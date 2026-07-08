Президент далекого прошлого: Джордж Буш притворялся дебилом или был им?

Сегодня исполняется 80 лет экс-президенту США Джорджу Бушу. Оглядываясь назад, многие американцы уже и не вспомнят, за что ненавидели его. Однако когда он был на посту, многие в мире были убеждены, что Штатами правит идиот. Он не справлялся с базовой грамматикой английского языка и постоянно произносил фразы, в которых не было смысла. О том, правда ли Америкой управлял слабоумный и в чем была причина странной манеры речи Буша, — в материале «Газеты.Ru».

Президент далекого прошлого

Джордж Буш — младший стал президентом Америки в эпоху, которая закончилась совсем недавно, но уже забыта. Она была почти современной: уже существовали интернет-магазины, мобильные телефоны, плоские телевизоры и только что вышедшая игра Counter Strike. Несмотря на это, политический мир 2000 года не имел с современным почти ничего общего. Израиль готовился подписать вечный мир с арабами, Владимир Путин рассматривал вступление России в НАТО, в самолеты пускали со своей водой, почти никто в мире не знал, что такое трансгендерность («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а картины в музеях не обливали супом ради прекращения добычи нефти.

Куда важнее, что люди в том мире, как минимум на Западе, верили в счастливое будущее и не верили в войны, ни внешние, ни внутренние. Только что закончилось противостояние с Советским Союзом, и во всем мире воцарился глобальный либеральный порядок. Научный прогресс, торговля и дипломатия должны были решить последние оставшиеся у человечества проблемы, и все больше людей начинали бояться, что жизнь станет слишком скучной, а не того, что однажды все телеканалы синхронно покажут заставку экстренного вещания, после которой диктор потребует проследовать в укрытия.

В таком мире, негласным председателем которого считались США, на выборах победил Джордж Буш. Его оппонентом выступил демократ Эл Гор, и по современным меркам их предвыборные споры были исключительно скучными. Буш обещал повысить качество школьного образования, снизить налоги и реформировать систему социального страхования. Гор обещал тоже снизить налоги, повысить качество образования и снизить государственный долг, полностью выплатив его к 2012-му.

Между ними была, правда, сильная стилистическая разница. Гор был интеллигентом и прогрессистом, заявляя о себе как об одном из создателей интернета.

Буш выстраивал себе образ человека «из народа», техасского ковбоя, который чужд интеллигентскому умствованию и любит Бога, семью и Америку.

Этот утопический мир был уничтожен на первом году президентства Буша, когда 11 сентября 2001 года исламские фундаменталисты вогнали по пассажирскому авиалайнеру в башни Всемирного торгового центра и в Пентагон. США на два десятилетия увязли в крестовом походе на Ближнем Востоке, и Буш стал символом войны в Ираке и краха мировых надежд.

Вредим Америке денно и нощно

К концу правления Буша его, однако, помнили не только и не столько как автора провальной и спорной политики. И в США, и в России многим начало казаться, что президент США — дебил, в строгом смысле слова (дебильность — самая легкая степень умственной отсталости (олигофрении), связанная с задержкой развития или органическим поражением мозга). Мнение это было так распространено, что колонки с заголовками «Почему Буш так туп» появлялись даже в деловых изданиях, в том числе в Forbes.

В интернете распространялись картинки и фотожабы, высмеивающие низкий интеллект Буша.

На одной из фотожаб Буш с невозмутимым видом держал телефонную трубку вверх ногами с подписью «Это делается не так» (You are doing it wrong). Провоцировал такое отношение он сам своими словами.

Ляпы, ошибки и глупости были постоянными спутниками речи Буша, и в этом отношении он сильно превзошел знаменитого Виктора Черномырдина. Касалось это даже тривиальных вещей вроде грамматики, и американцы годами смеялись над словами «слухи в интернетАХ» из его уст или над неправильной множественной формой слова «дети» — childrenS. Или над тем, как, по его словам, оппоненты «недонедооценили» его (misunderestimated).

Когда Буш не говорил с ошибками, он говорил глупости или как минимум очень странные вещи.

«Наши враги изобретательны и находчивы — как и мы. Они не перестают думать о новых способах навредить нашей стране и нашему народу — как и мы», — заявил он в 2004 году.

