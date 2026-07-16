Самая унизительная пытка итальянских фашистов

Когда речь заходит о фашистском терроре, мы чаще всего вспоминаем концлагеря, газовые камеры и гестаповские застенки. Но у итальянских чернорубашечников была своя «фишка» — пытка, которая не оставляла шрамов на теле, но навсегда калечила душу. Это было насильственное кормление касторовым маслом. Процедура, одновременно смешная и чудовищная, стала визитной карточкой отрядов Муссолини. Ирония судьбы: то, что должно было очищать организм, фашисты превратили в инструмент унижения, который помог им прийти к власти.

© globallookpress

Рождение «касторового террора»

После Первой мировой войны Италия пребывала в глубочайшем кризисе. Страна, оказавшаяся «проигравшей среди победителей», была разорена . Ветераны, не нашедшие себе места в мирной жизни, становились лёгкой добычей для радикальных агитаторов. Бенито Муссолини, бывший социалист, в 1919 году создал «Итальянский союз участников войны», куда вошли те, кто был готов на самые жёсткие меры .

В 1921 году союз преобразовали в Национальную фашистскую партию. Тогда же появились боевые отряды — сквадристы, или чернорубашечники . Эти военизированные группы, верные лично Муссолини, действовали как уличные армии . Их главным оружием стала не столько пуля, сколько психологический террор.

«Процедура с касторкой»

Метод был до гениальности прост: жертву хватали, вливали в неё огромную дозу касторового масла — мощного слабительного — и выбрасывали связанной на улицу, часто ночью . Враги режима — социалисты, коммунисты, анархисты и просто неугодные — оказывались в самом унизительном положении, какое только можно вообразить.

Итальянские фашисты считали эту процедуру не просто наказанием, а своего рода ритуальным очищением. Некоторые из них всерьёз полагали, что касторка помогает «избавиться от опасных мыслей» . Чернорубашечники действовали с циничным юмором: они словно говорили своим жертвам: «Ты не человек, а грязь, которую надо вычистить».

Для жертв это было страшнее, чем просто избиение. Публичное унижение на глазах у соседей и прохожих работало лучше любого допроса. Человек, которого вываляли в собственных экскрементах, терял не только здоровье, но и социальный статус, уважение в общине, а часто и работу.

Одобрение дуче

Что примечательно — Муссолини лично одобрял эти методы. Когда в Александрии чернорубашечники массово применяли касторку против противников, дуче телеграфировал им своё благословение .

Метод оказался настолько эффективным, что его переняли даже нацисты в первые годы после прихода Гитлера к власти, используя его против немецких евреев . Это говорит о том, что итальянский фашизм стал своего рода полигоном для отработки технологий унижения, которые позже взяли на вооружение более страшные режимы.

Наследие позора

Сегодня в Италии до сих пор продаются сувениры с изображением Муссолини, а в его родном городе Предаппио можно купить пузырьки с касторовым маслом — как напоминание о временах «двадцатилетия» . Итальянский парламент пытался принять закон, запрещающий фашистскую символику, но он так и не был окончательно утверждён .

Самое страшное в этой истории даже не сама пытка, а то, что она стала массовым явлением. Чернорубашечники действовали не в подвалах, а на улицах, на глазах у обывателей. И обыватели молчали. Многие аплодировали. Так рождаются диктатуры — не только через насилие, но и через превращение насилия в зрелище, а позора — в норму.