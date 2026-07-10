Как СССР воевал в Анголе

Пока советские граждане жили мирной жизнью, тысячи их соотечественников вели боевые действия за тысячи километров от дома. Гражданская война в Анголе (1975–1991) стала самым масштабным военным конфликтом, в котором негласно участвовал СССР. Эта война была полностью засекречена: в военных билетах вместо записей о командировке ставили ни о чём не говорящий штамп, о подвигах не писали в газетах, героев не награждали орденами. О том, что советские военные воевали в Африке, долгое время не было принято говорить, а 99% граждан СССР вообще не знали о существовании советского военного контингента в далёкой Анголе.

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Зачем СССР отправился в Африку

После обретения Анголой независимости в 1975 году страна стала ареной борьбы за влияние между сверхдержавами. СССР и Куба поддержали марксистское движение МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы), в то время как США и ЮАР — их противников из УНИТА и ФНЛА. Ангола виделась советскому руководству форпостом социализма в Африке, она могла стать первым анклавом СССР в Южной Африке и противостоять экономически мощной ЮАР, которой, как известно, оказывали поддержку США.

В Москве хорошо понимали, что МПЛА может стать новым союзником Советского государства, поэтому ему во что бы то ни стало необходимо было помочь. В СССР стали прибывать командиры МПЛА, которые проходили обучение и возвращались в Анголу для продолжения борьбы с колониальными властями. Кроме того, Ангола, Сомали и Эфиопия предоставили СССР право на пользование портами и аэродромами в Тропической Африке.

Фидель Кастро лаконично оценил советскую помощь:

«У Анголы не было бы никаких перспектив без политической и материально-технической помощи СССР».

Первые советские солдаты на ангольской земле

Сразу после свержения в Португалии диктатуры, 11 ноября 1975 года, когда Ангола получила долгожданную независимость, в этой африканской стране появились первые военные специалисты — сорок человек спецназа и военных переводчиков. По просьбе правительства Анголы 16 ноября 1975 года в Луанду прибыла первая группа советских военных специалистов, насчитывавшая около 40 человек под командованием полковника Василия Трофименко. В неё входили специалисты по применению различной боевой техники, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела-2», связисты и военные переводчики.

Вскоре из СССР прибыла смешанная авиадивизия — 120 боевых и транспортных самолётов и вертолётов с пилотами, экипажами и обслуживающим персоналом. К берегам Анголы прибыли боевые корабли ВМФ СССР, включая большие десантные корабли с подразделениями морской пехоты. В Луанде было создано несколько учебных центров для подготовки бойцов МПЛА.

Масштабы военного присутствия

Цифры поражают. Только по линии 10-го Главного управления Генштаба ВС СССР с 1975 по 1991 год через Анголу прошли 10 985 генералов, офицеров, прапорщиков и рядовых. По данным Минобороны РФ, с 1975 по 1991 год через республику прошло только военнослужащих и служащих Советской армии и ВМФ около 11 тысяч человек. А по данным Союза ветеранов Анголы, в стране побывали около 100 тысяч советских и российских военных специалистов.

К началу 1976 года численность советских специалистов возросла до 344 человек, в том числе 58 бойцов спецподразделений. Транспортные корабли и самолёты перебросили в Анголу в начале 1976 года 320 танков, 300 бронемашин, 22 самолёта, вертолёты, артиллерийские системы, стрелковое оружие и боеприпасы. Всего с 1975 по 1991 год в Анголе побывали 10 985 советских военных.

Боевая работа: не советники, а солдаты

Советские военные официально считались «военными советниками», но многие из них непосредственно участвовали в боях. Советские военные советники и специалисты учили ангольских командиров планированию и ведению боя в наступлении и обороне, грамотной организации сопровождения колонн с грузами, установке и снятию минных полей, ведению разведки, грамотному обслуживанию боевой техники.

Большинство советских военнослужащих в Анголе были специалистами по боевому применению и обслуживанию вооружения и техники, лётчиками, штабными работниками, опытными командирами, военными переводчиками. Известно, что советские военные вместе с местными бойцами сражались на передовой в кубинской и ангольской форме, без знаков отличия и документов.

К концу марта 1976 года отряды МПЛА и кубинские войска при поддержке советских военных советников отбросили войска Южной Африки и УНИТА на исходные рубежи. Были взяты под контроль основные стратегические населённые пункты и коммуникации. В апреле южноафриканский контингент был выведен из страны.

Однако гражданская война продолжалась. Самые тяжёлые бои в Анголе проходили с августа 1981 по январь 1984 года и с ноября 1987 по март 1988 года — с частями южноафриканской армии и оппозиции УНИТА. Дальнобойная артиллерия противника систематически «утюжила» позиции правительственных войск, в рядах которых нередко работали и советские военные специалисты, вплоть до августа 1988 года.

Цена победы

Потери СССР составили 54 погибших (по официальным данным), десять раненых и один пленный (по другим данным, в плен попали три человека). По данным Союза ветеранов Анголы, в ходе боевых действий погибли и умерли 45 офицеров, 5 прапорщиков, двое солдат-срочников и 6 служащих — всего 58 человек. Впрочем, эти цифры не окончательные, работа по выяснению точного количества погибших и их имён продолжается. По другим данным, погибло около 100 человек, но поименного списка нет до сих пор.

Ветераны-«ангольцы» называли эту войну «африканским Афганистаном». Один из участников тех событий вспоминал:

«Такого ада мы не видели даже в Афганистане».

Родина же долгое время открещивалась от них — в военных билетах вместо записей о командировке ставили ни о чём не говорящий штамп, о подвигах не писали в газетах.

Военный переводчик Александр Поливин, участник тех событий, писал в своём стихотворении:

«А нам говорят: "Вас там быть не могло, И кровью российской Анголы земля не алела"».

Что осталось за кадром

Гражданская война в Анголе (1975–1991) стала самым масштабным военным конфликтом, в котором негласно участвовал СССР. Это была тайная операция, долгое время державшаяся в полном секрете. Даже после вывода войск ЮАР из республики гражданская война на ангольской земле продолжалась до весны 2002 года и завершилась только с ликвидацией главы «унитовцев» Ж. Савимби.

Советские военные выполняли свой интернациональный долг в Анголе, но страна, которую они защищали, оказалась неблагодарной. Как писали в те годы, большая часть тех, кто участвовал в боевых действиях на территории этой страны, после ноября 1979 года осталась вне правовых рамок закона «О ветеранах». И только в 2004 году была создана общественная организация «Союз ветеранов Анголы». 16 ноября, в день высадки первой группы советских военных специалистов, стал праздником советских и российских ветеранов, прошедших Анголу.

В этой войне, как и во многих других, правда оказалась похоронена под грифом «секретно». Но память о далёких теперь уже событиях периода гражданской войны в Анголе не даёт покоя тем, кто выполнял свой воинский и интернациональный долг в этой стране. И сегодня, когда мы вспоминаем эту почти забытую страницу нашей истории, стоит помнить: за каждой цифрой — судьба, за каждым штампом в военном билете — человеческая жизнь, отданная за интересы страны, о которой её граждане даже не подозревали.