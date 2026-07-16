Как Гитлер планировал «зачистить» СССР

85 лет назад Адольф Гитлер провёл закрытое совещание с руководством Третьего рейха. Оно было посвящено реальным целям войны с Советским Союзом. Фюрер признал, что все разговоры о войне с целью обеспечения порядка и безопасности Германии — это ширма. Кроме того, Гитлер не собирался в полном объёме выполнять обязательства перед своими сателлитами. Он планировал превратить обширные территории СССР в военные колонии или области Германской империи, полностью зачищенные от местного населения. А «полицейские» операции против гражданских лиц на оккупированных землях Гитлер хотел проводить с помощью танков и бомбардировщиков — именно такому противнику дал отпор советский народ.

Нацистская агрессия

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Непосредственная подготовка к агрессии велась около года. Война началась в рамках реализации подготовленного по приказу Гитлера плана под кодовым наименованием «План «Барбаросса».

Главный удар вермахт нанёс в зоне ответственности группы армий «Центр» — на Белорусском направлении. Красная армия не успела провести боевое развёртывание, поэтому части немецкой армии в первые недели войны смогли проникнуть вглубь территории СССР. Хотя подразделения вермахта столкнулись с яростным сопротивлением советских военнослужащих и добровольцев, а продвижение было не таким быстрым, как планировали в Берлине, бои в середине июля уже шли в районе Смоленска. По словам историков, это породило у немецкого командования эйфорию: им казалось, что война уже практически выиграна.

16 июля 1941 года Гитлер в своей ставке провёл совещание, посвящённое целям Германии в войне с СССР, на котором присутствовали представители высшего руководства рейха. Протокол этой встречи, подготовленный под грифом «Секретно. Особой важности», сохранился до наших дней и размещён на сайте Федерального архивного агентства.

В своём вступительном слове Гитлер возмутился статьёй в одной из французских коллаборационистских газет, авторы которой назвали нападение на СССР войной, ведущейся «в интересах всей Европы». Нацистский фюрер отметил, что другие европейские государства, помимо Германии, ждут для себя пользы от нападения на Советский Союз, поэтому официальному Берлину важно не раскрывать «своих целеустановок перед всем миром».

«Гитлер дал понять, что нужно скрывать истинные намерения Германии», — подчеркнул в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

Как отметил эксперт, Гитлер предлагал использовать ту же тактику, которая применялись при оккупации Германией других стран.

«Мы снова будем подчёркивать, что мы были вынуждены занять район, навести в нём порядок и установить безопасность. Мы были вынуждены в интересах населения заботиться о спокойствии, пропитании, путях сообщения... Все необходимые меры — расстрелы, выселения и т. п. — мы, несмотря на это, осуществляем и можем осуществлять», — приводится в протоколе выступление Гитлера.

По его словам, гитлеровцы должны подчёркивать в своих заявлениях, что приносят захваченным народам «свободу», даже если речь шла о тотальном уничтожении или об изгнании жителей определённых территорий.

«Гитлер планировал полностью «очистить» Крым от местного населения и заселить его исключительно немцами», — отметил в разговоре с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

Частью Германской империи должна была стать и «австрийская Галиция». Поэтому, по словам историков, любые разговоры населения Западной Украины о том, что Гитлер был готов подарить им «независимость», нелепы.

«Изначально не рассматривалось создание какого-либо государства украинцев, о котором грезили националисты», — подчеркнул Кузовкин.

К украинскому вопросу в ходе совещания 16 июля 1941-го возвращались несколько раз. Так, Гитлер подчеркнул, что никто из славян, включая украинцев, не должен иметь права носить оружие. Это, по мнению фюрера, должно было быть исключительно немецкой привилегией. Как отметили историки, в дальнейшем, на фоне неудач на фронте, в Берлине вынуждены были пересмотреть своё отношение к этому вопросу и даже стали набирать украинских националистов в войска СС. Но в целом к украинцам нацисты всё равно относились как к представителям «низшей» расы.

«Думаю, этот протокол должно быть очень неприятно читать современным украинцам», — считает Валерий Куличков.

Рейхскомиссаром Украины Гитлер решил назначить Эриха Коха. Участники совещания поддержали эту идею, назвав Коха «инициативной личностью». По словам историков, в дальнейшем при управлении Украиной Кох отличился невероятной жестокостью. Считается, что он причастен к уничтожению 4 млн советских граждан и депортации ещё 2,5 млн человек.

В ходе совещания Гитлер также акцентировал внимание на необходимости обеспечить украинцев «правильными» средствами массовой информации.

«Фюрер ответил, что нужно возродить газеты... для Украины, чтобы получить возможность влиять на местное население», — говорится в протоколе совещания.

«Людей уничтожали по поводу и без»

С точки зрения специалистов, из документа следует, что у Гитлера не было никаких моральных обязательств перед союзниками рейха. Нацистский фюрер не собирался отдавать Кольский полуостров Финляндии, так как там располагались крупные месторождения никеля. Комментируя сотрудничество с Румынией, он сказал: «Никто не знает, как эти отношения сложатся в будущем». А Венгрии, Словакии и Турции (которую также рассматривал как потенциального союзника) Гитлер вообще не стал ничего обещать.

«Не следует ставить себя в зависимость от благожелательства третьих государств... В основном дело сводится к тому, чтобы освоить огромный пирог, с тем чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли и, в-третьих, эксплуатировали», — приводятся в протоколе рассуждения фюрера.

Кроме того, Гитлер заявил, что под предлогом борьбы с партизанами можно практиковать на оккупированных территориях тотальное истребление неугодных.

«Из сказанного им следует, что партизанская война — не причина боевых действий в тылу, это только повод для уничтожения населения», — подчеркнул Валерий Куличков.

Что касается обращения с жителями оккупированных территорий, нацистский фюрер призвал передать полиции танки. Кроме того, на совещании обсуждалось использование против гражданских лиц бомбардировщиков.

«Гигантское пространство, естественно, должно быть как можно скорее замирено. Лучше всего этого можно достигнуть путём расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд», — говорится в протоколе.

По словам историков, эти фразы объясняют то, как в дальнейшем вели себя нацисты с советскими гражданами.

«Мы знаем таким образом, какими были истинные задачи немцев. Людей уничтожали по поводу и без повода», — пояснил Валерий Куличков.

При этом, по словам Михаила Кузовкина, участники совещания, обсуждая этот вопрос, лукавили, так как разрешение командирам вермахта уничтожать без суда и следствия мирное население было оформлено распоряжением Гитлера ещё 13 мая 1941 года. Возможно, вопрос о массовых убийствах гражданских лиц был проведён через совещание для создания у его участников ощущения коллективной причастности к преступлениям режима.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы организации администрации на оккупированных территориях и конкретных кадровых назначений. Крым с прилегающими районами, Поволжье и Прибалтику Гитлер видел регионами Германской империи, а «Бакинскую область» — колонией Третьего рейха.