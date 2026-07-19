Народные поверья и приметы на 20 июля

В православном календаре отмечают день памяти преподобной Евфросинии (Евдокии) Московской. Она в 13 лет была отдана замуж за 15-летнего благоверного князя Дмитрия Донского. С юных лет отличалась глубоким благочестием. Во время Куликовской битвы молилась за победу русского войска. После смерти мужа удалилась в Вознесенский женский монастырь, приняла монашество с именем Евфросинии.

Считается, что в этот день произошло около трех десятков чудес. Позже она мирно скончалась. Почитается как образец христианского супружества и монашеского подвига в миру, покровительница русских государей и заступница Москвы.

В народном календаре отмечается день Авдотьи Сеногнойки. Верили, что с этого дня в полях может начинать гнить урожай из-за плохой погоды.

По поверьям, в этот день дуб наделяется целебными свойствами, многие в этот день ходили в лес и обнимали дерево, а потом из его веток делали банные веники.

Дом окуривали дубовыми листьями и ветками. Собранные плоды и урожай попробовать первым должен был именинник, тогда год будет плодородным. Считалось, что если сейчас поймать бабочку и прочитать около 40 раз молитву "Отче наш", то отступят болезни.

Если корова не признает хозяина - скоро кто-то из домочадцев заболеет.

Нельзя было стирать белье, торговаться, купаться и что-то одалживать: так как в дом может постучать нищета.

Если идет дождь, то затянется надолго. Лошадь ведет себя странно - скоро пойдут дожди.

Заметили пауков - установится сухая погода.

Поспела черника - тепло простоит до конца месяца.

Кстати

Именины в этот день празднуют Лукиан, Никон, Сергей, Фома, Вячеслав, Герман, Маргарита, Анастасия, Евдокия, Евфросиния.