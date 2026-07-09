История — это наука, обслуживающая политику. Нередко это приводит к искажениям в трактовке событий. По результатам опросов, 50% европейцев убеждены, что Вторую мировую выиграли США, 22% — Великобритания, и только 14% знают о роли СССР в уничтожении фашизма.

Искажение памяти

В России, как в преемнике СССР, до сих пор сохранилось самое точное представление об истории тех ужасных лет. В Белоруссии делают акцент на партизанском движении и на том, что в этой республике фашисты убили больше всего гражданских.

В школах Польши историю войны преподают как историю битвы двух диктаторов — Гитлера и Сталина. Говорят, что Польшу сначала захватила Германия, а затем — Советский Союз. Учителя делают упор на зверства УПА* и расстрел офицеров в Катыни.

В Эстонии пока ещё трудно утаить шило в мешке — слишком много людей учились в советских школах. Но День освобождения Таллина 22 сентября теперь отмечают как День сопротивления СССР, и учат, что в этот день Советский Союз оккупировал государство.

По сообщению историка Владимира Симиндея, в Латвии ситуация схожая: учебники рассказывают, как храбро дрались с советскими солдатами мобилизованные Гитлером латыши-эсэсовцы, а про Нюрнбергский процесс сказано, что «он был сильно политизирован, особенно потому, что на него влиял сталинский СССР».

В учебниках Молдавии написано, что Румыния воевала на стороне Гитлера с «благой» целью — вернуть Бессарабию, которая должна была отойти стране Советов по пакту Молотова-Риббентропа, а затем «перешла» на сторону коалиции. В книгах много ошибок, упор делается на карты военных действий, но больших искажений нет.

«Амнезия» Союзников

Но по-другому дела обстоят в стане союзников того времени. Там поступили по заветам Гитлера, который писал в «Mein Kampf»: «Я не хочу, чтобы историю зубрили, я хочу, чтобы она воспитывала», и переиначили всё.

В школьных учебниках США учат, что Гитлера победила Америка. Ученики уверены, что американские пехотинцы «поймали» Гитлера в горном бункере «Орлиное гнездо», где и уничтожили. Поскольку американцы не могут предъявить общественности останки диктатора, американские журналисты ищут его то в Бразилии, то в Боливии.

Впрочем, пока ещё остались те, кто знает правду. Например, актёр и режиссёр Клинт Иствуд вставил в свой фильм «Поезд в Париж» эпизод, где главные герои идут на экскурсию по Берлину, и немецкий гид рассказывает про СССР и показывает место, где было сожжено тело Гитлера.

О бомбардировке мирных жителей в Хиросиме и Нагасаки школьникам рассказывают как об ответном ударе на атаку на Пёрл-Харбор.

Историк Станислав Кульчицкий указывает, что в западных школах переломной битвой называют разгром Роммеля в Африке и делают акцент на ленд-лизе.

В калифорнийском учебнике учебнике Modern World History (Современная история мира) про СССР сказано, что страна не была готова к нападению гитлеровцев, войска не были модернизированы, и если бы не русская зима, то русским пришлось бы плохо. Тем не менее, в этом учебнике не говорится, что США победили, но написано, что «война окончилась».

Согласно опросу газеты Washington Post, американский обыватель считает, что СССР в годы Второй мировой войны выступал только «в качестве помощника».

Примерно то же самое, но уже с упором на действия военных сил Великобритании, преподают в Туманном Альбионе. Там учат, что победа во Второй мировой — заслуга исключительно этой страны. По сообщению ИТАР-ТАСС, с 2007 года из учебников средней школы было изъято упоминание об Иосифе Сталине как о лидере одной из трёх стран-союзников, о самом Адольфе Гитлере и даже об Уинстоне Черчилле! Правительство Великобритании объяснило такой поступок тем, что «надо идти в ногу с XXI веком».

Историк Хольгер Неринг указывает, что английские учебники сосредоточены на Европейском театре военных действий, они отрицают ведущую роль США и уже тем более СССР.

Позор побеждённых

В Италии детей учат, что победили Великобритания и США. В основном, с союзниками дрались мужественные итальянцы. Лидер украинского православного сообщества в Италии Олесь Городецкий указывал в интервью, что в книгах не упоминаются ни немецкие полководцы, ни советские.

В Японии тему войны стараются обойти во что бы то ни стало. Школьники знают, что война была, что на одной стороне воевали США, англичане и русские, а на второй — Германия, Румыния и Италия. Япония была «союзником» Германии. Трогательно говорят о том, как в Осаке от голода околели слоны, но стараются не затрагивать тему нанкинской резни, когда японские солдаты вырезали 300 000 китайцев. Сами японские учителя признают, что школьники практически не знают историю XX века. Роль США как страны-победителя подчёркивается особо.

В самой Германии роль СССР хотели бы принизить. Русские эмигранты, у которых дети учатся в немецких школах, говорят, что в книгах есть такое понятие, как Siegermächte — страны-победители, в которые входят СССР, США и Великобритания. То же самое звучит из телевизоров. О самой войне в школах говорят сжато, без эмоций. Упоминают теорию превосходства одной расы над всеми, почти не говорят про лагеря смерти и зверства СС. В головы молодёжи закладывают идею о том, что всё было бы хорошо, если бы не война с СССР.

Другие страны

В Израиле чтут память жертв Холокоста, но почти не знают о героизме советских воинов. Там тоже придерживаются мнения, что в войне победила коалиция стран. Депутат от партии «Ликуд» Авраам Нагоса признаёт, что израильские ученики должны знать о героизме воинов-евреев, воевавших в Красной армии.

В Индии люди думают, что наибольший вклад в победу над нацистами внесли США.

Африканские страны, на территории которых шли боевые действия — Алжир, Египет и Марокко, чьи добровольцы принимали участие в освобождении Европы, тоже учат детей, что победителем во Второй мировой войне были США.

И только в Китае в школах преподают, что огромную роль в победе сыграл СССР, и чтут память советских героев.

Так что, если спросить европейца или американца, кто победил Гитлера, он назовёт США или Великобританию. В лучшем случае — коалицию. Но только не СССР. Хотя именно советские солдаты водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, и именно СССР потерял 27 миллионов человек. Война закончилась не в Нормандии и не в Африке. Она закончилась в Берлине. Но, видимо, это не всем удобно помнить. Особенно тем, кто переписывает учебники и историю.

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