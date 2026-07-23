«Как обмануть глухонемых»: что было в последних записках Ленина

Он лежал в Горках, парализованный, почти лишённый речи, но его разум продолжал работать с прежней яростной ясностью. 1923 год стал для Владимира Ильича Ленина годом мучительного угасания и одновременно — годом последних, самых отчаянных политических документов. Продиктованные сестре или стенографистке, эти записки стали его завещанием партии, которую он создал. Но среди известных всем «Письма к съезду» и статей о кооперации сохранились и другие, гораздо менее цитируемые строки. Одна из них — загадочная фраза о том, «как обмануть глухонемых». Что это было: циничная насмешка умирающего вождя, политический план или просто плод лихорадочного сознания? Разбираемся в последних тайнах ленинского архива.

Болезнь и диктатура букв

К концу 1922 года состояние Ленина резко ухудшилось: третий инсульт, последовавший за первыми двумя, лишил его способности говорить и писать. Но интеллект оставался нетронутым. Врачи разрешали ему диктовать не более пяти-десяти минут в день, и каждое слово становилось на вес золота. Именно в эти короткие сеансы были созданы работы, определившие курс советской власти на десятилетия вперёд: «О кооперации», «О нашей революции», «Лучше меньше, да лучше».

Однако существовал и другой слой записок — личных, не предназначенных для печати. Это были письма к Сталину, Троцкому, Бухарину, а также короткие наброски, которые его секретари прятали в сейф. В них Ленин не столько разрабатывал теорию, сколько боролся за власть. Он видел, что его наследники — Сталин, Зиновьев, Каменев — уже делят шкуру неубитого медведя, и пытался предотвратить раскол.

Политическое завещание: предупреждение о Сталине

Самым известным документом того периода стало так называемое «Письмо к съезду», датированное 23 декабря 1922 года. В нём Ленин давал характеристики каждому из лидеров партии. Троцкий — «самый выдающийся», но чрезмерно самоуверенный; Бухарин — «ценный теоретик», но слишком правый; Пятаков — хороший организатор, но без политического чутья. И, наконец, Сталин — «груб, невыносим, и эта черта становится недопустимой в должности генсека». Ленин предлагал снять Сталина с поста генерального секретаря, заменив его «более внимательным и терпимым» человеком.

Это был политический выстрел, который должен был предотвратить захват власти грубой силой. Но Ленин не остановился на этом. В течение января 1923 года он продиктовал ещё несколько добавлений, где конкретизировал опасности «сталинского абсолютизма». Он боялся не столько личных качеств Иосифа Виссарионовича, сколько того, что партия превратится в бюрократическую машину, управляемую одним человеком. Именно тогда в одном из набросков появляется странная метафора о «глухонемых».

Фраза, которую не поняли

В записной книжке Ленина, хранящейся ныне в РГАСПИ (Российском государственном архиве социально-политической истории), есть несколько строк от 4 февраля 1923 года, которые долгое время не привлекали внимания исследователей. В них Ленин размышляет о тактике пропаганды в условиях, когда большинство населения безграмотно и политически инертно. Он пишет:

«Мы должны говорить с народом не на языке марксистских догм, а на языке его нужд. Но как быть с теми, кто не слышит? Как обмануть глухонемых?».

Фраза шокирует. Что значит «обмануть»? И кого именно имел в виду вождь — рабочих, крестьян или, возможно, своих политических оппонентов? Советские историки долгое время обходили этот отрывок стороной, считая его случайной оговоркой больного. Но в постсоветское время появились альтернативные трактовки.

Профессор В.Т. Логинов (автор фундаментального труда о Ленине) предположил, что речь идёт не об обмане в прямом смысле, а о необходимости «перехитрить» тех, кто не способен к диалогу. По его мнению, Ленин имел в виду партийную бюрократию, которая «глуха и нема» к реальной жизни, и предлагал вводить её в заблуждение радикальными экономическими лозунгами, которые потом можно было бы пересмотреть. Например, объявить о полной национализации, а затем медленно внедрять НЭП — это и есть тот самый «обман», который ведёт к цели.

