Сколько денег было у Брежнева

В советские времена первые лица государства существовали в учебниках и газетах в особом политическом свете — не как хозяева капиталов, а как служители идеи. Отсюда и привычная интонация: Ленин скромен, Сталин аскетичен, Хрущёв простоват, Брежнев живёт на полном государственном обеспечении, но не «владеет».

Однако вопрос о богатстве советских вождей не праздный. Просто отвечать на него надо не по законам современного списка Forbes. В СССР богатство вершины власти редко выражалось в классическом наборе — фабрики, пакеты акций, виллы, записанные на семью. Главный ресурс там был другой: доступ к государству как к неисчерпаемому источнику благ.

Официальная зарплата: скромность по-советски

Поначалу официальная заработная плата генерального секретаря ЦК Леонида Ильича Брежнева составляла 800 рублей. В пересчёте на современные деньги это около 150 тысяч рублей. Не так уж и много для руководителя сверхдержавы.

Для сравнения: в 1979 году средняя зарплата в СССР составляла 148,74 рубля. Инженер тогда получал 110–130 рублей, врач — 100–150, медсестра — 80–120, рабочие в зависимости от специальности и квалификации — от 200 до 400 рублей. Так что 800 рублей — сумма по тем временам весьма приличная, но не баснословная.

Однако зарплата генсека стабильно росла. В 1974 году она увеличилась на 500 рублей — до 1300, а в 1978-м — ещё на 200, достигнув 1500 рублей. Некоторые источники называют цифру 1582 рубля к 1979 году.

Интересная деталь: все полученные денежные средства генсек отдавал жене Виктории Петровне, которая и вела семейный бюджет.

Литературный миллион: гонорары за трилогию

Официальная зарплата была лишь вершиной айсберга. Настоящий финансовый успех принёс Брежневу литературный труд. Вернее, то, что числилось его литературным трудом.

В 1973 году Леонид Ильич присудил себе Ленинскую премию — 25 тысяч рублей. Огромные деньги по тем временам! Однако это — ничто по сравнению с баснословными гонорарами генсека.

Брежнев числился автором мемуарной трилогии — «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». За эти произведения он получил гонорар в сумме 180 тысяч рублей. Но и это ещё не всё. Тиражи книг были огромны — более 15 миллионов экземпляров каждая. Брежневские мемуары включили в школьную программу, а потому книги регулярно переиздавались. Об общей сумме дохода, полученной генсеком от трилогии, можно только догадываться.

Как отмечают историки, именно Брежнев отменил ленинский запрет на дополнительные доходы партийцев, что позволило ему получать деньги за публикацию своих книг. Исследователи уверены, что Брежнев вполне мог зарабатывать миллионы рублей.

Автомобильная страсть: от 50 до 300 машин

Леонид Ильич просто обожал автомобили. По разным данным, у Брежнева было от 50 до 300 машин. Эта страсть отличала его от предшественников — Сталина и Хрущёва.

Коллекция формировалась в основном из подарков. Наслышанные о пристрастии генсека многие известные и высокопоставленные личности время от времени пополняли его автопарк. Руководитель Коммунистической партии Италии подарил Брежневу автомобиль Maserati Quattroporte, канцлер ФРГ — 600-й Mercedes, а президент США Никсон — лимузин Lincoln Continental. Первую личную иномарку — бело-зелёный Chevrolet Bel Air — Брежневу подарил ещё Хрущёв в конце 1950-х.

К семидесятилетию Брежнева в декабре 1976 года выпустили новую «Чайку» (ГАЗ-14) — первый автомобиль, сошедший с конвейера, выкрасили в темно-вишнёвый цвет и презентовали юбиляру. Последний подаренный ему автомобиль — ГАЗ-3102 «Волга» с автоматической коробкой передач, первый серийный образец которого сошёл с конвейера в 1982-м, в год смерти Брежнева.

Большая часть автомобилей после смерти генсека разошлась по частным коллекциям, не принеся наследникам ни рубля. Автомобиль Mercedes 450 SLC, подаренный в 1973 году, в 2024 году выставили на аукцион за 28 миллионов рублей.

Охота и оружие

Увлекался Брежнев и охотой. Поэтому неудивительно, что за всю жизнь он собрал завидную коллекцию охотничьего оружия. Лидеры других стран дарили ему не только машины, но и очень дорогие охотничьи ружья — собралась настоящая коллекция из нескольких десятков стволов.

Недвижимость: скромность по убеждению

Генеральный секретарь ЦК много лет жил в доме на Кутузовском проспекте, предназначенном специально для самых низших представителей власти. Квартира Брежнева занимала весь пятый этаж и состояла из шести комнат, двух туалетов и ванных. Всего — 185 квадратных метров.

В 1978 году в Гранатном переулке лично для Брежнева и других высокопоставленных сотрудников был выстроен девятиэтажный дом. В нём для генсека выделили квартиру в 500 квадратных метров. Однако Брежнев так и остался на Кутузовском. По одной из версий, он посчитал новое жильё до неприличия роскошным.

Была у Брежнева и любимая госдача «Глициния» в Крыму — двухэтажный особняк из необлицованного жёлтого песчаника с 14 комнатами, столовой на 40 человек, каминным и банкетным залом. Именно здесь генсек позировал перед журналистами в шезлонге, принимал иностранных лидеров и поправлял здоровье.

Пустые карманы при всех богатствах

Парадокс: несмотря на все доходы, Брежнев порой не имел в кармане ни копейки. Дело в том, что очень многое — от трёхразового питания до дачи — предоставляло генсеку государство.

Привыкнув к такому положению дел, Леонид Ильич мог, например, забыть расплатиться за сувенир в очередной поездке. Присмотрев какой-нибудь товар в магазине, он просто брал его и выходил, а за Брежнева приходилось расплачиваться его охранникам.

Современники отмечали, что Брежнев питал «явную слабость к красивой одежде, любовался, например, своей бобровой шубой, с гордостью демонстрировал специально изготовленные для него вещи».

Что осталось после смерти

После кончины Брежнева 10 ноября 1982 года его наследство оказалось довольно скромным по меркам правителя огромной державы. По некоторым данным, сбережения генсека составляли около 150 тысяч рублей. В его автопарке насчитывалось 52 машины, наград — пять Золотых Звёзд Героя.

Но главное богатство Брежнева, как и других советских вождей, было не в деньгах и имуществе, а в доступе к государственным ресурсам. Дачи, машины, спецлечение, закрытое снабжение, лучшие санатории, особые связи, охрана, штат обслуживающего персонала — всё это было функцией положения, а не частной собственностью.

Именно поэтому до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, сколько же денег было у Брежнева. Официальная зарплата и гонорары — порядка нескольких сотен тысяч рублей. Но если считать все привилегии, подарки и государственное обеспечение — сумма становится поистине астрономической. Как точно подметили историки, в СССР «роскошь часто принадлежала не человеку, а должности».