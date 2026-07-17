Адольф Шикльгрубер: кем на самом деле был Гитлер по национальности

Вопрос о национальности Адольфа Гитлера — не просто праздное любопытство. Это попытка заглянуть в самую суть человека, построившего свою чудовищную идеологию на расовой чистоте и ненависти к «неполноценным» народам. Каково же было бы узнать, что в жилах главного арийца мира текла не та кровь, которую он так рьяно воспевал?

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Слухи о том, что у нацистского вождя могли быть еврейские предки, возникали ещё при его жизни и периодически всплывают до сих пор. Вокруг его родословной на протяжении десятилетий кипели нешуточные страсти. И в центре этого водоворота всегда стояла одна фамилия — Шикльгрубер.

Главная тайна: незаконнорожденный отец

Корень всех споров кроется в неопределённости отцовства отца Гитлера. Алоис Гитлер (кстати, при рождении он носил фамилию Шикльгрубер) появился на свет 7 июня 1837 года в маленькой австрийской деревушке Штронес. Его матери, Марии Анне Шикльгрубер, было уже 42 года, и она не была замужем. В свидетельстве о рождении графа «отец» осталась пустой.

Кто был биологическим отцом Алоиса — неизвестно до сих пор. Этот факт станет для Адольфа Гитлера источником пожизненной душевной боли и паранойи. Вся его одержимость чистотой крови, вся его ненависть к «примесям» — не в последнюю очередь попытка заглушить собственные сомнения в собственном происхождении.

Ситуация прояснилась лишь через пять лет. В 1842 году Мария Анна вышла замуж за мельника Иоганна Георга Хидлера (или Гидлера — в документах встречаются разные варианты написания). Именно он впоследствии станет отчимом Алоиса и даст фамилию, которая прогремит на весь мир.

Как Шикльгрубер стал Гитлером

До 14 лет Алоис носил фамилию матери — Шикльгрубер. В 1876 году, уже будучи взрослым человеком и таможенным чиновником, он предпринял шаг, который кардинально изменил его жизнь и, как выяснилось позже, историю всего мира. Алоис добился официальной смены фамилии.

Процедура была непростой. Он обратился к священнику, и тот внёс в метрическую книгу имя Иоганна Георга Хидлера в качестве отца Алоиса. К тому моменту оба родителя Алоиса уже умерли и не могли ни подтвердить, ни опровергнуть это решение. Фамилия при этом была записана как «Гитлер».

Почему Хидлер превратился в Гитлера? Историки полагают, что это результат простой ошибки писаря или же сознательного изменения написания для благозвучия. Так или иначе, Алоис Шикльгрубер стал Алоисом Гитлером. А его сын Адольф, родившийся в 1889 году, уже появился на свет в семье полноправных Гитлеров. Сам он никогда не носил фамилию Шикльгрубер.

Интересно, что в школе Адольф учился средне, а став фюрером, приказал выкрасть свои табели с отметками, как и свидетельство о рождении, в котором значилась фамилия Шикльгрубер. Он буквально заметал следы своего «нечистого» происхождения.

Миф о еврейских корнях: откуда он взялся?

Главным источником слухов о еврейском происхождении Гитлера стали мемуары Ганса Франка, личного адвоката фюрера, а впоследствии генерал-губернатора оккупированной Польши. Казнённый после Нюрнбергского процесса, Франк в своей книге «Перед лицом виселицы» утверждал, что в 1930 году по поручению Гитлера расследовал вопрос о его родословной.

По версии Франка, Мария Анна Шикльгрубер работала поварихой или горничной в доме еврейской семьи Франкенбергер в австрийском городе Граце и забеременела от 19-летнего сына хозяев. Якобы семья даже выплачивала ей алименты на содержание ребёнка.

Эта версия оказалась на удивление живучей. Противники Гитлера с радостью её поддержали, пытаясь дискредитировать его личность и поставить под вопрос его членство в СС. Ведь что может быть более унизительным для человеконенавистника, чем доказательство его принадлежности к «неполноценной» расе?

Что говорят факты?

Современная историческая наука практически единодушно отвергает утверждения Франка. И вот почему.

Во-первых, в этой версии множество географических и хронологических нестыковок. Исследования показали, что Мария Шикльгрубер в период, предшествовавший рождению Алоиса, не могла находиться в Граце. Согласно документам, она проживала в деревне Штронес, которая находится в совершенно другом регионе Австрии.

Во-вторых, семья Франкенбергер действительно существовала в Граце, однако принадлежала не к еврейской, а к католической общине.

В-третьих, отсутствуют какие-либо документальные подтверждения. Никаких записей о выплате алиментов, на которые ссылался Франк, обнаружено не было. Сам Франк так и не предоставил убедительных доказательств своих утверждений.

Официальный вердикт историков

После детального изучения рассекреченных архивов историки пришли к однозначному выводу: никаких еврейских корней в роду Гитлера нет. Сегодня эта версия признана официальной, полностью опровергая еврейское происхождение фюрера.

Было установлено, что в родословной Гитлера в нескольких поколениях были только австрийцы. Его предки по отцовской линии — выходцы из крестьян. Родители Адольфа — Алоис Гитлер и Клара Пёльцль — были австрийцами. Обе ветви его семьи были родом из Вальдфиртеля, отдалённого холмистого района Нижней Австрии.

Что касается отчима, Иоганна Георга Хидлера, то он действительно, по некоторым данным, принадлежал к роду евреев чешского происхождения. Но, во-первых, эти данные не подтверждены, а во-вторых, он не имел никакого отношения к генеалогическому дереву Адольфа по крови. Он был лишь мужем бабушки, и его национальность не имеет значения для определения крови внука.

Почему Гитлер так старательно скрывал своё прошлое

Сам Гитлер всегда крайне неохотно рассказывал о своём детстве и семье. Его семья ничем не выделялась: мать — домохозяйка, отец — государственный чиновник. Учитывая амбиции Гитлера, его скромное социальное происхождение играло в его жизни огромную роль. Информация о его корнях тщательно скрывалась как самим фюрером, так и его окружением.

Одержимость расовой чистотой, возведение арийцев в ранг «высшей» расы — во многом это была попытка компенсировать собственный комплекс неполноценности. Он категорически отрицал присутствие любых примесей в своей крови, тем более еврейских. И чем яростнее он это отрицал, тем больше слухов и подозрений это порождало.

Итог: кем же он был?

Итак, Адольф Гитлер по национальности был австрийцем. Немцем он стал лишь де-факто, когда возглавил Германию и принял немецкое гражданство. По крови — чистокровный австриец, потомок крестьян из Нижней Австрии.

Фамилия Шикльгрубер — это фамилия его отца при рождении, которую тот сменил за 13 лет до появления Адольфа на свет. Сам Адольф всегда был Гитлером. И в этом, пожалуй, заключена главная ирония всей этой истории.

Человек, сделавший расовую теорию краеугольным камнем своей идеологии, сам стал жертвой слухов о «нечистой» крови. Его происхождение было окутано тайной, и эту тайну он унёс с собой в бункер. Но факты, подтверждённые архивными документами, говорят однозначно: он был австрийцем. И все разговоры о его еврейских корнях — не более чем миф, рождённый желанием его врагов нанести удар по его главной слабости — сомнению в собственной «чистоте».