«Семья — это место, где наш народ обретает надежду и где крылья обретают мечту», — так он попытался апеллировать к семейным ценностями за месяц до первых выборов.

«На каждый случай стрельбы со смертельным исходом приходится примерно три случая стрельбы без смертельного исхода. И, друзья, это неприемлемо в Америке. Просто неприемлемо. И мы собираемся что-то с этим сделать», — таково было его отношение к оружейной политике.

Когда речь зашла о сносе плотин, которые мешают размножению водных животных, он выступил против.

«Я верю, что человек и рыба способны к мирному сосуществованию», — сказал он.

«Мирное сосуществование» — это дипломатический термин эпохи холодной войны, который применялся к СССР и США или к арабам и Израилю. Применительно к рыбами и плотинам его, наверное, можно использовать в шутку, но в данном случае смеялись люди не над шуткой, а над самим Бушем за нелепую формулировку.

«Уверяю, что существует враг, который может снова атаковать Америку и американцев. Он просто существует. Так устроен этот мир. И я всем им желаю всего наилучшего», — так Буш снова, если понимать его слова буквально, пообещал врагам США поддержку.

Что с ним было не так?

Это лишь малая часть из многих десятков его знаменитых цитат, но уже этих достаточно, чтобы понять: Джордж Буш боролся с английским языком и проигрывал ему. Теорий, почему так происходило, была масса. Можно было бы предположить, что он притворялся и шутил, чтобы привлекать внимание, однако в этом бы случае он действовал себе во вред. Смех на ним не был добродушным.

Критики по всему миру считали, что президент США страдает от слабоумия.

Это, казалось бы, объяснило нелепую и неловкую американскую внешнюю политику, но у этой гипотезы есть много недостатков.

Прежде всего, Буш отучился в Йельском университете и получил там диплом бакалавра истории. Позже он закончил магистратуру в Гарварде по специальности деловое администрирование. Он не был отличником и учился на четверки, но это намного выше, чем можно ожидать от идиота. Более того, Буш — военный летчик и налетал сотни часов на перехватчике F-102. Во время президентства и предвыборной кампании шли споры о том, насколько безупречной была его служба, но он как минимум ни разу не разбился, да и в целом слабоумие и истребительная авиация плохо совместимы.

Никто из тех, кто имел с Бушем дело, не считает его дебилом. В 2024 году, когда тот был давно на пенсии, о нем в разговоре с журналистами вспомнил Путин.

«У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем. Его, знаю, в Штатах представляли каким-то деревенским парнем, который мало в чем соображает. Уверяю вас, что это не так. Он не дурнее любого другого американского, или российского, или европейского политика. Уверяю вас, он понимал, что он делает, так же, как и другие», — сказал он.

Существовала версия, будто Буш страдает дислексией, то есть имеет серьезные трудности с письмом и речью при общем не сниженном интеллекте. Он всегда это отрицал, хотя она была официально диагностирована у его брата Нейла. Проверить это тяжело, но американские журналисты выдвинули и другое объяснение манеры речи президента, которое, впрочем, не исключает дислексию.

Согласно этому взгляду, Буш все это время говорил на неродном для себя языке. Английский язык очень вариативен как в произношении, так и в построении предложений. Речь профессора философии из Бостона сильно отличается от разговора техасских фермеров, и вторые с трудом понимают первого без перевода. Президенты США традиционно говорили на «вашингтонском языке» — высокопарном, изящном, полном афоризмов и изящных выражений. Буш же привык общаться на простонародном, и при попытке говорить на вашингтонском его мозг думал не над содержанием речи, а над формой, чтобы не выглядеть сиволапым крестьянином.

«Записи выступлений Буша в качестве губернатора Техаса не содержат ни одной из тех оговорок, которыми он теперь печально известен. Это потому, что в Техасе он говорит на своем родном языке — глотая слоги и буквы «С», не боясь критики или смущения», — писала журналистка Кэтлин Паркер.

Теперь можно с ностальгией вспомнить о времени, когда ляпы президента США привлекали внимание и считались серьезной мировой проблемой. В данный момент Америкой правит человек, за содержанием речи которого давно перестали следить всерьез. Но в мире, в котором люди снова больше всего боятся войны, это кажется всего лишь неприятностью.