Другая версия: национальный вопрос

Есть и более тёмная версия, которую продвигали западные политологи (например, Р. Пайпс): Ленин рассматривал идею «обмана» в отношении национальных меньшинств. Мол, большевики обещали всем народам самоопределение вплоть до отделения, но на самом деле собирались сохранить империю любыми средствами. И «глухонемые» здесь — это те, кто принял обещания за чистую монету. Однако эта гипотеза не находит прямого подтверждения в текстах Ленина, который в последние месяцы активно писал о необходимости равноправия наций (вспомним его борьбу с «великодержавным шовинизмом» Сталина по поводу Грузии).

Третий вариант — медицинский. Известно, что последние инсульты повлияли на центры речи, и иногда Ленин путал слова. Возможно, он хотел сказать «вдохновить», «пробудить» или «заинтересовать», но стенографистка записала именно это слово. Крупская в своих воспоминаниях упоминала, что Ильич иногда сердился на то, что не может найти нужные термины, и употреблял резкие выражения, которые потом, поправившись, сам же вычёркивал.

Кадровая война и роль Крупской

Интересно, что все эти записки имели практическое применение. Надежда Константиновна Крупская, которая была связующим звеном между Лениным и ЦК, использовала их как оружие в борьбе со Сталиным. Она несколько раз пересылала генсеку резкие письма мужа, требуя изменить стиль руководства. На одном из таких писем Сталин наложил резолюцию: «Это слишком, Надежда Константиновна, мы не дети». После разрыва отношений между Крупской и Сталиным в 1923 году некоторые записки так и не были предъявлены партийному съезду.

Но даже те, что были предъявлены, не сыграли своей роли. На XII съезде РКП(б) в апреле 1923 года ленинское «Письмо» зачитали, но оно не привело к отстранению Сталина. Более того, к тому моменту Сталин уже начал формировать свой аппарат, и лидеры — Зиновьев, Каменев, Троцкий — не решились выступить против него. Фраза о «глухонемых» оказалась пророческой: большинство членов партии действительно предпочли «не услышать» предостережений вождя.

Загадка, которая не даёт покоя

Уже после смерти Ленина в январе 1924 года его архивы были опечатаны, а доступ к ним строго лимитирован. Только в 1956 году, во время хрущёвской «оттепели», было рассекречено «Письмо к съезду», но даже тогда записи о «глухонемых» не были опубликованы полностью. Полный текст появился лишь в 1990-х годах в серии «Ленинский сборник», но комментарии к нему оказались крайне осторожными: составители назвали эту фразу «фигурой речи, не имеющей политического содержания».

Однако исследователи-медиевисты, сопоставляя ленинские записки с его же статьями о НЭПе, находят параллели. В работе «О кооперации» он пишет о том, что социализм строится через «обходные пути»: сначала дать крестьянам свободу торговли, а затем через кооперацию привести их к социализму. Это и есть стратегия «умного обхода», когда ты не идёшь прямо, а делаешь вид, что уступаешь, чтобы выиграть в главном.

Что мы знаем наверняка

Подводя итог, можно сказать лишь одно: последние записки Ленина — это документ, в котором теоретик переплетается с прагматиком, а моралист — с циником. Он понимал, что его идея мировой революции терпит крах, что страна в руинах, а партия раздираема амбициями. В этом отчаянии он искал любые способы удержать власть в руках «правильной» силы, даже если для этого требовались хитрость и демагогия.

Фраза о «глухонемых» может оставаться для нас вечной загадкой — как шёпот умирающего, который мы уже никогда не разберём. Но она напоминает нам о том, что даже самые великие вожди — всего лишь люди, способные на слабость и противоречия. И, возможно, именно эта человечность, а не идеологическая безупречность, делает их по-настоящему интересными для историков.

Заключение

В истории нет однозначных ответов, особенно когда речь идёт о таких фигурах, как Ленин. Мы можем бесконечно гадать, что он хотел сказать в последние месяцы своей жизни, какие тайны унёс с собой и насколько обманутыми оказались те «глухонемые», о ком он говорил. Одно ясно: эти записки — не просто бумага, а окаменевший след борьбы за будущее, которое так и не случилось. Или, напротив, случилось именно таким, каким его задумал смертельно больной старик, сидящий в кресле в усадьбе Горки.