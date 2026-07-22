Как провел свой последний день Александр Абдулов

Последний день Александра Абдулова — это история, в которой, как в зеркале, отразилась вся его судьба: яркая, дерзкая, полная жизни и такой же внезапной трагедии. Даже уходя, он оставался верен себе — до последнего боролся, не верил в неизбежное и, вопреки запретам врачей, встречал Новый год с семьёй. Его кончина в 54 года стала шоком для страны, которая все еще надеялась на «обыкновенное чудо». Как же прошли последние часы жизни человека, которого любили миллионы?

Болезнь, начавшаяся с язвы

Роковая цепочка событий, оборвавшая жизнь актера, началась не с онкологии. В августе 2007 года во время съемок в Крыму (по другим данным, в Балаклаве) у Александра Гавриловича обострилась старая язва желудка. Он был срочно прооперирован в Севастополе по поводу прободной язвы. Казалось, что после операции всё должно было пойти на поправку, но случилось непредвиденное. Сердце, которое и так было слабым местом актера, дало сбой. После серии обследований в Москве и Израиле врачи поставили новый, страшный диагноз — рак легких четвертой стадии.

Диагноз прозвучал как приговор, но Абдулов отказывался сдаваться. Он проходил лечение в лучших клиниках Израиля и Германии, искал помощи у нетрадиционных целителей. Его друг и лечащий врач Юрий Бузиашвили вспоминал, что Абдулов до самого конца не верил в смерть и был убежден, что его спасут. Однако болезнь прогрессировала. В конце декабря 2007 года актера поместили в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Последний Новый год

Вопреки строгим запретам врачей, Абдулов отпросился из больницы, чтобы провести новогодние праздники с семьей. Это решение, по мнению его близкого друга Леонида Ярмольника, стало роковым. Как позже рассказывал Ярмольник, актер отправился встречать Новый год с мамой и другими родственниками. Организм, ослабленный болезнью и лечением, не выдержал нагрузки.

1 января 2008 года Абдулов уже практически не вставал с постели. К нему пришли друзья, он говорил о том, как счастлив, что у него есть семья, жена и маленькая дочь. В тот же день он вернулся в больницу.

Последние часы в больнице

Последний вечер в палате, по воспоминаниям жены актера Юлии, был наполнен странным спокойствием и благодарностью. К Александру Гавриловичу пришел товарищ. Они выпили, и Абдулов произнес:

«Я так благодарен всем ребятам».

Было около двух часов ночи.

Жена вышла из палаты, и в этот момент Абдулов, оставшись один, сказал:

«Четыре месяца боли. Я просто устал…»

Затем он успокоился, попросил подать ему сухарики, очки и сценарий фильма «Гиперболоид инженера Гарина», над которым он работал. Он хотел работать до самого конца.

Однако чтение длилось недолго. Абдулову стало плохо, и он потерял сознание. В этом состоянии он провел почти сутки.

В то время как актер боролся за жизнь, по центральному телевидению в новогодние дни несколько раз показали фильм «Чародеи» с его участием. 3 января должен был состояться его юбилей — 25 лет со дня выхода фильма. Режиссер Константин Бромберг хотел позвонить в больницу, чтобы поздравить Абдулова и сказать ему: «Сколько лет живет фильм, и тебе, Саша, тоже надо жить!». Он не успел.

Тихое прощание

Утром 3 января 2008 года в 7:20 по московскому времени сердце Александра Абдулова остановилось. По словам медиков, его смерть была тихой. Перед уходом он сказал, что хочет отдохнуть, закрыл глаза и спокойно уснул. В шесть утра датчики показали остановку сердца. Врачи пытались «завести» его, но безуспешно.

Те, кто был рядом, запомнили его лицо — на нем не было следов мучений или отчаяния, скорее легкая улыбка. Он просто уснул. Насовсем.

Прощание с Александром Абдуловым стало событием, которое потрясло всю страну. Тысячи людей пришли в театр «Ленком», чтобы проводить своего кумира в последний путь. Гражданская панихида прошла 5 января 2008 года, после чего актера похоронили на Ваганьковском кладбище под залпы артиллерийского салюта.

Последний день Александра Абдулова стал отражением его жизни — яркой, трагичной и без фальши. Он ушел, как и жил, — мужественно, не жалуясь и до последнего оставаясь человеком, который «не верил в смерть», а верил в жизнь, работу и любовь близких.