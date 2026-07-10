Почему сны в ночь на 10 июля считались вещими

В православном календаре отмечается день преподобного Сампсона странноприимца.

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Он жил в шестом веке в Риме и был врачом. После смерти родителей, раздав наследство и отпустив рабов, поселился в Константинополе. Он бесплатно лечил больных.

Однажды под видом странника посетил врачевателя заболевший император Юстиниан. Как и с других больных, врач ничего не взял с властителя, но сам император спросил, чем может его отблагодарить. В награду Сампсон попросил построить странноприимный дом и больницу для нуждающихся. По легенде Сампсон творил чудеса, а его постройки не одно столетие спасали от бедствий нуждающихся. В народном календаре день прозвали Сеногноем. Связано это было с тем, что на середину июля приходилась пора заготовки сена, но часто шли дожди, из-за чего сено начинало портиться.

В этот день хорошей приметой было приглашать странников и угощать их, обязательно помогали бедным. Считалось, чем больше пожертвования, тем богаче будет судьба у домочадцев.

Сны на 10 июля считались вещими. Если приснилось что-то не слишком хорошее, сон обязательно рассказывали пяти незнакомцам, чтобы не сбылось увиденное. Нельзя было ругаться и завидовать, так как конфликт затянется до конца лета. В этот день принято было собирать лекарственные травы. Запрещено было стричься, иначе сократишь жизнь. Нельзя было в дом приносить ветки колючих деревьев и цветов, в том числе роз или облепихи, иначе жизнь начнется трудная. Девушкам запрещено было облизывать губы и смотреться в зеркало - это предвещало долгое одиночество.

Если в этот день идет дождь, будет лить до конца лета. Солнечный день обещал сухую и теплую погоду до сентября. Если утром нет росы, вечером нагрянет ливень. Утром цветы не раскрылись, скоро начнется дождь. Шумно ведут себя стрекозы - скоро сильный ветер задует. А заметили множество пчел вне пасеки - засуху скоро жди.