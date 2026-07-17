Последнее слово Берии: что он сказал перед расстрелом

23 декабря 1953 года в подземном бункере штаба Московского военного округа был приведён в исполнение приговор в отношении Лаврентия Павловича Берии. Человек, который ещё недавно считался самым могущественным после Сталина, встретил свой конец не как государственный муж, а как смертельно испуганный и жалкий обыватель.

© globallookpress

Его последнее слово, произнесённое перед смертью, — это не героическая речь, не дерзкий вызов палачам и не покаянное признание. Это сложный и противоречивый документ, в котором отчаянная попытка сохранить лицо сплелась с мелочным торгом за собственную жизнь.

«Суровой чести верный рыцарь»: путь на эшафот

Чтобы понять, что стояло за последними словами Берии, стоит вспомнить, как стремительно рухнула его карьера. Ещё в 1946 году, после получения звания Маршала Советского Союза, в его честь звучали дифирамбы:

«Суровой чести верный рыцарь, Народом Берия любим. Отчизна славная гордится Бесстрашным маршалом своим».

Но всего через семь лет, 26 июня 1953 года, Берия был арестован прямо на заседании Совета министров. Группа военных во главе с маршалом Жуковым, по сговору с Хрущёвым и Маленковым, взяла его под стражу практически без единого выстрела. Вся операция была продумана до мелочей: в Москву ввели около трёхсот танков Кантемировской и Таманской дивизий, которые заняли стратегические точки столицы.

После ареста Берия содержался не в обычной тюрьме, а в специально оборудованном бункере штаба Московского военного округа.

Письма из бункера: от оправданий к мольбам

За несколько месяцев до расстрела, находясь в заключении, Берия написал два письма своим бывшим соратникам. Эти документы — уникальные исторические свидетельства того, как менялось его настроение по мере осознания неизбежности конца.

Первое письмо, датированное 28 июня 1953 года, адресовано Георгию Маленкову. Оно выдержано в покаянных тонах, но прямых просьб о пощаде ещё нет. Берия просит прощения у Маленкова, Кагановича, Ворошилова, Хрущёва и других членов Президиума ЦК «если что и было за 15 лет… совместной работы». Единственная личная просьба в этом письме — позаботиться о его семье: престарелой матери, жене и сыне Серго.

Второе послание, адресованное уже всему Президиуму ЦК КПСС, написано совершенно в ином ключе. Осознав серьёзность своего положения, Берия переходит к отчаянной мольбе. В тексте появляется ключевое слово — «умоляю». Он просит бывших коллег не допустить расправы без суда и следствия и немедленно вмешаться в ситуацию. Он даже выражает готовность послужить партии на самой маленькой, колхозной должности, заверяя, что «до последнего вздоха предан нашей любимой партии». Завершается письмо фразой, полной трагической иронии: он умоляет не губить «невинного старого друга».

Однако все эти мольбы не достигли цели — адресаты сами были инициаторами его ареста и не собирались проявлять милосердие.

Официальное последнее слово: тактика выживания

Непосредственно перед расстрелом, после оглашения обвинительного приговора, Берия получил право на последнее слово.

Обвинение было сформулировано жёстко. Кроме традиционных для того времени статей об измене Родине и шпионаже, в нём фигурировал и такой курьёзный пункт, как «сожительство с многочисленными женщинами». Следствие длилось всего несколько месяцев, и его материалы составили 39 томов.

В своей речи Берия продемонстрировал изощрённую тактику: он принял на себя вину по второстепенным пунктам, но категорически отверг главные обвинения.

Он признал лишь два обвинения. Во-первых, службу в контрразведке азербайджанских националистов в далёкой юности, но с оговоркой, что не сделал ничего такого, что могло бы навредить установлению Советской власти в регионе. Во-вторых, он полностью признал своё «моральное разложение» и внебрачные интимные связи, которые позорили его как гражданина и бывшего члена партии.

По всем остальным пунктам он держался стойко. Отрицал шпионаж, отрицал заговор против советской власти. Самую важную фразу своего последнего слова историки цитируют дословно:

«Признавая, что я ответственен за перегибы и извращения социалистической законности в 1937-1938 годах, прошу суд учесть, что корыстных и вражеских целей у меня при этом не было. Причина моих преступлений — обстановка того времени».

По сути, это была классическая для сталинского времени попытка переложить вину на «объективные условия» и «обстановку». Он признавал факт репрессий, но отрицал личную заинтересованность в них, представляя себя лишь исполнителем воли эпохи. В конце речи он просил суд учесть все его прежние заслуги перед страной и проявить снисхождение.

Истинное лицо перед смертью

Слова, произнесённые в зале суда, и поведение в момент казни разительно отличались. Едва ли Берия верил в милость своих судей, и эта безнадёжность сорвала с него маску всесильного наркома.

Согласно воспоминаниям маршала Георгия Жукова, который хотя и не присутствовал при исполнении приговора, но был в курсе деталей, Берия вёл себя как «самый последний трус». Он «истерично плакал, становился на колени».

Самая омерзительная деталь, которую приводит Жуков, звучит шокирующе даже спустя десятилетия: Берия «весь обмарался». Именно это слово — «обмарался» — стало символом его полного морального краха. Жуков резюмировал:

«Словом, гадко жил и ещё более гадко умер».

Впрочем, существуют и другие версии. Михаил Хижняк, комендант московского штаба, участвовавший в подготовке казни, утверждал, что не видел никаких истерик. По его словам, Берия вёл себя относительно спокойно. Историк Борис Соколов в книге «Двуликий Берия» приводит рассказ Хижняка о том, как тот хотел завязать Берии глаза полотенцем, но генерал Батицкий, который должен был стрелять, приказал:

«Ты чего завязываешь?! Пусть смотрит своими глазами!».

Возможно, слухи об истерике были сознательно распространены, чтобы уничтожить последние остатки страха перед некогда всесильным министром. Но даже если отбросить самые скандальные подробности, ясно одно: последнее слово Берии, полное юридических уловок и мелких уступок, и его последние минуты, полные унижения, стали финальным аккордом целой эпохи. Человек, вершивший судьбы миллионов, встретил свой конец так, как того заслуживал — без достоинства, без чести, в страхе и грязи.