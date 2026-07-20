«Одна из жутковатых тайн Севера»: русские моряки бесследно исчезли у берегов Аляски

285 лет назад у берегов Аляски бесследно исчезли 15 российских моряков из экспедиции Алексея Чирикова. Все они покинули пакетбот «Святой Павел» на шлюпках — и больше их никто не видел. В Северной Америке ходили слухи о якобы живущих в лесах белых людях, а у индейцев видели предметы европейского происхождения, но никаких достоверных следов чириковцев так и не удалось найти. В XXI веке участники российско-американской экспедиции, руководствуясь записями Чирикова, установили место исчезновения моряков, однако вопрос об их дальнейшей судьбе по-прежнему остаётся без ответа.

Исчезновение моряков

В 1733 году началась Великая Северная экспедиция, инициированная знаменитым российским мореплавателем Витусом Берингом. В её состав входили несколько отрядов, они должны были обследовать северо-восточные берега Евразии и Восточную Сибирь, разведать путь на Аляску, составить опись Курильских островов и по возможности достичь берегов Японии. Для участия в экспедиции российские власти привлекли около пятисот человек — учёных, военных и представителей вспомогательного персонала.

Отряд под руководством мореплавателей Витуса Беринга и Алексея Чирикова должен был решить одну из главных военно-стратегических задач всего предприятия — исследовать пролив между Евразией и Северной Америкой и сделать первые шаги для проникновения на Аляску.

«О северо-западных берегах Америки в России в то время были только самые смутные представления», — пояснил в разговоре с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Дорога на Дальний Восток и подготовительные мероприятия отняли у участников экспедиции несколько лет. Только осенью 1740 года отряд Беринга — Чирикова на двух однотипных пакетботах, «Святой Пётр» и «Святой Павел», покинул Охотск. Мореплаватели перезимовали на Камчатке. В честь их кораблей был назван Петропавловский острог (современный Петропавловск-Камчатский).

В июне 1741 года корабли отправились к берегам Америки, но вскоре потеряли друг друга во время шторма. После этого команды Беринга и Чирикова действовали самостоятельно.

15 июля «Святой Павел», которым командовал Алексей Чириков, достиг берегов Северной Америки в районе архипелага Александра, но удобное для высадки место сразу обнаружить не удалось. Два дня корабль лавировал вдоль береговой линии в поисках бухты.

17 июля было принято решение отправить на берег на шлюпке отряд из десяти солдат и матросов под командованием штурмана Аврама Дементьева — молодого, но опытного и инициативного моряка.

«С запасами провианта и воды на борту было уже плохо. Экипажу шлюпки поручили найти источник и подстрелить какого-нибудь оленя», — рассказал в беседе с RT президент Московского историко-просветительского общества «Русская Америка», участник российско-американской экспедиции по поиску чириковцев Владимир Колычев.

Кроме того, члены команды Дементьева должны были исследовать побережье и поискать там потенциально полезные природные ресурсы.

Все участники высадки были хорошо вооружены. Кроме того, экипаж получил две ракеты и медную пушку. На тот случай, если вернуться сразу из-за плохой погоды не удастся, команде шлюпки выдали паёк на неделю.

Чириков распорядился, чтобы моряки уведомили его пуском ракеты, когда достигнут побережья, и чтобы так же сигнализировали, когда будут возвращаться назад. Находясь на берегу, они должны были разложить большой костёр. Если бы высадиться не удалось, Чириков обязал экипаж шлюпки подать ему сигнал выстрелом из пушки. При благополучном исходе миссии моряки должны были вернуться на «Святой Павел» в тот же день.

Шлюпка взяла курс на обнаруженную с корабля бухту, зашла за скалы и исчезла. Больше её никто не видел. Никаких сигналов не поступало. Возвращения отряда Дементьева ждали до вечера, но потом из-за резкого ухудшения погоды кораблю пришлось отойти от берега.

23 июля погодные условия улучшились, восстановилась нормальная видимость. С борта «Святого Павла» на берегу был виден яркий огонь, который горел до ночи.

Участники офицерского совета решили, что шлюпка повреждена, поэтому моряки не могут вернуться. На берег на второй шлюпке отправили отряд из пяти человек во главе с боцманом Сидором Савельевым. Его, помимо матросов, сопровождали плотник и конопатчик.

Чириков разработал подробную сигнальную систему. Если всё в порядке, моряки должны были разложить на берегу два костра, при повреждении шлюпки — три, а если повреждения критические — нужно было развести четыре костра и начать перевозить отряд на «Святой Павел» по частям.

Но вторая шлюпка тоже не вернулась. Когда на корабле начали стрелять из пушек, на берегу заметили какую-то вспышку, а затем кто-то разжёг огонь, который то появлялся, то исчезал. Весь день 25 июля на «Святом Павле» ждали возвращения товарищей. Новый отряд отправить не могли — на корабле не осталось шлюпок.

