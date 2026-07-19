Что делали бойцы Красной Армии сразу после боя

Война в нашем сознании — это бесконечная череда кровопролитных сражений, грохот орудий и свист пуль. На самом деле боевые действия занимали лишь небольшой, хотя и самый страшный, отрезок в жизни бойца. Солдатский быт во время Великой Отечественной войны был полон повседневных, рутинных забот, которые, однако, были жизненно необходимы для того, чтобы сохранить себя и быть готовым к следующему бою.

И сразу после того, как стихали выстрелы и замолкали орудия, вчерашние воины превращались в могильщиков, санитаров, охотников за трофеями и просто в людей, пытающихся урвать несколько драгоценных минут отдыха. И на всё это у них было время, пока не раздавалась новая команда «Вперёд!».

Долг перед живыми и мёртвыми

Первостепенной, священной и самой тяжёлой задачей сразу после боя была забота о раненых. Им оказывали первую помощь на месте, а затем отправляли в полевой госпиталь. Оставшиеся на передовой бойцы, по воспоминаниям ветеранов, порой откровенно завидовали легко раненым товарищам. Провожая их, они говорили: «До свидания! Счастливо отделался!», — потому что те получали возможность отдохнуть в госпитале и, возможно, выжить.

Не менее важной, но куда более мрачной обязанностью было хоронить убитых. Делалось это не только из чувства долга перед павшими сослуживцами, но и с самой прозаической, практической целью. Фронтовик Н. Н. Никулин в своей книге «Воспоминания о войне» писал, что если тела не успевали убрать, то над прифронтовой полосой поднималась такая жуткая вонь, что находиться там становилось невозможно. Хоронили просто и без излишеств: тела закапывали, накрыв шинелью, брезентом или просто так. Однако в наступлении, когда части быстро продвигались вперёд, преследуя неприятеля, на похороны просто не было времени. Погребением занималась специальная похоронная команда, идущая следом. Было распространено мнение, что похороны убитых задерживают наступление и деморализуют оставшихся в живых воинов.

Охота за трофеями: от еды до танков

Если бой был удачным и завершался захватом немецких позиций, начиналась самая интересная, а для кого-то и самая прибыльная часть — сбор трофеев. Красноармейцы досконально обшаривали вражеские траншеи и блиндажи, обыскивали пленных и осматривали трупы убитых немцев. Всё найденное автоматически становилось трофеем: оружие, техника, солдатское обмундирование. Но главной удачей считалось добыть съестное и, особенно, выпивку, которые могли хоть на время скрасить суровые фронтовые будни.

Размах трофейного дела впечатляет. К началу 1943 года количество трофеев стало настолько огромным, что были организованы специальные трофейные бригады. В их обязанности входил сбор и доставка германского оружия и военной амуниции на базы хранения. Цифры говорят сами за себя: за годы войны было собрано 24 615 немецких танков и САУ. А трофейных снарядов и мин были десятки миллионов.

«Вшивая» война и поиск пропитания

Позаботившись о раненых, пленных, трофеях и покойниках, бойцы, наконец, могли перевести дух. И здесь начиналась другая, не менее жестокая война — с вшами. Эти кровососущие насекомые были вечной окопной проблемой. При первой же возможности солдаты занимались их уничтожением: давили, вычёсывали, бельё замачивали в керосине. Радикальным способом было раздеться догола и пропарить одежду у огня.

Не менее важной заботой было добывание пищи. Еда была далеко не всегда. Если снабженцы не справлялись со своей работой, бойцам приходилось рассчитывать на собственные силы и на трофеи.

Отдых и письма домой: глоток нормальной жизни

Отдых и, особенно, сон ценились на войне на вес золота. На передовой по ночам спать вообще было запрещено. Днём половина личного состава могла отдыхать, но вторая половина должна была внимательно следить за обстановкой.

В эти редкие свободные минуты, когда не нужно было заниматься оружием или боеприпасами, солдаты вспоминали дом, писали письма. Часто грамотный боец писал за своих неграмотных сослуживцев. Особое место в жизни красноармейцев занимал досуг: устройство жилья, починка обмундирования, стирка, разговоры с товарищами и чтение писем из дома.

Сразу после боя у красноармейцев было негласное, но чёткое расписание. Неотложные дела — спасение раненых и эвакуация убитых — сменялись «экономическими»: сбором трофеев, чисткой оружия, помывкой и борьбой с вшами. И только когда всё было сделано, можно было позволить себе роскошь — просто поспать или написать письмо домой, в котором, как правило, скрывали все ужасы войны и писали общими фразами: «Жив-здоров, бьём врага».

Таков был быт фронтовика. Жестокий, изнурительный, но именно благодаря этой железной дисциплине и умению выживать в любых условиях Красная Армия смогла выстоять и победить.