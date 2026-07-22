Какое название Петр I дал Санкт-Петербургу на самом деле

Вопрос о том, какое название Пётр I дал городу на Неве, кажется простым только на первый взгляд. Широко известная версия о дне закладки крепости, 16 (27) мая 1703 года, и о том, что царь сразу же нарек её «Санкт-Петербургом», — это лишь красивая легенда. Если заглянуть в исторические документы, окажется, что у нового города было множество «несостоявшихся» имён, а его официальное название искали больше двадцати лет.

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Первая идея: от Петрополиса к хаосу вариантов

Согласно исследованиям, в первую очередь Пётр рассматривал для крепости греко-итальянское название Петрополис (город Петра). Этим именем даже была подписана одна из ранних гравюр. Однако эта идея не прижилась: связи с античной традицией «полиса» казались для суровой военной крепости слишком слабыми и оторванными от реальности. Взгляд царя обратился на запад.

Голландский след: «Санкт-Питер-Бурх»

Имя, которое мы знаем сегодня, появилось не сразу. Своё первое имя — Санкт-Питербурх — крепость получила в Петров день, 29 июня 1703 года, когда в ней была заложена церковь Святых апостолов Петра и Павла.

Ключевой момент здесь — голландское влияние. Пётр I, страстно любивший Голландию и хорошо знавший её язык ещё со времён Великого посольства, дал городу имя на голландский манер. Именно поэтому изначальная форма названия звучала как Sankt Pieter Burch — город Святого Петра. По-голландски имя Пётр — Pieter, и произносится оно с тем самым звуком, близким к русскому «и»: «Питер». Отсюда и пошло неофициальное, но такое родное для всех название «Питер».

Однако единого написания не было ещё долгие годы. В переписке самого Петра и его сподвижников царила настоящая неразбериха: город называли и Питербурхом, и Санктъпетерсъбурком, и Санктпетерзбурком. Не существовало и чёткого разделения между названием крепости и растущего вокруг неё города.

Закрепление названия

Удивительно, но единое официальное написание «Санкт-Петербург» закрепилось только после смерти его основателя — в 1724 году. К тому времени закрепилась и немецкая форма названия — Санкт-Петербург, которая со временем вытеснила голландский вариант.

Таким образом, на вопрос «Какое название Пётр I дал Санкт-Петербургу на самом деле?» нет одного простого ответа. Это была долгая история поисков, в которой было и греческое «Петрополис», и голландское «Санкт-Питер-Бурх», и множество его вариаций. Окончательный и привычный нам вариант утвердился лишь спустя два десятилетия после основания города.

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