Лука — он изобразил Богоматерь на доске от стола, за которым сидели Иисус Христос, Мария и Иосиф. В XII веке икону прислали из Константинополя в дар русскому князю Мстиславу. Сначала ее установили в Девичьем монастыре Вышгорода, а затем — в Успенском соборе Владимира. В XIV веке икона попала в Москву.

Считается, что Владимирская икона трижды спасала Русь от захватчиков. 3 июня верующие вспоминают, как чудотворный образ избавил Москву от войск крымского хана Мехмеда Герая. Праздник 6 июля посвящен спасению Москвы от ига хана Ахмата, а 8 сентября церковь вспоминает первое чудо иконы — избавление Москвы от отрядов хана Тамерлана в 1395 году.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 июля

Собор Владимирских святых;

День памяти мученицы Агриппины Римляныни;

День памяти праведного отрока Артемия Веркольского;

День памяти священномученика Митрофана (Краснопольского);

День памяти священномучеников Александра Миропольского и Петра Смородинцева.

Приметы на 6 июля

Если 6 июля муравьи днем спрятались в муравейник, то будет ненастная погода;

Если на небе много звезд, то осенью будет много грибов;

Сверчок поет — зима будет мягкая и теплая.

Кто родился 6 июля

Николай I (1796-1855)

Лента.ру

Император Николай I вступил на российский престол в 1825 году. Начало его царствования омрачило кровопролитное Восстание декабристов, после которого император счел своим долгом бороться с революционными настроениями в стране.

При нем были составлены цензурный устав и свод законов Российской империи. Николай I отказался от идеи отмены крепостничества, однако расширил права крестьян. Также в эпоху Николая I появилось Третье отделение (тайная полиция), открылась первая в стране железная дорога и был основан ряд университетов.

Сильвестр Сталлоне (80 лет)

Американский актер итальянского происхождения Сильвестр Сталлоне прославился благодаря ролям в серия фильмов «Рокки», «Рэмбо», «Неудержимые» и других популярных картинах. За годы карьеры он снялся более чем в 60 фильмах. В 2011 году его имя внесли в Международный зал боксерской славы — за заслуги в популяризации этого вида спорта.

Кто еще родился 6 июля