«Подлинно социалистический город»: как при Сталине хотели перестроить Москву

Постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы» высшее советское руководство приняло 10 июля 1935 года. Документ предусматривал создание новых широких транспортных магистралей, мостов, строительство метрополитена, глобальное обводнение и озеленение городских территорий. По масштабам проект сравнивали с восстановлением столицы после пожара 1812 года. Тогда пришлось заново возводить примерно треть всех городских сооружений. О том, что получилось из советского плана реконструкции, — в нашем материале.

Социализм внутри

Главной целью первой в советской истории перестройки Москвы стало превращение ее «в подлинно социалистический город». Создание принципиально нового облика столицы поручили группе архитекторов во главе с Владимиром Семеновым и Сергеем Чернышовым, под кураторством первого секретаря Московского горкома Лазаря Кагановича. На это отводили десять лет — такой срок реализации закрепили в документе, подписанном Иосифом Сталиным.

Превратить Москву «в самый красивый мировой город», как писали тогда в советских газетах, решили не только из идейных соображений. В 1930-е годы столица, только по официальной статистике, прирастала 150 тысячами жителей ежегодно. Город не справлялся. Помимо транспортных и жилищных проблем, москвичи стали сталкиваться с дефицитом воды, так как ресурсов одной Москвы-реки на всех уже не хватало.

Как отметил в беседе с «Парламентской газетой» директор Центра политического анализа Павел Данилин, к середине 1930-х годов Москва начала стремительно меняться, и на это повлияли два ключевых события. С одной стороны, первая пятилетка дала огромный толчок развитию промышленности, и столица стала разрастаться. С другой — изменилась идеология. Сталин решил, что нужно строить социализм внутри страны, а не ждать мировой революции.

«Сочетание экономических успехов и новой государственной стратегии привело к осознанию, что Москва должна стать не только промышленным и логистическим узлом, но и витриной социалистического строя», — считает эксперт.

По его словам, генеральный план реконструкции города решал сразу несколько задач:

«Расширение магистралей и строительство мостов обеспечивали транспортную связность, возведение новых жилых кварталов создавало условия для рабочих, а парадная архитектура проспектов демонстрировала триумф советского образа жизни. Для того времени это был передовой градостроительный проект».

Что осталось от «сталинской» Москвы

Планы перестройки Москвы были действительно грандиозными. Например, согласно плану, на карте Москвы возникали Дворец Советов и здание Наркомтяжпрома, театр Красной Армии и Ленинская библиотека, Академия наук и Дом книги. И это не считая новых зданий райсоветов, школ, вокзалов, гостиниц.

По генплану все площади Москвы, включая Красную, должны были увеличиться как минимум вдвое, а улицы — расшириться. Должна была появиться новая транспортная сеть с тремя сквозными магистралями. Впечатляющие планы касались обводнения столицы. Они были призваны за счет строительства новых каналов «привести» в Москву потоки рек Русской равнины, включая Волгу и Днепр. Также хотели создать пять «зеленых» колец вокруг центра столицы, возвести Парк культуры и ВДНХ.

В итоге планы реализовали лишь частично. Что-то пришлось свернуть из-за неточных расчетов, что-то — из-за войны с Гитлером. По второй причине заморозили стройку сталинского Дворца Советов, над которым должна была выситься стометровая статуя Ленина. На его месте позже появился бассейн «Москва». А вот среди самых успешных реализованных объектов можно назвать проспект Калинина (ныне — Новый Арбат) с его домами-книжками, семь высоток, ставших памятниками сталинского ампира, новые мосты через Москву-реку, величественный комплекс ВДНХ. Безусловным и общемировым достижением стало строительство Московского метрополитена.

От некоторых задумок сталинского генплана не отказались ни после войны, ни после смерти вождя в 1953 году — их реализация шла вплоть до 1971 года, пока не появился новый план московской реконструкции.