Надежда появилась, когда с судна заметили идущие от берега лодки — одну побольше, другую поменьше. Но вскоре стало понятно, что это не шлюпки со «Святого Павла». К русскому кораблю приблизились индейцы. Они махали руками и кричали: «Агай!» В наши дни исследователи считают, что это была фраза «Ай хаа!», означающая «Гребите!» на тлинкитском языке. У Чирикова не было больше шлюпок. Поэтому после недолгого ожидания экипажу «Святого Павла» пришлось выйти в море.

«Экипажи обеих шлюпок исчезли бесследно, и руководство экспедиции об их судьбе ничего узнать не смогло», — рассказал Виталий Захаров.

Поиски пропавших чириковцев

«Святой Павел» вернулся на Камчатку, а затем совершил ещё одно плавание к берегам Северной Америки. Участники экспедиции открыли Командорские острова и несколько островов Алеутской гряды.

Чириков беспокоился о судьбе своих моряков и составил по поводу их исчезновения подробный рапорт. Вернувшись в европейскую часть России, он тщательно подготовил карты своих открытий и вскоре получил высокие назначения — сначала директором Морской академии в Санкт-Петербурге, а затем руководителем Московской адмиралтейской конторы. Однако вскоре, 4 июня 1748 года, Чириков скончался от последствий полученных в путешествии болезней — цинги и туберкулёза.

Судьбой пропавших чириковцев озаботился Михаил Ломоносов. Он попросил мореплавателей Петра Креницына и Михаила Левашова заняться их поиском, но те ничего не смогли сделать. До других русских исследователей от чукчей доходили слухи о неких бородатых людях, живущих на Аляске. А переправлявшиеся на азиатский берег коренные американцы жестами показывали, что рядом с ними обитают люди, говорящие на русском языке. Но все попытки связаться с этими таинственными поселенцами были безуспешны.

В 1774 году экипаж испанского корабля «Сантьяго» обнаружил у индейцев на Аляске обломок какого-то железного оружия. Зная о судьбе чириковцев, испанцы попытались узнать подробности происхождения странного предмета, но внятного ответа не получили.

По словам Владимира Колычева, в 1787 году английский мореплаватель Натаниэль Портлок встретил на Аляске индейцев, вождь которых был одет в выцветший красный китель европейского покроя. Ни о каких инцидентах на Аляске с английскими или французскими моряками, которые могли бы носить подобную форму, историкам не известно. Зато красный мундир был у входившего в отряд Дементьева канонира Григория Зубова.

В начале XIX века русское присутствие на Аляске резко возросло. Однако попытки найти чириковцев порождали только новые слухи. Пожилой индеец рассказал, что встречал двух людей в европейской форме и с огнестрельным оружием, но не знает, что с ними случилось потом. У одного из индейских вождей якобы видели мушкет с раструбом — такие были на вооружении российской армии в первой половине XVIII столетия. А в начале XX века американский историк записал легенду, как один из индейских вождей, одевшись в медвежью шкуру, заманил в лес белых людей, которых потом перебили индейские воины.

В 2005—2006 годах состоялась российско-американская поисковая экспедиция. Сверяя описания Чирикова с современными картами, её участники установили, что моряки исчезли в бухте Сёрдж на острове Якоби. В поисковых работах принимал участие и Владимир Колычев. Один из американских исследователей рассказал коллегам, что видел на острове Якоби необычные индейские петроглифы — изображения на камнях.

«Мы высаживались, смотрели эти петроглифы. Два петроглифа нам показались очень интересными. Один петроглиф напоминал рисунок двухмачтового судна — пакетбота. А второй загадочный рисунок — это алеутская байдарка. А это далеко от Алеутских островов», — рассказал Владимир Колычев.

Поиски артефактов, которые могли остаться от отряда чириковцев, ничего не дали.

«Мы с металлодетекторами по берегу походили, но ничего интересного не нашли. Конечно, более 200 лет прошло», — рассказал Колычев.

Существуют две основные версии причин исчезновения чириковцев. Согласно одной, шлюпки разбились о рифы, которых немало у берегов острова Якоби: участники экспедиции не смогли добраться до берега и погибли. По другой версии, они стали жертвами нападения индейцев.

Однако в обеих версиях есть слабые места. После крушения в бухте должны были остаться какие-то следы. А небольшая группа индейцев (на острове, по имеющимся сведениям, жили не более 100 воинов), вряд ли бы решилась напасть на десятерых хорошо вооружённых мужчин. Да и информация о такой битве сохранилась бы в местном фольклоре. Есть также версия, что русских приютило племя, вымершее потом от эпидемии и не оставившее никаких следов.