«Пьяный вождь»: два случая, когда Сталин перебрал с алкоголем

Образ непьющего, аскетичного вождя — один из самых устойчивых в сталинской мифологии. Охранники и соратники, как на подбор, утверждали: «отец народов» почти не пил, предпочитая сухое вино или разбавленный коньяк. Но редкие, словно вырванные из летописи, эпизоды рисуют иную картину. Воспоминания телохранителей зафиксировали всего два случая, когда Сталин потерял над собой контроль и напился по-настоящему. Но за каждым из них — не просто пьяная выходка, а трагедия, боль и, возможно, самая человеческая сторона диктатора.

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Детство с «пальцем в вине»

Прежде чем говорить о пьяном Сталине, стоит заглянуть в его детство. Будущий вождь начал знакомство с алкоголем в люльке. Как он сам вспоминал, его отец, сапожник Бесо Джугашвили, макал палец в вино и давал пососать младенцу. Эта мрачная семейная традиция была частью быта, где пьяный отец часто избивал жену и сына.

Однажды, по свидетельствам врача Н. Кипшидзе, разгорячённый спиртным Бесо с такой силой швырнул маленького Сосо об пол, что тот несколько дней мочился кровью. Травма, полученная от пьяной жестокости, навсегда отвратила Сталина от неумеренного пьянства. Но урок был усвоен иначе: алкоголь — это сила, которая развязывает и ослабляет других.

В молодости, однако, Сталин и сам не брезговал выпить. Сохранились свидетельства, что на него жаловались партийные товарищи, а Ленин однажды даже вызывал его для строгого внушения: «Я получил сведения, что вы пьянствуете: сами пьете и других спаиваете... Нельзя этого делать!». Со временем личное потребление он свёл к минимуму, но превратил алкоголь в тонкий инструмент власти.

Поминки по Андрею Жданову

Первый случай, когда Сталина видели по-настоящему пьяным, произошёл на поминках по Андрею Жданову. Жданов был одним из немногих людей, к кому Сталин испытывал тёплые чувства. Смерть соратника в 1948 году потрясла вождя.

Поминки устроили на Ближней даче. По свидетельству коменданта, Сталин плакал и повторял: «Лучше было бы, если умер я». В состоянии опьянения и горя он пытался выйти в дождь «полить цветы». Охранник Старостин, следуя приказу Молотова, не пустил его. Взбешённый Сталин уволил его на месте, а укладывали его спать лишь усилиями нескольких человек.

Наутро протрезвевший Сталин предложил Старостину забыть всё, что случилось накануне. Этот эпизод показывает, что даже в состоянии глубочайшего горя и опьянения вождь сохранял способность к раскаянию — пусть и мимолётному. Как точно заметил один из мемуаристов, «человек похоронил самого лучшего собеседника».

День рождения генерала Штеменко

Второй случай произошёл на дне рождения генерала Сергея Штеменко, начальника Оперативного управления Генштаба. Сталин, по словам охранников, в тот день потерял над собой контроль.

В чём была причина? В отличие от поминок по Жданову, здесь не было ни трагедии, ни горя. Скорее всего, сыграла роль неосторожность. Сталин, как правило, разбавлял спиртное водой, чтобы сохранить остроту ума. Но в тот день он, видимо, смешал напитки, что на других мероприятиях себе не позволял. И организм дал сбой.

О том, что именно произошло, историки умалчивают. Но сам факт: человек, который десятилетиями контролировал себя и других, однажды потерял контроль над собой на глазах у подчинённых. Для диктатора, строившего свою власть на образе непогрешимого отца народов, это было унизительно.

Почему Сталин не пил (почти никогда)

Парадокс в том, что Сталин, будучи сыном алкоголика и сам в молодости не чуравшимся выпивки, в зрелые годы стал почти трезвенником. Он не любил пьющих людей. Алкоголь для него был инструментом — «эликсиром правды», как называл его историк Александр Ушаков.

Застолья на Ближней даче были его любимым методом работы. Он оставался трезвым, наблюдая, как у подчинённых развязываются языки и исчезает осторожность. Спаивал других, но сам почти не пил. Это была идеальная позиция: контроль над собой и над другими одновременно.

Заключение

Два случая, когда Сталин перебрал с алкоголем, — это не просто курьёзы из жизни диктатора. Это редкие мгновения, когда железная маска давала трещину. В одном случае — горе потери, слёзы и попытка выйти под дождь «полить цветы». В другом — потеря контроля на празднике, когда вождь позволил себе слабость перед подчинёнными.

Охранники, видевшие Сталина каждый день на протяжении двадцати лет, утверждали: по-настоящему пьяным он был лишь дважды. Дважды за двадцать лет. Для человека, который превратил алкоголь в главное оружие манипуляции, это — поразительная самодисциплина. И одновременно — свидетельство того, что даже у самого несгибаемого диктатора были моменты, когда он позволял себе быть просто человеком. Слабым, пьяным и уязвимым.