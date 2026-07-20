20 июля: какой праздник отмечают в России и мире

20 июля в мире принято приходить к друзьям с тортом — по случаю праздника в честь этого кондитерского изделия! Еще отмечается день одного из старейших видов спорта — шахмат. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 20 июля и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Международный день торта

C 2011 года 20 июля во всем мире проходит под эгидой Международного дня торта. Это не только праздник, посвященный напрямую сладкому десерту, но и торжество дружбы между людьми и целыми народами. Создатели этого праздника, итальянское сообщество творческих людей с названием «Миланский клуб», Италии прошел в 2009 году, а уже через два года он стал международным.

Международный день шахмат

Лента.ру

С 1966 года во всем мире 20 июля отмечается международный день шахмат — настольной игры, снискавшей небывалую популярность у интеллектуалов планеты. В 2019 году по решению Генассамблеи ООН праздник приобрел статус официального. Организация признала шахматы одним из древнейших видов спорта, который позволяет расширять международное сотрудничество, бороться с любыми видами дискриминации и сглаживать конфликты.

Другие праздники в мире 20 июля

День дневного сна;

День хождения по бордюрам;

Международный день Луны.

Какой церковный праздник 20 июля

День памяти преподобной Евфросинии

Преподобная Евфросиния, известная в миру как Евдокия, была дочерью Суздальского князя Димитрия Константиновича и женой великого князя Московского Димитрия Донского. Она активно помогала супругу управлять княжеством, развивала культуру и образование.

Когда Димитрия Донского не стало, в 1389 году Евдокия приняла монашеский постриг и стала монахиней с именем Евфросиния. Она продолжала заниматься благотворительностью и возведением храмов, а также активно участвовала в духовной жизни Москвы.

Лента.ру

Святая считается покровительницей женщин и матерей, ее мощи хранятся в Вознесенском монастыре московского Кремля.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 июля

День памяти преподобного Акакия Синайского;

День памяти священномученика Епиктета;

День памяти священномученика Павла Чернышева, пресвитера.

Приметы на 20 июля

Если пойти купаться, высок риск утонуть — водяной утянет.

Если начнется дождь, идти будет не меньше суток.

Чтобы дом целый год не трогали пожары, 20 июля нужно окурить его дубовыми листьями.

Кто родился 20 июля

Олег Анофриев (1930-2018)

20 июля на свет появился Олег Анофриев — советский и российский актер и певец. С детства он мечтал стать музыкантом, но найденная немецкая граната серьезно повредила руку 11-летнего Анофриева, и от мечты пришлось отказаться.

ТАСС

После музыки будущий актер всерьез «заболел» театром — и эта любовь прошла с ним через всю жизнь. Несмотря на множество ролей в кино, советский зритель прежде всего запомнил Анофриева именно как певца. С его «Спят усталые игрушки…» дети всего Союза укладывались спать, сопереживали Трубадуру, поющему «Луч солнца золотого…», хохотали над Атаманшей и ее «Говорят, мы бяки-буки», а взрослые наслаждались философской песней «Есть только миг».

Татьяна Лиознова (1924-2011)

Советский и российский режиссер Татьяна Лиознова также появилась на свет 20 июля. После Великой Отечественной войны она поступила во ВГИК, но едва не была отчислена после первого же семестра за «недостаточный жизненный опыт». Лиознова смогла переубедить комиссию, показав свои режиссерские наброски. Танец Кармен, который режиссер сняла в качестве одной из курсовых работ, позже вошел в фильм «Молодая гвардия» как танец Любки.

На весь Советский Союз имя Татьяны Лиозновой прогремело после выхода фильма «Три тополя на Плющихе», который высоко сериала «Семнадцать мгновений весны», который вошел в классику кинематографа прошлых лет и до сих пор часто транслируется на ТВ.

Кто еще родился 20 июля