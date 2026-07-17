17 июля: какие праздники отмечают в России и мире

17 июля российский Военно-морской флот (ВМФ) отмечает день основания морской авиации, а этнографы — свой профессиональный праздник. Во всем мире тем временем празднуют День эмодзи. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 17 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День основания морской авиации ВМФ России

С 1996 года в России 17 июля отмечается День основания морской авиации военно-морского флота страны. Ее приурочили к победе в небе, которую русские летчики одержали 17 июля (по новому стилю) 1916 года во время Первой мировой войны. Тогда четыре гидросамолета взлетели с авианосца «Орлица», принадлежащего Балтийскому флоту, и успешно сразились с четырьмя самолетами немецкой армии.

День этнографа

17 июля в России отмечают профессиональный праздник этнографы — специалисты, которые изучают различные народности, их культуру, традиции и обычаи. Дата выбрана неслучайно: 17 июля родился один из главных русских этнографов, путешественник Николай Миклухо-Маклай. Кроме того, праздник отмечается именно в июле, поскольку на этот месяц приходится разгар этнографических экспедиций, а значит ученые могут отметить профессиональное торжество бок о бок с коллегами.

Праздники в мире

Всемирный день эмодзи

C 2014 года во всем мире отмечается неофициальный праздник – День эмодзи (эмоджи). Эмодзи — это рисованные картинки, которые можно использовать как смайлики при отправлении текстовых сообщений.

Несмотря на то, что празднику эмодзи в этом году исполняется 10 лет, сами смайлики гораздо старше. Их создал в начале 1990-х Сигетака Курита — работник одной из коммуникационных компаний Японии. Сначала он внедрил эмодзи в пейджеры, откуда впоследствии они разошлись по смартфонам и компьютерам.

Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 17 июля

День дарения подарков;

День укоренившихся традиций;

День международного уголовного правосудия.

Какой церковный праздник 17 июля

День памяти страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии

Страстотерпцы Романовы — это последний российский император Николай II, его жена Александра Федоровна, сын Алексей и дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Они были канонизированы в 2000 году за подвиг мученичества: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года большевики расстреляли их вместе с придворным врачом и слугами в доме Ипатьева в Екатеринбурге.

По легендам, еще задолго до канонизации святые страстотерпцы творили чудеса даже за пределами России. В 1925 году в Сербии матери троих детей, двое из которых погибли на войне, а третий пропал, во сне явился император Николай, который рассказал, что сын ее жив и находится в России — и через некоторое время тот действительно вернулся домой живым.

А в 1997 году школьница из подмосковного Подольска едва не стала жертвой трех насильников: девочка стала молиться святым мученикам, и нападавшие вдруг в ужасе убежали. Потом они рассказали, что увидели императорских детей, которые встали на защиту девушки.

Императорская семья Романовых / Лента.ру

Какие еще церковные праздники отмечают 17 июля

День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца;

День памяти благоверного князя Андрея Боголюбского;

Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца.

Приметы на 17 июля

Если лес полон ягод, значит зима будет холодной.

Если заря алая — ждать ненастья.

Если овес плохо растет, весь урожай будет бедным.

Кто родился 17 июля

Николай Миклухо-Маклай (1846 — 1888)

Николай Миклухо-Маклай — русский этнограф, путешественник, защитник колониальных народов. Он получил образование сразу в трех университетах Германии — Гейдельберга, Лейпцига и Йены. Миклухо-Маклай прославился своими открытиями: именно он открыл для Старого света обычаи папуасов Новой Гвинеи и разбил расистские теории о людях этой народности. Например, в начале XIX века, до исследований Миклухо-Маклая, считалось, что кожа у папуасов грубая и с наростами, а волосы растут клочками.

Globallookpress.com

17 июля день рождения отмечает Алексей Рыбников — советский и российский композитор, Народный артист России. Родившись в творческой семье, юный Рыбников с раннего детства проявлял интерес к музыке. Уже в восемь лет он писал пьесы для фортепьяно.

Рыбников создал несколько мюзиклов, но по-настоящему легендарной в его карьере оказалась постановка «Юнона и Авось», которая стала классикой не только на территории стран бывшего СССР, но и далеко за границей. Кроме того, российский зритель запомнил творения композитора в фильмах и мультфильмах «Вам и не снилось», «Тот самый Мюнхгаузен», «Приключения Буратино».

Кто еще родился 17 июля