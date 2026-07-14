Смоленское сражение: победы и поражения Красной армии

85 лет назад началось Смоленское сражение. Два месяца советские войска в тяжёлых встречных боях пытались перехватить инициативу на фронте у нацистской группы армий «Центр». В ходе этой битвы были впервые применены легендарные «катюши» и возникла советская гвардия. По итогам сражения германские войска всё-таки смогли занять Смоленск и зайти в тыл советской группировки, оборонявшей Киев. Но при этом вермахт понёс серьёзные потери, отступил на отдельных участках фронта и не смог дальше поддерживать темпы наступления, необходимые нацистам для захвата Москвы.

Начало Смоленского сражения

В ходе нападения на Советский Союз нацистское командование решило нанести главный удар в зоне ответственности немецкой группы армий «Центр» — на Белорусском направлении.

«Красная армия не сумела вовремя осуществить полное стратегическое развёртывание. Несмотря на то что наши войска огрызались и вели жестокие приграничные бои в ходе Белорусской и Прибалтийской операций, сдержать наступление немцев не удалось, и группа армий «Центр» сумела создать стратегическое преимущество над войсками Западного фронта», — рассказал в беседе с RT эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» историк Александр Кадира.

С 22 июня по 9 июля 1941 года продолжалась Белорусская стратегическая оборонительная операция Красной армии. Нацисты оттеснили части Красной армии вглубь СССР и захватили значительную часть Белорусской ССР. Подразделения вермахта вышли к Западной Двине и Днепру. Понёсшие тяжёлые потери в приграничных боях советские дивизии были отведены в тыл, им на смену приходили подразделения Второго стратегического эшелона.

«Оборона занималась поспешно. Она не была подготовлена в инженерном отношении», — поделился в разговоре с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

По словам историков, первые успехи вскружили голову нацистскому командованию. Начальник Генерального штаба Сухопутных войск вермахта Франц Гальдер говорил о том, что кампания против России выиграна. В Берлине не сомневались, что в ближайшее время немцы захватят Ленинград и выйдут к Москве. Оккупацию советской столицы нацистское командование считало предпосылкой для окончательной победы в войне. Оно поставило группе армий «Центр» задачу по рассечению советской обороны в районе Смоленска, окружению и уничтожению отдельных группировок сил Красной армии и дальнейшему продвижению к Москве.

«Советское командование понимало, что немцы будут продвигаться в направлении Смоленска. Западный фронт готовился к ожесточённым боевым действиям, так как противник выставил против него значительные силы: 29 дивизий, включая девять танковых и семь моторизованных. Положение сложилось крайне сложное. Но было понятно: надо немцев остановить, чтобы не дать им продвинуться в направлении Москвы и реализовать план «Барбаросса», — отметил в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

Нацисты разделили свою 4-ю танковую армию на две танковые группы, которые бронированными клиньями должны были прорвать советскую оборону. Командовали ими опытные немецкие военачальники Герман Гот и Хайнц Гудериан.

10 июля 1941 года началось Смоленское сражение. Вскоре развернулись ожесточённые бои за город. Передовые части нацистов столкнулись с яростным сопротивлением со стороны истребительных отрядов НКВД. Советские военные вели огонь из окон, бои переходили в рукопашные схватки с использованием холодного оружия. Сражаясь с превосходящими силами врага, большая часть гарнизона Смоленска погибла, остальные защитники города прорывались из него с боями.

К утру 17 июля 29-я моторизованная дивизия вермахта, понеся огромные потери, захватила Смоленск и прилегающий к нему аэродром. Но из Москвы поступила команда не сдавать город, и советские войска перешли в контрнаступление. В результате городская застройка Смоленска неоднократно переходила из рук в руки.

Кроме того, части Красной армии наносили по подразделениям вермахта удары, направленные на освобождение Витебска, восстановление фронта между Оршей и Шкловом, очистку от немцев берега Днепра к востоку от Могилёва. 14 июля советские войска под Оршей впервые использовали реактивные миномёты БМ-13 — легендарные «катюши».

Победы и поражения

К северу от Смоленска части Красной армии остановить немецкое наступление не смогли, зато на южном участке Западного фронта 21-я армия Фёдора Кузнецова нанесла эффективные контрудары по нацистским подразделениям и помешала 2-й танковой группе вермахта закрепиться на восточном берегу Днепра. Гудериану пришлось оставить захваченный немецкими танкистами плацдарм. Благодаря внезапности ударов 21-я армия смогла отбросить немцев на 20 км. Нацистскому командованию пришлось срочно задействовать резервы, которых ему потом будет очень сильно не хватать под Москвой.

Но в целом результаты боевых действий за первые десять дней сражения были для советского командования неутешительными. Немцы захватили Невель, Великие Луки и Оршу, ворвались в Смоленск и Могилёв. Под угрозой окружения в районе Смоленска оказались 20 стрелковых дивизий из трёх армий.

В последней декаде июля советские войска предпринимают новую попытку перехватить инициативу на фронте в районе Смоленска. Нацисты были выбиты из Великих Лук. Из котла вырвались части советской 22-й армии. А специально созданные командованием РККА оперативные группы получили приказ по деблокированию 20-й и 16-й армий.

«Смоленская битва — это попытки парировать немецкие удары при помощи контрударов», — подчеркнул Александр Кадира.

Советское наступление началось 22 июля. Опергруппа генерал-лейтенанта Владимира Качалова оттянула на себя силы врага, наступая из района Рославля. Немцы запаниковали и бросили против советской группы подразделения, превосходящие её по численности в четыре раза. В тяжёлых боях погиб Качалов, но его подчинённые сохранили боеспособность и пробились к основным силам Красной армии. Другие опергруппы справились с главным заданием и обеспечили отход из окружения 16-й и 20-й армиям.

К концу июля гитлеровское командование перебросило в район Смоленска дивизии из-под Минска. В итоге 26 июля Красная армия оставила Могилёв, а 28 июля — Смоленск.

В начале августа немецкая группа армий «Центр» добилась успехов на южном фланге участка наступления. Но к северу от Смоленска РККА сорвала попытку наступления вермахта. Крупные потери нацисты понесли в боях на реке Вопь.

В 20-х числах августа в результате неудачного наступления в котлах оказалась советская 22-я армия. Лишь часть её военнослужащих смогли с боями выйти из окружения. Пали Великие Луки. К 28 августа был разгромлен весь правый фланг Западного фронта.

По словам историков, важнейшая для советского командования составляющая Смоленского сражения — это Ельнинская операция. Она началась 30 августа. Войска Резервного фронта под командованием Георгия Жукова смогли освободить Ельню и срезать Ельнинский выступ, образовавшийся ранее в результате прорыва войск Гудериана к югу от Смоленска. Это была одна из первых операций РККА, по итогам которой была прорвана сильная очаговая оборона вермахта, разгромлена крупная немецкая группировка и освобождена значительная территория СССР. По итогам Ельнинской операции в Красной армии появились первые гвардейские части — 1-я и 2-я гвардейские стрелковые дивизии.

«Под Ельней немцы потеряли удобный плацдарм для наступления на Москву», — подчеркнул Михаил Кузовкин.

Советские войска по итогам Смоленского сражения не смогли перехватить стратегическую инициативу на фронте. В результате прорыва обороны Красной армии на территории Белоруссии и западных районов РСФСР части вермахта, развернувшись на юг, вошли в тыл Юго-Западного фронта и создали киевский котёл. Но, несмотря на это, темпы немецкого наступления снижались. Гальдер оставил в своём дневнике запись о том, что германское командование сильно недооценивало Советский Союз.