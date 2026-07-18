Почему Владимир Ульянов стал называть себя Лениным

Точная причина, по которой Владимир Ульянов взял псевдоним «Ленин», неизвестна до сих пор. Сам вождь мирового пролетариата никогда публично не объяснял происхождение своего главного псевдонима. Надежда Крупская после его смерти признавалась, что никогда не спрашивала мужа об этом. Историки и исследователи выдвигают несколько основных версий, от вполне рациональных до почти мистических.

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Конспирация и паспорт на чужое имя

Первая и, пожалуй, наиболее прагматичная версия связана с необходимостью конспирации. Как профессиональный революционер, Ульянов имел более 150 псевдонимов. В 1900 году, готовясь к эмиграции, ему потребовались документы на другое имя.

Суть версии: По одной из версий, Ульянов получил паспорт на имя Николая Егоровича Ленина — реально существовавшего человека, помещика и статского советника.

Кто такой Н. Е. Ленин: Дворянский род Лениных известен с XVII века. Николай Егорович Ленин вышел в отставку и в 1880-х годах поселился в Ярославской губернии, где и умер в 1902 году.

Как паспорт попал к Ульянову: Есть предположение, что дети Ленина передали паспорт отца Ульянову в знак особого уважения. Именно этот документ, с переделанной датой рождения, и пригодился революционеру.

Эта версия объясняет не только фамилию, но и инициал «Н» («Николай»), который Ульянов использовал при подписи.

Река Лена как символ Сибири

Самая популярная и часто называемая «семейной» версия связывает псевдоним с рекой Леной. Племянница Ульянова, Ольга Дмитриевна, писала, что по словам ее отца (брата Владимира), псевдоним происходит от названия этой реки, «так прекрасно описанной Короленко». По этой логике, Ульянов не взял уже «истрепанный» псевдоним Волгин (который использовал Плеханов), а выбрал Ленин — в честь другой великой реки.

Однако у этой версии есть слабые места:

Ульянов никогда не был в ссылке на Лене. Он отбывал ссылку в Шушенском, на реке Шушь, притоке Енисея.

Знаменитый «Ленский расстрел» на золотых приисках произошел в 1912 году, через 11 лет после того, как Ульянов начал использовать псевдоним «Ленин».

Таким образом, если версия и верна, выбор названия реки был скорее случайным.

«Ищите женщину»

Романтические версии, как это часто бывает, самые интригующие, но и наименее доказанные.

Елена Розмирович: Студентка Казанского университета, в которую, по слухам, Ульянов был безответно влюблен.

Елена Зарецкая: Хористка Мариинского театра.

Елена Ленина: Казанская красавица.

Сам Ульянов якобы хотел раскрыть эту тайну товарищам в 1923 году, но болезнь помешала.

Идейные и политические мотивы

Существуют версии, которые выводят происхождение псевдонима из идейной борьбы.

«Подколоть» Плеханова: Ульянов, подражая своему кумиру, хотел «подколоть» меньшевика Плеханова, который подписывался псевдонимом Волгин. Взяв имя другой великой реки, Ленин как бы бросал ему вызов.

Немецкий след: Историк Павел Пряников выдвинул версию, что псевдоним был сигналом немецким социал-демократам: «Я свой!». Ульянов был «прогерманским товарищем», и выбор псевдонима мог быть связан с германскими корнями мирового марксизма.

Дворянские корни: реальный человек, а не река

Некоторые исследователи, например историк Михаил Штейн, связывают происхождение псевдонима с историей самого рода Лениных. По одной из версий, родоначальник Лениных, казак Посник, получил фамилию за заслуги при создании зимовий по реке Лене. Таким образом, псевдоним мог быть отсылкой не к самой реке, а к конкретному дворянскому роду, чьи документы оказались у Ульянова.

Так что же в итоге?

Единого мнения нет, и, скорее всего, уже не будет. Наиболее взвешенной представляется «паспортная» версия.

Она прагматична и объясняет все элементы псевдонима («Николай Ленин»).

Она подтверждается документально — паспорт на имя Николая Егоровича Ленина у Ульянова действительно был.

Она логично вписывается в контекст революционной деятельности, где конспирация была вопросом жизни и смерти.

Вероятно, Ульянов, получив в свое распоряжение готовый паспорт на фамилию «Ленин», начал использовать ее как псевдоним. Остальные версии, будь то «речная», «романтическая» или «политическая», могли возникнуть позже как попытки найти более глубокий, символический смысл в, возможно, случайном, но ставшем судьбоносным выборе.