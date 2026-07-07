Рождество Иоанна Крестителя. Как отпраздновать этот день?

7 июля православные верующие отмечают Рождество Иоанна Крестителя. Полностью этот праздник называется Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Иоанн Креститель – самый почитаемый христианский святой после Богородицы.

Георгий Кочетков священник «Современному человеку не всегда понятно, почему христианами так горячо любим Иоанн Креститель – такой суровый аскет, постник, обличавший людей в их грехах, называвший их «змеиным отродьем» и обративший всю свою жизнь в призыв к покаянию».

Иоанна Предтечу называют «ангелом пустыни», с благоговением вспоминают его рождество, казнь и обретение мощей. В православном иконостасе образ Иоанна Крестителя как друга Христова всегда помещается рядом со Спасителем, как и образ Богоматери.

«Пророческая чуткость Иоанна, благодаря которой он первым опознал и возвестил людям, что Иисус – возлюбленный Сын Отца Небесного, поставила его к Христу ближе всех», – говорит Георгий Кочетков.

Иисус и Иоанн были родственниками и почти ровесниками. Они родились, как утверждает евангелист Лука, с разницей в полгода. Поэтому Рождество Христово отмечают 7 января, ровно через полгода после Рождества Иоанна.

Согласно евангельскому преданию, Иоанн родился у очень пожилых супругов – Елизаветы и священника Захарии. Откровение о предстоящем рождении сына Захария получил, служа в Иерусалимском храме – и от потрясения надолго потерял дар речи. Эта немота вместе с беременностью немолодой уже Елизаветы были восприняты всеми как знак свыше. Рождество Иоанна Крестителя ожидалось людьми сразу как Божье чудо.

В чем же смысл прихода этого человека, «величайшего из рожденных женами», который, будучи пророком Ветхого Завета, уже служил подготовке Нового? «Главное возвещение Иоанна: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» – слово в слово подхватил Иисус. Но что для одного было пределом, то для другого стало основой и началом. Если для Предтечи это было пророчество о будущем, о том, что только должно совершиться, то во Христе это уже исполняется – Царство Божие приблизилось в нем самом», – говорит священник Георгий Кочетков. Однако чтобы оно открылось всем людям и они смогли в него войти, нужно только одно – покаяние.

По словам отца Георгия, это и было тем откровением от Бога, которое жгло ум и сердце Иоанна, и он не мог не делиться им с людьми.

«На это и за это он был готов положить жизнь, что и сделал, как мы хорошо знаем из Евангелия. Предтеча отказался от всего – от семьи, от жизненных удобств. Если бы он просто сочувствовал делу Христову, он не был бы пророком – тем, кто отдает всю жизнь Богу и чье слово поэтому имеет силу, ведь верят лишь человеку, который сам делает то, к чему призывает», – говорит священник.

Иоанн Предтеча призвал к покаянию всех, кто считал себя верующим или, может быть, только хотел таким быть.

«Мытарям, по-нашему фининспекторам, Иоанн Предтеча сказал: не взыскивайте больше того, чем вам причитается. А солдатам и полицейским – не творите насилия, не вымогайте и довольствуйтесь своим жалованьем, даже если вам чего-то не хватает. Все считают, что это не подходит людям, что они не смогут вынести этого, даже знать не должны», – рассказывает Кочетков.

Святой Иоанн Предтеча всегда вызывал у христиан благоговейное почитание, говорит священник.