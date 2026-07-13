Что значит для Армении праздник Вардавар

В Армении царит особенная атмосфера — звонкий смех разносится по улицам, а воздух наполнен брызгами воды. Здесь отмечают один из пяти великих праздников Армянской Апостольской церкви и, пожалуй, самый любимый в народе — Вардавар, или Преображение Господне.

В основе церковной традиции лежит евангельское событие: Иисус Христос взошел на гору Фавор вместе с учениками Петром, Иаковом и Иоанном, чтобы помолиться, и во время молитвы явился им в своей божественной славе. В VI веке Католикос Мовсес II включил этот праздник в пасхальный цикл, назначив его на 7-е воскресенье после Пятидесятницы. Именно поэтому Вардавар — переходящий праздник, который выпадает на середину лета, в период с 28 июня по 1 августа, когда жара достигает своего пика.

Однако корни Вардавара уходят в языческую древность. Изначально Святой Григорий Просветитель приурочил его к 1-му числу месяца Навасард (11 августа), дню языческих торжеств. Существует красивая легенда, связывающая праздник с богиней любви и красоты Астхик и богом огня Ваагном. Астхик разливала по земле живительную воду и осыпала ее розами, даря людям любовь. Когда богиню похитил бог смерти, Ваагн спас возлюбленную, и в память об этом армяне стали дарить друг другу розы и обливаться водой. Само название «Вардавар» переводят как «осыпать розами» (от «вард» — роза). По другой версии, оно восходит к хеттским словам, означающим «мыть водой». Есть также предания, связывающие Вардавар с богиней плодородия Анаит, чей золотой бюст украшали розами.

Сегодня Церковь дала древним обычаям новое христианское толкование: обливание водой символизирует воспоминание о Всемирном потопе и голубе, принесшем Ною весть о спасении. А выпущенные в небо голуби напоминают о том самом библейском посланнике.

Но главное правило Вардавара — невероятная всеобщая радость. В этот день обливают водой всех без разбора: мужчин и женщин, стариков и детей, начальников и подчиненных, туристов и местных жителей. Ведра, тазы, бутылки и водяные пистолеты идут в ход. Не щадят даже проезжающие автомобили, независимо от их марки и статуса владельца. И самое важное: обижаться в этот день ни в коем случае нельзя. Ведь, по преданию, вода в Вардавар обладает особой силой — она способна смыть грехи и очистить душу.

Празднуют Вардавар все: и глубоко верующие христиане, и последователи древних языческих традиций, и убежденные атеисты. Раскаленное ереванское лето словно создано для того, чтобы превратить этот день в шумный, веселый и освежающий карнавал.

Кстати, традиция «водных» праздников существует не только у армян. У восточных славян есть схожий праздник — Иван Купала, который также сопровождается массовыми купаниями и обливаниями, ведь в этот день вода, по поверьям, обретает магическую живительную силу и изгоняет нечисть.

Но для Армении Вардавар — это не просто традиция. Это день, когда стираются все границы, люди становятся ближе, а летний зной отступает под напором веселья, смеха и благодатной воды.