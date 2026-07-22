Народные поверья и приметы на 23 июля

В православии вспоминают преподобного Антония Печерского. Он был основателем Киево-Печерской лавры и покровителем русских монахов. Родился он в городе Любече, недалеко от Чернигова. Узнав о монашестве от странников, отправился на Святую Гору Афон, посетил Палестину, места, где жил Иисус Христос. Принял постриг с именем Антоний и вернулся на родину, чтобы распространять христианство. Первыми его учениками были Никон и Феодосий, затем к ним примкнули еще десять человек. Они выкопали большую пещеру, устроили церковь и кельи. С этого начинается история Киево-Печерского монастыря, ставшего позже лаврой. В народном календаре это день Антония Громоносца, или Рясочника. Сейчас запрещено гадать, проводить заговоры, приносить мусор или ругаться у воды. Считается, что она несет отрицательную энергию, из-за которой можно заболеть.

А вот если в одиночестве рассказать воде о своих проблемах, то считается, что они утонут, а настроение поднимется. В этот день старались не проливать воду, не допивать за другими людьми - иначе можно ощутить упадок сил. Нельзя было мыть пол, убираться в доме - это принесет проблемы.

Хорошей приметой было умываться и надевать чистую одежду - считалось, что это защитит от болезней. В этот день смотрели на погоду. Если был резкий удар грома - начнется дождь. Заметили первые желтые листья на верхушках березы - к ранней осени, внизу кроны - к поздней. Домашние животные ложатся под открытым небом - к ясной погоде. Нет утром росы - вечером придут дожди. Вода в реке или колодце убывает - к теплу.

Кстати, именины в этот день отмечают Александры, Антоны, Георгии, Даниилы, Леонтии, Несторы, Петры и Степаны.