Кем был легендарный чапаевский Петька на самом деле

Кто не знает Петьку из «Чапаева»? Этот вечно улыбающийся, бесшабашный и преданный командиру ординарец стал одним из самых любимых персонажей советского кино. Наивный деревенский парень, готовый идти за Василием Ивановичем в огонь и воду, — таким он запомнился миллионам зрителей. Но был ли у него реальный прототип? И если да, то кем этот человек был на самом деле? Ответ, как это часто бывает, оказался куда сложнее и запутаннее, чем мы привыкли думать.

© скриншот из фильма «Чапаев»

Литературный вымысел

Образ Петьки родился не в кино. Он появился в книге Дмитрия Фурманова «Чапаев», которая вышла в 1923 году. Сам писатель, служивший комиссаром 25-й дивизии, впоследствии не раз признавался, что персонажи Петьки и Анки-пулеметчицы — вымышленные, собирательные герои, не имеющие под собой реальных прототипов.

Но в том-то и дело, что жизнь всегда упорнее литературы. И вскоре после выхода фильма, снятого братьями Васильевыми в 1934 году, историки и краеведы начали находить следы реальных людей, чьи судьбы могли лечь в основу этого образа. Обнаружилось как минимум три кандидата в прототипы.

Главный кандидат: Петр Исаев

Самой популярной и распространенной версией остается предположение, что прототипом чапаевского Петьки стал Петр Семенович Исаев. Его биография — это история человека, который и впрямь был рядом с комдивом в самые решающие моменты.

Родился Петр Исаев, по разным данным, около 1890 года в селе Корнеевка Саратовской губернии, в крестьянской семье. Вопреки образу простоватого парня из фильма, в реальности Исаев был человеком образованным: до Первой мировой войны он окончил Саратовское реальное училище. На фронтах Великой войны дослужился до старшего унтер-офицера музыкальной команды, а закончил войну уже штабс-капитаном, командиром роты 326-го Белограйского полка.

После ранения Исаев вернулся в родную Корнеевку, где весной 1918 года собрал отряд добровольцев для подавления антибольшевистских восстаний. Там же, в селе Семеновка, судьба свела его с Чапаевым. Чапаев был неграмотным и очень ценил грамотного Исаева.

Порученцем при комдиве Исаев стал не сразу. Сперва он был командиром эскадрона, затем начальником связи, командиром батальона связи. И только в феврале 1919 года его назначили ординарцем, а точнее — порученцем по особо важным делам. Сам Исаев был предан Чапаеву беззаветно и верил в него как в талантливого командира и харизматичную личность.

Тайна фамилии

Но и здесь не всё так просто. Сама фамилия «Исаев», под которой этот человек вошел в историю, оказалась... ненастоящей. Две дочери Петра Семеновича — Нина и Анастасия Кузнецовы — в 2001 году публично подтвердили документально: настоящая фамилия их отца — Кузнецов. Вступив в Красную армию, он сменил фамилию. Почему — неизвестно. Так же, как сменил фамилию и сам Чапаев: на самом деле он был Гавриловым.

Другие претенденты: Косых и Камешкерцев

Следы Петьки искали не только в Саратовской губернии. В 1938 году в архивах Карагандинской области нашли постановление горисполкома о назначении пенсии некоей Косых Евдокии Власовне — «матери героически погибшего сына Петра в 25-й Чапаевской дивизии». В документе говорилось, что у нее было двое сыновей — Семен и Петр Косых, причем Петр служил ординарцем у товарища Чапаева и героически погиб вместе с ним в реке Урал. Подлинность документа, как утверждают историки, не вызывает сомнений.

Существует и третья версия. Потомки Чапаева рассказывали, что у их знаменитого прародителя был боевой друг Петр Камешкерцев, некоторые черты характера которого прослеживаются в герое фильма. Но сведений о нем сохранилось слишком мало.

Загадка гибели Петьки

Судьба реального Петра Исаева окутана не меньшей тайной, чем судьба самого Чапаева. И здесь историки расходятся в показаниях.

Версия первая, кинематографическая. В фильме Петька гибнет героически, прикрывая отступление командира и застрелившись последней пулей. Красиво, драматично — но, скорее всего, неправда.

Версия вторая, официальная. Согласно официальной версии, Исаев погиб вместе с Чапаевым 5 сентября 1919 года во время налета казаков на штаб дивизии в Лбищенске. Его тело нашли на берегу Урала.

Версия третья, противоречивая. Некоторые историки утверждают, что Исаев в тот роковой день находился с поручением в другом месте и не мог сражаться рядом с командиром. Узнав о гибели друга, он застрелился.

Версия четвертая, неожиданная. По еще одной версии, Петр Исаев не погиб в бою, а был тяжело ранен. Его отправили в госпиталь, а затем в больницу в Челябинске. Он так стремился к семье — жене Анне Голдыревой и двум дочерям, — что сбежал из госпиталя, не дождавшись выздоровления. Раны открылись, загноились, и герой скончался от заражения крови. По этой версии, Исаев погиб уже дома, в кругу семьи.

Жена и дети

Кстати, о семье. Жену Петра Исаева действительно звали Анна. Но она не воевала на фронте и не имела никакого отношения к знаменитой Анке-пулеметчице. Прототипом Анки, по одной из версий, была санитарка Мария Попова, а имя персонаж получил в честь вдовы Фурманова, Анны, которая выступала консультантом фильма. У Петра и Анны Голдыревой родились две дочери — Нина и Анастасия. Они дожили до наших дней и подтвердили, что их отец на самом деле носил фамилию Кузнецов.

Так кем же был легендарный чапаевский Петька на самом деле? Ответа на этот вопрос, скорее всего, не существует. И дело не в том, что утеряны документы. Дело в том, что сам образ Петьки — это литературный и кинематографический миф, в который сплавились судьбы сразу нескольких реальных людей.

В Петре Исаеве-Кузнецове мы видим реального порученца Чапаева — образованного, храброго, преданного. В Петре Косых — еще одного ординарца, погибшего в тот же роковой день. В Петре Камешкерцеве — боевого товарища, чьи черты угадываются в экранном герое.

Фурманов, создавая своих персонажей, наверняка опирался на реальных людей, которых встречал в дивизии. Но он делал художественное обобщение, а не исторический портрет. И в этом обобщении слились воедино несколько биографий, несколько судеб, несколько характеров.

А то, что настоящая фамилия Петьки оказалась Кузнецовым, а не Исаевым, — лишь еще одно доказательство того, как причудливо переплетаются правда и вымысел в нашей истории. Петр Кузнецов, воевавший под фамилией Исаев, стал прототипом Петьки из фильма. Но стал не один, а вместе с другими. И в этом, наверное, и заключается секрет долгой жизни этого образа: он не списан с одного человека, а собран из лучших черт многих. Именно поэтому он кажется таким живым.