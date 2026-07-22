Самые необычные награды, введенные Петром Великим

Пётр I создал наградную систему буквально с нуля. Вместо «жалованных золотых» монет и мехов из царской казны, которыми награждали в допетровские времена, он ввёл ордена, портреты императора в бриллиантах и… наказания под видом наград. Среди них были и те, что награждают до сих пор, и те, что награждали позором. Рассказываем о самых необычных «подарках» первого российского императора.

Медаль «За пьянство»

Эта «награда» стала символом петровского подхода к воспитанию подданных — не только поощрять, но и наказывать. Согласно распространённой версии, чугунную медаль «За пьянство» ввели в 1714 году для борьбы с алкоголизмом. Она весила от 4 до 7 килограммов и крепилась на шею металлической цепью. Награждённый не мог снять её самостоятельно — клёпки не позволяли. Носить «орден» полагалось от нескольких дней до недели. Прилагались штраф и порка розгами.

Есть и альтернативная версия: эту медаль придумал промышленник Никита Демидов для пьяных рабочих своих заводов. Пётр же добавил свой вензель «П-I» и дату, превратив заводское наказание в «государственную награду».

Однако исследователи последних лет сходятся во мнении: история с «пьяной медалью» — это скорее легенда, чем документированный факт. В «Полном собрании законов Российской империи» нет указа об её учреждении. Тем не менее, в Государственном историческом музее хранится чугунный ошейник с надписью «За пьянство» весом 4,1 кг — и даже если он не был общегосударственной наградой, он точно отражал дух петровского правления: наказывать публично и весомо.

Награда за спасение Императора

Второй по значимости российский орден — Святой Екатерины — появился исключительно благодаря женщине, но как награда для женщин. История его учреждения связана с драматическими событиями Прутского похода 1711 года.

Когда армия Петра I оказалась в окружении турецких войск, будущее императора и всей России висело на волоске. Именно Екатерина Алексеевна, тогда ещё не коронованная супруга Петра, якобы предложила собрать все драгоценности и передать их турецкому визирю в качестве откупа. По одной версии, она лично отдала свои украшения, по другой — организовала сбор средств среди офицерских жён. Так или иначе, откуп сработал, и русская армия избежала плена.

Именно в память об этом случае Пётр учредил орден Святой Екатерины — награду, которой награждались исключительно женщины. Первой кавалерственной дамой стала сама Екатерина Алексеевна (будущая Екатерина I). Позже орден стали вручать великим княгиням при крещении и знатным дворянкам за благотворительность или подвиги.

Девиз ордена — «За любовь и Отечество». Интересно, что орден Святой Екатерины был единственной наградой Российской империи, которая вручалась исключительно женщинам.

Орден Иуды

Самая необычная и, пожалуй, самая циничная «награда» Петра — орден Иуды. Он появился как прямой ответ на предательство гетмана Ивана Мазепы, который в 1708 году перешёл на сторону шведского короля Карла XII.

Пётр был взбешён не столько самим фактом измены, сколько тем, что Мазепа был одним из самых доверенных людей. В наказание царь придумал символическую кару: изготовил медаль (или орден) с изображением Иуды Искариота, повесившегося на осине. Вес медали был внушительным — около 5 кг серебра. Её подвешивали на шею предателю как знак вечного позора.

Самого Мазепу наградить не удалось — он сбежал. Но орден Иуды успел «прославиться» и позже: им (в разных версиях — то ли при Петре, то ли при его преемниками) награждали других изменников.

Бородовая копейка

Пожалуй, самая необычная «награда» Петра — это не медаль и не орден, а обычная… монета. Но с необычным назначением. В 1698 году, вернувшись из Великого посольства, Пётр лично начал стричь бороды боярам, а вскоре издал указ о брадобритии. Те, кто хотел сохранить бороду, должны были платить ежегодную пошлину.

Для подтверждения уплаты налога была введена специальная бородовая копейка — медная монета с изображением бороды и надписью «Деньги взяты». Её носили на поясе или на шее, и она служила своеобразным пропуском: без неё бородача могли оштрафовать или даже вырвать бороду с корнем.

Размер пошлины зависел от сословия: купцы платили по 100 рублей в год, дворяне и чиновники — по 60, а простые горожане — по 30. Крестьяне платили всего 1 копейку — но только при въезде в город. По сути, бородовая копейка стала первым в России «налогом на внешность» и своеобразной наградой для тех, кто был готов платить за право оставаться «древнерусским». И сам Пётр относился к ней вполне серьёзно: это была не шутка, а инструмент европеизации.

Пётр создал систему, где награда могла быть и драгоценным портретом, и унизительным ошейником. Где бородовую копейку носили как знак уплаченного налога, орден Святой Екатерины вручали женщинам за спасение империи, а «орден Иуды» — предателям как вечное напоминание об измене. И это отражало весь его характер: щедрый, эксцентричный и безжалостный к тем, кого он считал недостойными. Он награждал за заслуги — и наказывал за провинности, иногда одним и тем же инструментом. И в этом, пожалуй, проявилась его главная идея: в государстве каждый должен знать своё место.