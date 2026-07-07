Что говорил перед казнью генерал-предатель Власов

Лето 1946 года. Страна, только начавшая залечивать раны самой страшной войны в своей истории, готовилась к ещё одному акту правосудия. 30 июля в Москве открылся закрытый судебный процесс, который должен был поставить финальную точку в судьбе человека, чьё имя на десятилетия стало синонимом предательства. Андрей Власов — бывший командующий 2-й ударной армией, кавалер орденов Ленина и Красного Знамени, тот самый генерал, кого в 1941-м называли «спасителем Москвы», — стоял перед Военной коллегией Верховного суда СССР.

Процесс длился всего два дня — 30 и 31 июля. Закрытый, без адвокатов, без прессы. Председательствовал генерал-полковник юстиции Василий Ульрих — тот самый, что вёл громкие процессы 1930-х годов. На скамье подсудимых находились двенадцать человек: Власов и его ближайшие соратники по Русской освободительной армии (РОА) и Комитету освобождения народов России (КОНР). Всем им было предъявлено обвинение в измене Родине, сотрудничестве с врагом в годы войны и руководстве вооружёнными формированиями, действовавшими в интересах Третьего рейха.

Именно здесь, в этих стенах, прозвучали слова, которые навсегда остались в истории. Вопрос председательствующего был коротким и прямым:

«Подсудимый Власов, в чём конкретно признаёте себя виновным?»

И Власов ответил. Ответил так, как не ждал, наверное, никто.

Ответ, который стал легендой

«Я признаю себя виновным в том, что, находясь в трудных условиях, смалодушничал…»

Три слова. Всего три слова — «смалодушничал». Не «я предал Родину». Не «я сражался против своей страны». Не «я создал армию, воевавшую на стороне Гитлера». Просто — «смалодушничал».

Эта лаконичная фраза стала настоящей крылатой фразой целой эпохи. В ней — вся трагедия человека, который некогда был одним из самых перспективных военачальников Красной Армии, а закончил свой путь на виселице. Но за этой короткой фразой стояло нечто большее, чем просто признание вины.

Зачем он это сказал?

Историки, изучавшие архивы, отмечают: Власов вёл себя на суде последовательно. Он не пытался изображать из себя героя-борца с большевизмом до конца. Он не перекладывал вину на «обстоятельства» или «немецкое принуждение». Напротив, он прямо заявил:

«Я вёл самую активную борьбу с Советской властью и несу за это полную ответственность».

В этих словах чувствуется не просто покаяние — чувствуется расчёт. Власов понимал: его участь предрешена. Смертный приговор был утверждён Политбюро ещё до начала процесса. Но, взяв всю вину на себя, он, возможно, надеялся смягчить участь своих подчинённых. Он знал: они не были идеологами. Многие из них, как и он сам, оказались в плену и выбирали между смертью и сотрудничеством.

В своём последнем слове перед вынесением приговора Власов добавил:

«Содеянные мной преступления велики, и ожидаю за них суровую кару. Первое грехопадение — сдача в плен. Но я не только полностью раскаялся, правда, поздно…»

Восемь лет, которые изменили всё

Чтобы понять эти слова, нужно вспомнить путь, который привёл Власова на скамью подсудимых.

Лето 1942 года. 2-я Ударная армия Волховского фронта попала в окружение под Мясным Бором. Тысячи бойцов гибли от голода и немецких миномётов. Командующий Власов, по официальной версии, вместо того чтобы прорываться или погибнуть вместе с армией, 12 июля сдался в плен. Позже на суде он назовёт это своё решение «смалодушничал».

Немцы быстро поняли, какую карту им сдали. Генерал, награждённый за оборону Москвы, стал идеальным пропагандистским оружием. Уже в декабре 1942-го он подписал первую листовку с призывом к свержению советской власти. К 1944 году под его именем возникла Русская освободительная армия — РОА. Пражский манифест, комитет, переговоры с Гиммлером и Геббельсом. Всё это Власов позже назовёт на суде «гнуснейшим документом».

Но был ли он убеждённым антикоммунистом? Историки склоняются к иному выводу. Власов не был фанатиком. Он был амбициозным военным, который в критический момент предпочёл личное выживание долгу. Его «армия» реально воевала против Красной Армии лишь эпизодически — в основном использовалась немцами для пропаганды и охраны тыла.

Суд и казнь: точка невозврата

Судебный процесс был закрытым не случайно. По просьбе главы «СМЕРШ» Виктора Абакумова и самого Ульриха опасались, что подсудимые могут «объективно совпадать с настроениями определённой части населения, недовольной советской властью». Поэтому полноценной стенограммы не вели — лишь краткие схематичные записи. Всё, что мы знаем о словах Власова, — это отдельные выдержки, сохранившиеся в архивных материалах и позже опубликованные в разных изданиях.

Приговор был вынесен 1 августа 1946 года. Все двенадцать подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение с конфискацией имущества и лишением воинских званий. Казнь была приведена в исполнение на следующий день, 2 августа, во дворе Бутырской тюрьмы. Тела кремировали, а прах развеяли в безымянном рву.

Что осталось за скобками

Слова Власова на суде — это не просто исторический документ. Это зеркало, в котором отразилась трагедия целого поколения. Миллионы советских граждан оказались перед выбором, который невозможно было сделать без потерь. Кто-то сражался до конца. Кто-то, как Власов, «смалодушничал».

Ирония судьбы: Власов, который в 1941 году был одним из героев обороны Москвы, закончил свою жизнь как главный предатель страны. А его последние слова — «смалодушничал» — стали не просто признанием вины, но и своеобразным символом того, как легко человек, облечённый властью и доверием, может оступиться.

Сегодня, спустя почти восемь десятилетий, мы можем спокойно анализировать его слова. Но тогда, в 1946-м, они звучали как приговор — не только ему самому, но и всей его «армии», всей его идее, всей его жизни. В этих трёх словах — «смалодушничал» — вся суть его трагедии. И вся цена предательства.