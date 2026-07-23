Для ловли огромных рыб стали использовать наживку в виде людей

В штате Луизиана, США, набирает популярность нудлинг — экстремальный способ ловли сома, при котором наживкой становятся сами люди. Об этом пишет Outside.

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25-летний рыбак Ремми Бирден описывает процесс так: он опускает ногу в подводную нору, и самец сома, охраняющий икру, немедленно атакует.

«Это не мы ловим голубого сома, а он нас», — говорит Бирден. Костяшки его рук покрыты шрамами от сомовьих зубов.

Еще один профессиональный нудлер, Винни Возняк, рассказал, что организует такие рыбалки для желающих попробовать новый тренд. Он берет по 400 долларов (31 тысяча рублей) с человека и получает в месяц больше 400 сообщений. Среди его клиентов многие никогда не держали в руках удочку. Напрмер, однажды на его рыбалке отмечали девичник. Женщины, которые в нем участвовал, опустили конечности в воду и смогли поймать огромную рыбу с первой попытки.

По словам Возняка и Брилена, культовой фигурой для них остается 63-летний Скиппер Байвинс. Он начал ловить сомов голыми руками, когда ему было всего четыре года. В Северной Америке Байвинс однажды поймал сома весом 50 килограммов, а в Испании ему попалась 113-килограммовая рыба.

Биологи пока не бьют тревогу: по оценкам Департамента охраны дикой природы Оклахомы, нудлеров слишком мало, чтобы всерьез повлиять на популяции сома. Однако для рыбаков риски вполне реальны: в поисках рыбы можно наткнуться на аллигаторов и ядовитых щитомордников, которыми кишат местные болота.

Ранее сообщалось, что в Таиланде рыбак поймал ядовитого сома и поплатился. После укола плавником колючего морского сома половину тела мужчины парализовало.