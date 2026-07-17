17 июля: почему в день Андрея Наливы стоит отказаться от семечек

В этот день в православии вспоминают святителя Андрея, архиепископа Критского, а также Андрея Боголюбского и преподобного иконописца Андрея Рублева. Также в этот день с 2000 года вспоминают царственных мучеников - это последний российский император Николай II и его семья. Они приняли мученическую смерть в 1918 году. 26 лет назад Русская Православная Церковь причислила их к лику святых.

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В народном календаре дата именуется днем Андрея Наливы. Считается, что прозвище день получил потому, что к этому времени в полях наливались соком и тяжелели колосья. Если колосья были тугими - значит и урожай будет большим, а слабые уродились зерновые - богатого урожая не жди.

В этот день старались не общаться с чужими людьми, не выходили лишний раз из дома. Особо опасались в дороге встретить кареглазых, которые легко могли обмануть. Сейчас старались не нанимать на работу сотрудников и не наниматься самим. Опасались тратить средства, иначе можно было до конца года ходить с протянутой рукой.

Старались ничего не давать в долг, иначе вместе с продуктами или финансами уйдет благополучие и достаток.

Этот день считался удачным у рыбаков, правда, надо было соблюсти несколько правил. Приходить на рыбалку сытым, причем съесть рыбу на завтрак. А пойманную первую рыбешку отпускали обратно в реку или озеро, домой ее не несли. Запрещено было хвастаться обновками, так как вещи могли сглазить. Запрещалось и грызть семечки, так как радости не будет. Нельзя было чинить одежду или заниматься рукоделием, результат не обрадует хозяйку.

Нельзя было смотреть в ночное небо и отпугивать собак, прибившихся ко двору. Небо могло "посулить" несчастья, а новое животное, напротив, считали подарком судьбы.

Если сейчас пожелтели листья на березах - осень придет рано. Много лесных ягод - зима будет холодной и малоснежной. Выпал град - рано придут заморозки. Птицы стихли - жди ненастья.

В этот день отмечают именины: Андрей, Ефим, Марк, Марфа, Михаил, Федор и Федот.